Jared Leto en Bogotá: imágenes del líder de Thirty Seconds to Mars en la capital invaden las redes

Jared Leto de Thirty Seconds to Mars regresa a Bogotá después de más de una década para presentarse en el Festival Estéreo Picnic - crédito Alejandro Godínez/AP

Con la llegada del Festival Estéreo Picnic, las expectativas están en su punto más alto para los asistentes que esperan disfrutar de cuatro días llenos de música y diversión en Bogotá desde el 21 hasta el 24 de marzo.

A medida que se acerca el evento, los artistas y agrupaciones que participarán en los escenarios del festival han comenzado a llegar a la capital del país, aumentando la emoción de los fanáticos.

Seguidores de la agrupación 30 Seconds to Mars se sorprendieron de que Jared Leto saliera en Bogotá como un ciudadano más - crédito X

La aparición de uno de los principales artistas del evento, Jared Leto, de la agrupación Thirty Seconds to Mars, paseando por las calles de Bogotá, causó sorpresa entre sus seguidores y, en general, en los ciudadanos. Durante la noche del miércoles 20 de marzo, Leto fue visto caminando con total calma por la reconocida Zona T, al nororiente de la ciudad, después de los aguaceros de la tarde.

Jared Leto es reconocido tanto por su música como por su actuación; de hecho, ya ha sido galardonado con un premio Oscar de la Academia de Hollywood en la categoría Mejor Actor de Reparto por su actuación en la película Dallas Buyers Club.

En la noche del 20 de marzo, Jared Leto (izquierda) fue visto recorriendo las calles de Bogotá antes de su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @HankScorpio1954/X

El artista estadounidense se tomó fotos e interactuó con quienes no dudaron en acercársele por la zona de bares, discotecas y oferta gastronómica en Bogotá: la calle 85.

La visita de 30 Seconds to Mars marca su regreso a Colombia después de más de 13 años desde su última presentación en el país, en 2011.

Jared Leto estuvo por la calle 85 en Bogotá - crédito @pulgamalcriada y @henrych952./X

De hecho, parte de la tripulación del vuelo entre Paraguay y Colombia tampoco dudó en guardar un recuerdo con el cantante. “Cuando vimos la lista de pasajeros con la tripulación no pudimos creer”, publicó una de las asistentes de vuelo en X.

Justo antes de llegar a Bogotá, Leto estuvo en concierto en Paraguay, uno de los países de su gira, que anunció con una muestra extravagante en noviembre de 2023. Para entonces, Jared Leto escaló el rascacielos más alto de Nueva York, el Empire State, para promover su tour.

La tripulación del vuelo entre Paraguay y Colombia también aprovechó para tomarse fotos con Leto - crédito @lupitaparra20/X

La noche del jueves, en el primer día del Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Jared Leto y su agrupación se presentarán en la tarima del escenario Johnnie Walker a partir de las 8:45 p. m., prometiendo interpretar todos sus éxitos para deleite de sus seguidores colombianos.

Thirty Seconds to Mars será una de las agrupaciones más esperadas del festival, junto a otros grupos destacados como Limp Bizkit, Hozier y Kings of Leon. La presentación de la banda está programada justamente para el jueves 21 de marzo.

Jared Leto escaló el Empire State en Nueva York para promocionar la nueva gira mundial de Thirty Seconds To Mars - crédito Jared Leto/Instagram

Esta es la programación del primer día del Festival Estéreo Picnic

Según lo confirmado por Páramo, la empresa productora del Festival Estéreo Picnic (FEP) y encargada de la logística del evento, las puertas del Parque Simón Bolívar abrirán para los asistentes a partir de las 2:00 p. m., aunque la primera presentación será sobra las 4:30 p. m. con Lucas Hill, en la tarima de Adidas y Mariscos, en la de Colsubsidio.

Los shows más esperados iniciarán alrededor de las 6:45 p. m. en los escenarios Johnnie Walker y CeraVe, con el cantante y compositor irlandés Hozier, y la banda de Nueva Zelanda, Leisure. Luego, desde las 7:45 hasta las 11:00 p. m. pasarán diferentes como Thirty Seconds to Mars en el escenario principal, King Gizzard & The Lizzard Wizard, The Virginia Valley y Limp Bizkit.

Horarios del día 1 del Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito @festereopicnic/X

Cabe recordar que el festival será cashless, entonces no solo no recibirán efectivo para las compras dentro de las instalaciones, sino que la manilla será el único medio de pago dentro del evento. Por esto, la logística del evento recomienda a los asistentes que realicen una recarga previa en sus manillas para evitar contratiempos.

Para facilitar el transporte hacia y desde el festival, TransMilenio anunció que entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana proporcionará tres rutas adicionales:

Parque Simón Bolívar (avenida 68, calle 100, carrera 15) con destino a Unicentro. Esta tiene paradas en: C.C. Metrópolis, C.C. Floresta, C.C. Iserra 100, Olímpica calle 100 y C.C. Unicentro.

Parque Simón Bolívar (calle 63 hacia el oriente, avenida NQS y carrera 28 hacia el sur, calle 26, llegando al sector de Aguas). Sus paradas son: Parque de los Novios, Estadio El Campín, carrera 28 con calle 32 - Concejo de Bogotá, Carrera 3 - Aguas.

Parque Simón Bolívar (carrera 50, avenida Esperanza, avenida Boyacá hacia el sur, llegando al C.C. Multiplaza). Sus paradas serán en: Gran Estación Esfera, Maloka, Tres Elefantes, C.C. Multiplaza.