Aida Victora Merlano no cometió “ningún delito”, según abogado penalista: “Es una condena injusta”

La Fiscalía General de la Nación había indicado que Aída Victoria Merlano ayudó a ingresar los elementos que necesitó su madre para su fuga - crédito Camila Díaz/Colprensa

Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, fue condenada por ayudar en la fuga de su madre, cuando asistió a una cita odontológica en el norte de Bogotá. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación en una comunicación en X (antes Twitter).

“La entidad consiguió que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenara a Aída Victoria Merlano Manzaneda a la pena de 13 años y 10 meses de prisión por ser coautora del delito de uso de menores en la comisión de delitos agravado y cómplice en el delito de fuga de presos, por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019, cuando la excongresista Aida Merlano Rebolledo se fugó de un consultorio odontológico. Además, el magistrado revocó el beneficio de prisión domiciliaria, que se le había dado en primera instancia, y ordenó la captura inmediata”, escribió la Fiscalía.

La defensa de la creadora de contenido aseguró que interpondrá una demanda de casación para anular la sentencia, considerada “injusta”. Esta versión es compartida por otros profesionales del derecho, como el abogado penalista Iván Cancino, que en X (antes Twitter), aseguró que la influenciadora no incurrió en ningún delito.

Aída Merlano Rebolledo fue condenada a más de 11 años por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Sigo pensando que Ayda Merlano M no cometió ningún delito. Es una condena injusta y espero la H Corte la estudié en casación. ¡También me tiene mamado que para defenderla ataquen a una familia que solo ha contribuido al benéfico de Colombia!”, escribió el experto en la red social.

Iván Cancino aseguró que la condena contra Aída Merlano fue injusta - crédito @CancinoAbog/X

El experto explicó a Infobae Colombia que conoce las pruebas que están siendo utilizadas en el proceso en contra de Merlano y que estas no son suficientes para comprobar una “responsabilidad penal”.

“Ella tiene una protección constitucional de no declarar contra su madre, así que, así supiera del plan de fuga, no tenía por qué anunciarlo ni denunciarlo. No se ve una participación activa de ella en absolutamente nada”, precisó el abogado.

Insistió en que no se ha podido probar su responsabilidad en el plan de escape de la excongresista, “independientemente de lo que diga el juez”. Por eso, aseguró que lo justo sería que se presente la demanda de casación, que es un recurso “extraordinario” que llega a la Corte Suprema de Justicia, y que se rechace la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Asimismo, opinó sobre la discusión que se gestó entre el abogado Miguel Ángel del Río, que representa a Merlano, y el abogado David Teleki, que lo llamó “perdedor” por no haber logrado que su cliente fuera absuelta, sino que, más bien, su pena aumentó.

“Hoy le tocó perder, muchas veces tocará perder (sic). Me parece un abogado bueno, con carácter (sic). Yo no considero al doctor del Río un perdedor”, detalló.

¿Cómo fue la fuga de la excongresista?

Aída Merlano se fugó de las autoridades, mientras asistía a una cita odontológica, en octubre de 2019 - crédito X

La excongresista Aída Merlano, condenada a más de 11 años de prisión por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal; y a otros cinco años y seis meses por violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, se fugó el 1 de octubre de 2019.

Para esa fecha, Merlano tenía una cita en el Centro Médico La Sabana, ubicado en la localidad de Usaquén en Bogotá. Llego hasta allá con un plan de fuga, que consistía en lanzarse por una ventana y ser trasladada a otro lugar por un motociclista que la esperaba.

En el consultorio estaba su hija Aída Victoria, su hijo Esteban José, que tenía 17 años, y el odontólogo Javier Cely. De acuerdo con la Fiscalía, ambos fueron partícipes del plan. “Prestaron una ayuda de suma importancia para tal fin, como fue el ingreso de los elementos para contribuir a la fuga”, detalló en su momento el fiscal del caso.

Aida Merlano Rebolledo aseguró que ingresó sola todos los elementos que requirió para escapar, sin ayuda de sus hijos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Sin embargo, la excongresista ha asegurado que todo lo que necesito para su escape, incluyendo la cuerda roja en la que bajó por la ventana, las ingresó al consultorio ella misma, sin que sus hijos ni el odontólogo supieran algo al respecto.

“Lo que hice fue sacar una bolsa de hamburguesas y metí ahí mi tula, la que había escondido detrás del sanitario, y la puse dentro del consultorio. En el primer descuido de mi familia y el odontólogo, tiré el bolso por la ventana primero”, detalló la excongresista en declaraciones que dio en 2022 desde Venezuela. Después, saltó y se dio a la fuga.