Caso Dilan Santiago: Nuevos hallazgos sobre el asesinato del menor, testimonio de un trabajador serían clave

Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago Castro, negó que el niño hubiera desaparecido - crédito redes sociales / Facebook

Dilan Santiago Castro, un niño de tan solo dos años, fue encontrado sin vida el 10 de febrero, tras haber desaparecido cuatro días antes en una zona rural de Usme. La Dirección de Fiscalías de Bogotá, bajo la guía de Leonor Merchán confirmó que la muerte del menor se investiga como un homicidio, tras determinar que fue violenta y que la causa específica del fallecimiento fue una encefalopatía hipóxica.

El cuerpo del menor fue hallado en un cultivo de papa de la finca conocida como la Truchera Monte Bello, lugar al cual había llegado con su madre unos días antes de su desaparición.

El caso ha cobrado un nuevo giro con la revelación de que objetos encontrados en la escena sugieren que el cuerpo del menor fue movido de su ubicación original. Esta pista abre nuevas indagaciones sobre las horas previas al fatal desenlace. A esto se suma el testimonio de Orlando Salazar, administrador de la finca, quien dijo haber recibido amenazas vinculadas a la madre de Dilan.

Lo que dijo la familia

Según relató Derly Rivas, madre del niño, este desapareció de forma misteriosa mientras ella se encontraba recolectando leña, dejándolo solo por breves momentos en su hogar. No obstante, en otro momento la madre del menor negó que este hubiera desaparecido, lo cual creo dudas sobre sus declaraciones iniciales.

Por su parte, la familia materna inicialmente apuntó sus sospechas hacia Marlon Castro, el padre de Dilan, argumentando un historial de violencia intrafamiliar contra su expareja. Este señalamiento cobró fuerza cuando Marlon fue detenido por este motivo días después del hallazgo del cuerpo del niño.

Marlon Castro fue señalado de haber sido el culpable de la muerte del niño - crédito captura de pantalla redes sociales

Sin embargo, una relevante decisión judicial complicó el caso; un juez de control de garantías determinó la liberación de Castro, debido a la insuficiencia de pruebas y al hecho de que la pareja ya no cohabitaba, lo que reducía la percepción de riesgo inmediato hacia la madre.

“En el momento de la desaparición no había nadie más en el lugar,” afirmó en su momento la familia del menor.

La investigación tomó otro camino al considerar la ubicación de Marlon Castro en el momento crucial. Según su propia versión, él se encontraba en una zona rural del departamento del Tolima, distante del lugar de los hechos. Castro insistió en su inocencia y aseguró que la última vez que vio a su hijo fue en diciembre de 2023.

Lo nuevo del caso

En una reciente inspección realizada por las autoridades a la vivienda del menor y conocida por Noticias RCN, se encontraron objetos inquietantes como un machete y un frasco de insecticida para el agro, elementos que podrían ser clave en la resolución del caso.

Las investigaciones preliminares sugieren que la muerte de Dilan Santiago pudo haber sido causada por asfixia mecánica, evidenciado por el hallazgo de tres gramos de tierra en las vías respiratorias del menor.

Este descubrimiento, realizado por el equipo de forenses, arroja luz sobre la posible causa de muerte, aunque las circunstancias exactas aún son motivo de investigación. Salazar, administrador de la finca, expresó su sorpresa ante el lugar donde fue encontrado el cuerpo, señalando que tanto él como los bomberos habían inspeccionado previamente la zona sin hallar al niño.

“Durante la búsqueda nosotros habíamos pasado por ese lugar y nunca lo vimos; los bomberos también dijeron lo mismo, que ellos habían pasado por el lugar y nunca lo vieron”, aseguró el administrador.

Según el administrador de la finca, los Bomberos y él ya habían pasado por el lugar en donde encontraron el cuerpo del niño - crédito Policía Nacional

Salazar también reveló haber recibido amenazas anónimas relacionadas con Derly, la madre del menor, lo cual añade una capa de misterio y complejidad a la investigación. Según sus declaraciones, un mensaje recibido sugirió que su seguridad podría estar en riesgo si interfería de alguna manera.

“Me llega un mensaje al messenger de una persona masculina diciendo que ‘disfrutara la ‘Luna de miel’, pero que no me fuera a meter con el niño, si no, estaría muerto”, aseguró Salazar.