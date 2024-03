Festival Estéreo Picnic 2024: Manuel Medrano ‘cantó' con Jared Leto pero olvidó la letra

Jared Leto, de Thirty Seconds to Mars, estuvo en el FEP 2024 - crédito Alejandro Godínez/AP

Jared Leto no solamente está entre las tres principales tendencias en X o en Google para Colombia, sino que también ha sido tema de conversación por su participación en el Festival Estéreo Picnic 2024. Su Banda Thirty Seconds to Mars protagonizó el cartel del primer día del evento.

En las últimas horas, el tema por el que se ha hablado del también actor de Hollywood es por la colaboración con la que contó en la tarima del evento.

Cuando se dispuso a cantar Stuck, uno de sus nuevas canciones de la agrupación estadounidense (salió hace 10 meses en plataformas digitales), invitó a un famoso cantante colombiano a acompañarlo en el escenario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El elegido por el protagonista de Dallas Buyers Club fue Manuel Medrano, que llamó la atención desde el primer momento en escena, por su atuendo de colores vivos, tales como morado, rosado y fucsia. Mientras tanto, el ganador del Óscar y sus compañeros estaban vestidos de negro.

Manuel Medrano acompañó a Thirty Seconds to Mars en tarima - crédito Giorgio Viera

Los comentarios en redes sociales no faltaron y hubo quienes compararon el estilo diferente de cada uno con el ‘Barbieheimer’, que fue el estreno en simultáneo de Barbie y Oppenheimer. Otros también se burlaron del cartagenero, quien tomó todo de la mejor manera. “Sí somos”, dijo en respuesta a un meme que lo comparaba con una casa rosada al lado de una negra.

Aun así, la vestimenta del cantante colombiano únicamente fue la punta del iceberg en materia de memes o risas para los internautas, ya que cuando comenzó a cantar, todo fue peor para él. No desafinó, no se escuchó mal, ni se equivocó, pero en más de una ocasión tuvo que mirarse la mano para leer la letra del sencillo, porque no se la sabía.

“¡Yo sí me la sé, Manuel!”, le gritó uno de los asistentes que se encontraba entre las primeras filas del concierto. “Momentos que nos mantienen humildes a los colombianos. Manuel Medrano cantando con Jared Leto, sin saberse la letra, con la letra anotada en la mano. Jesús, perdónanos”, expresó una usuaria en X.

En términos generales la presentación de Jared Leto fue todo un éxito. Alcanzó un lleno total en el escenario principa,l ubicado en el parque Simón Bolívar, y hubo aplausos y euforia cuando el vocalista decidió bajar para estar más cerca del público.

Manuel Medrano tuvo que leer la canción en el Festival Estéreo Picnic 2024 al presentarse con Jared Leto - crédito X

Sobre su cercanía con sus seguidores, en la noche del miércoles 21 de marzo de 2024 algunos admiradores se lo encontraron caminando por la 85, al norte de Bogotá, donde no tuvo ningún problema en darles una foto a aquellos que lo identificaron.

Jared Leto estuvo por la calle 85 en Bogotá - crédito @pulgamalcriada/X

¿Quién es Jared Leto?

Jared Leto es un actor, músico y director estadounidense, nacido el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, Luisiana. Es conocido por su versatilidad y dedicación en sus roles, lo que le ha valido el reconocimiento internacional tanto en el cine como en la música. En su carrera cinematográfica, Leto ha participado en una diversidad de filmes, destacándose en Réquiem por un sueño (2000) y Dallas Buyers Club (2013), por el cual ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por su personificación de Rayon, un personaje transgénero con VIH. Fuera de la actuación, Jared Leto es el vocalista principal de la banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars, formada en 1998, que ha logrado éxito mundial con varias de sus canciones.

Además de sus contribuciones en música y cine, Leto es conocido por su espíritu emprendedor en diversos campos, incluyendo intereses en el sector tecnológico y la inversión en startups. A lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso con temas sociales y ambientales, participando activamente en campañas de concienciación y apoyo a diferentes causas. Su trayectoria lo ha establecido como una figura multifacética en el entretenimiento y el activismo.