Libro Blanco de Cali revela anomalías millonarias bajo la lupa de Alejandro Eder

Tras un meticuloso análisis, se revelan complejidades que costaron a la ciudad más de un billón de pesos, comprometiendo futuras inversiones y el bienestar ciudadano - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha revelado un documento conocido como el ‘Libro Blanco’, que desgrana un conjunto de 179 irregularidades identificadas en la gestión del anterior alcalde, Jorge Iván Ospina.

Este análisis, llevado a cabo durante un periodo de tres meses, señala anomalías en ámbitos administrativos, penales y fiscales que ascenderían a un costo de 1,2 billones de pesos para la ciudad. Se expuso que dichas irregularidades abarcan desde la pérdida de ingresos tributarios hasta la malversación en la ejecución de obras y contratos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Los hallazgos van desde la pérdida progresiva de ingresos tributarios para el Distrito hasta la ejecución de obras y contratos sin la debida entrega. Afectando la inversión pública de la ciudad. Entre menos ingresos, menos recursos para invertir”, mencionó Eder en una rueda de prensa.

Ante la adversidad financiera de EMCali, Metro Cali y Corfecali, Alejandro Eder insta a la acción colectiva y la responsabilidad tributaria para revertir la situación - crédito Captura de pantalla X

Profundizando en los hallazgos, Eder destacó que a su llegada al cargo se encontraron con 16 contratos, valorados en más de 172.000 millones de pesos, destinados a la mejora de la infraestructura vial y que estaban suspendidos. De estos, tres no habían registrado avance alguno. La situación también era crítica en entidades descentralizadas como Metro Cali, en proceso de liquidación; Corfecali, endeudada con más de 17.000 millones de pesos y un patrimonio negativo de 9.000 millones; y EMCali, que, de seguir el mismo curso, podría haber quebrado en tres años.

Eder resaltó el compromiso de su administración con la recuperación de estas empresas públicas y con la transparencia, instando a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias para propulsar la inversión en la ciudad.

“Caleños y caleñas. Hoy entregamos ante ustedes el Libro Blanco de Santiago de Cali 2020 - 2023, un compromiso cumplido. Este documento no solo habla del pasado y de lo que recibimos como administración y como ciudad, sino que también refleja lo que no debe repetirse, y nos reta a mejorar. No buscamos juzgar, sino consignar y exponer lo que encontramos para que sean las autoridades competentes, la ciudadanía y los medios de comunicación quienes actúen con base en ellos”, explicó Eder en su cuenta de X.

Irregularidades en Cali involucran pérdidas tributarias y malversación de fondos - crédito Captura de pantalla Libro Blanco

La presentación del ‘Libro Blanco’ no solamente busca hacer un recuento de lo ocurrido, sino también enfatizar en la necesidad de aprender de estos errores y mirar hacia el futuro con optimismo. La gestión de Eder plantea este informe como una base para abordar los asuntos más apremiantes y mejorar la administración de recursos en Cali.

Además, mencionó que estos descubrimientos coinciden con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo cual revela que Cali ha sido la única capital en perder valor. Este documento se presentó con la finalidad de dar un giro a la situación y mejorar el porvenir de la ciudad y de sus habitantes.

Esto dice el Libro Blanco sobre el diagnóstico socioeconómico 2023

El reciente estudio “Diagnóstico socioeconómico 2023″, conformado por datos del DANE a través de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), ha revelado un preocupante incremento en la percepción de inseguridad en Cali, la cual escaló del 61,8% en 2019 al 84,1% en 2022. Esta cifra posiciona a Cali como la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en Colombia, superando incluso a Bogotá, Medellín, y Barranquilla. A su vez, la ciudad registró una tasa de homicidios promedio de 48,5 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2023, haciéndola resaltar no solo a nivel nacional sino también ocupando el puesto 32 a nivel mundial en términos de peligrosidad.

Gráficas del Libro Blanco - crédito Libro Blanco

Esta alarmante situación se ve reflejada en las estadísticas de homicidios concentrados especialmente en las comunas 14 y 15, con 104 y 103 casos respectivamente, seguidas de las comunas 13, 18, y 21. Estos datos ponen de manifiesto la estrecha relación entre violencia y exclusión social, ya que estas áreas, según un estudio de Carvajal y Loaiza, presentan la mayor cantidad de hogares en condiciones de miseria. Por otro lado, se ha observado una reducción en las capturas de adolescentes por delitos, las cuales disminuyeron un 51% entre 2019 y 2020, con el hurto a personas, tráfico o tenencia de armas de fuego y de estupefacientes siendo las causas principales.

En el ámbito económico y social, el estudio destaca indicador como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y la pobreza monetaria. Cali reportó un 11.8% de hogares en pobreza multidimensional, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, mientras que la incidencia de pobreza monetaria alcanzó el 24% en 2022, lo cual representa una mejora en comparación con años anteriores. En cuanto al empleo, la tasa de desempleo en Cali mostró una ligera mejora, situándose en un 10.9% en 2023, aunque las tasas continúan altas, en especial entre los jóvenes y las mujeres.

El informe también aborda la situación educativa, señalando una disminución en la matriculación de estudiantes y una baja cobertura en los niveles medio y transición. Además, se examina el fenómeno del trabajo informal, revelando una tasa persistente que supera el 45% en los últimos años, mostrando que sigue siendo un reto significativo para la ciudad.

En síntesis, mientras Cali muestra avances en algunos frentes como la reducción en la pobreza monetaria y una tasa de desempleo en descenso, los desafíos en materia de seguridad y educación necesitan atención urgente para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y asegurar un desarrollo socioeconómico equitativo.