Proyecto de ley tumbaría inmovilizaciones para motos: faltaría el cuarto debate en la Plenaria del Senado

El proyecto de ley es impulsado actualmente por el representante a la Cámara, Alejandro Vega - crédito Ministerio de Transporte

A pesar, de que las motos son un medio de transporte ágil y económico, aparte de no tener Pico y placa, constan también de unas desventajas y una de ellas es que todo tipo de infracción que se cometa sobre un vehículo de dos ruedas tiene una respectiva inmovilización. Por eso, a partir de un proyecto de ley que es impulsada actualmente por el representante a la Cámara, Alejandro Vega, busca que algunas infracciones de tránsito no provoquen inmovilización para las motos. Este trámite ya fue aprobado en tercer debate.

De esta forma, Vega, perteneciente al Partido Liberal, mantiene la ilusión de este gremio tan importante en el país, puesto que el siguiente debate podría darse en mayo o junio con la Plenaria del Senado, siendo este el último de los respectivos debates para su aprobación final.

Los motociclistas están esperanzados con la decisión final de la Plenaria del Senado, habrá que tener paciencia - crédito Ministerio de Transporte

“Más o menos, esperamos que la presidencia del Senado nos esté agendando este debate para mayo. Hoy la agenda legislativa está represada en el Senado, pero que arranquemos en la segunda semana del mes de mayo. Eso sí, tenemos fecha límite debe ser antes del 20 de junio”, dijo el representante por medio de una entrevista con Publimotos.

Y aunque los motociclistas están esperanzados con el último dictamen, habrá que tener paciencia, puesto que hay múltiples proyectos por delante, entre ellos la reforma a la salud y la reforma pensional, ambas de una importancia vital para el país. Por ende, serán semanas en las que Colombia entrará en tiempos de una presión bastante alta.

La Plenaria del Senado se podría dar en mayo, pues ya dio tres de los cuatro pasos para que se vuelva una realidad - crédito Alcaldía de Bogotá

“Falta un solo debate. Son cuatro: dos en Cámara y dos en Senado. Ya pasaron los dos debates en Cámara, hace pocos días pasó el debate en la Comisión Sexta del Senado. Falta el de la Plenaria. Pero es importante decirlo: no estamos eliminando la infracción. Este no es un proyecto de impunidad para que las motos puedan hacer lo que quieran en la vía. No. Este es un llamado también a la responsabilidad, pero tenemos que garantizar la sanción sea con equidad, como a cualquier vehículo”, mencionó Vega

Estas serían las multas que saldrían del mapa de la inmovilización para motos

En este momento, son cinco las infracciones de tránsito por las que cualquier agente de Tránsito puede solicitar o requerir que una moto sea llevada en grúa a los patios. Tome nota para que lo tenga presente:

Transitar en sentido contrario a la vía.

No detenerse en la luz roja o amarilla del semáforo u omitir un ‘pare’ en la vía.

Conducir moto sobre andenes, plazas, zonas peatonales, separadores o bermas.

Adelantar vehículos por la berma, en puentes, túneles, pasos de nivel o curvas.

Realizar maniobras peligrosas en la conducción de la moto.

Uno de los debates y quejas de los motociclistas es que, cualquiera de estas infracciones no tiene la misma penalización (inmovilización) si se realizan en otro tipo de vehículo, como automóvil, bicicleta u otros, a excepción de las motos. Por lo que piden equidad en este sentido, ya que sienten incluso persecución en contra de ellos.

Han sido varias las marchas y paros de los motociclistas a nivel nacional, pidiendo equidad por la sanción en las infracciones Colprensa -Sergio Acero

El representante a la Cámara, Alejandro Vega mencionó en la entrevista que este nuevo proyecto también recalca el compromiso, la responsabilidad y conciencia de quién se transporta en moto, por lo que deberá tener en cuenta las normas de tránsito, pues mencionó “Lo que buscamos es que no sea una cosa distinta con los motociclistas frente a los vehículos. Que evitemos esta persecución que hoy las autoridades tienen con los motociclistas y esa doble sanción: el comparendo, la multa y la inmovilizada, que lleva los gastos de las grúas y los patios”.