Iván Lalinde reveló que por un “descache” casi pierde su trabajo en reconocido canal

El presentador de Día a Día recordó el error que por poco y le cuesta su trabajo en televisión - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, ya que tuvo importantes apariciones en programas como El precio es correcto y El desayuno. Actualmente, destaca como parte del equipo de hosts de La voz kids junto a la modelo Laura Tobón, destacando el talento que tienen los niños para el canto.

A pesar de que suele ser muy reservado con temas como su vida privada, recientemente abrió su corazón y reveló un detalle que pocos conocían de su larga trayectoria en televisión. Con más de 30 años de experiencia, Lalinde confesó, en medio de una entrevista con The Juanpis live show, el error que por poco le cuesta el empleo en un importante canal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Iván Lalinde recorrió un largo camino para poder formar parte de la televisión en Colombia - crédito @ivanlalindeg/Instagram

En la conversación que sostuvo con el personaje que interpreta Alejandro Riaño, el comunicador contó que desde los 11 años siempre soñó con formar parte de la televisión. Su padre, que aunque veía lejana esta posibilidad, intentó por todos los medios pagarle incluso unas clases de actuación para que consiguiera su objetivo.

Esas clases no tuvieron los frutos esperados y fue años más tarde cuando tomó la decisión de estudiar Comunicación Social y Periodismo, por lo que al finalizar, logró ingresar a trabajar a un reconocido medio de comunicación. Con la oportunidad en sus manos, el paisa logró abrirse camino con el cubrimiento de temas políticos, no sin antes darse cuenta de que esa no era la fuente que quería cubrir.

El error que por poco le cuesta su trabajo

Con el pasar de los años, Iván Lalinde logró abrirse camino en la sección de entretenimiento en Teleantioquia y de allí, dio el salto a la capital del país para cubrir desde el Canal RCN unos premios Grammy en 1999, donde Shakira era la protagonista.

“La primera vez que me mandaban a un cubrimiento internacional. Yo cagado del susto (...) Hice una cantidad de entrevistas espectaculares y llegó la hora del directo, era para el noticiero de las 7 de la noche (...) Jorge Alfredo Vargas decía, Iván Lalinde se encuentra en Los Ángeles y yo Iván, buenas noches allá en Bogotá son las 7 de la noche y aquí en Manizales son las 4 de la tarde”, recordó entre risas.

A continuación la historia desde el minuto 47 de la entrevista:

Al darse cuenta de su error y cuando se apagó la cámara, el presentador recordó que sintió un vacío en su estómago, buscando por todos los medios posibles explicar que efectivamente se encontraba en el cubrimiento en Los Ángeles.

“Salí descompuesto con ganas de irme. Me llama Santiago Rodríguez, mi compañero de sección y me dice ‘usted si es mucho guev%n, de verdad’”. A lo que el antioqueño le refuta: “Ay, Santiago, cierto que me van a despedir y me dijo ‘usted es mucho m$r%ca, mucho montañero’”, agregó.

Iván Lalinde recordó el error que cometió en televisión en vivo desde Los Ángeles en una premiación - crédito @ivanlalindeg/Instagram

Pero esta no era la mayor preocupación de Lalinde por el error cometido en plena transmisión en vivo, pues toda su energía estaba enfocada en lo que le diría su jefe. Teniendo en cuenta que no fue un momento sencillo, concluyó diciendo: “Eso fue horrible. Duré deprimido toda la semana, pues la verdad me la perdonaron y empecé a ser yo”.

Ya con los años de experiencia que carga el paisa, recordar esto le generó varias risas, ya que la falta de experiencia y los nervios de la transmisión en vivo le jugaron una mala pasada.