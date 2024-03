Álvaro Uribe se reunió con el presidente de VOX, partido de ultraderecha de España: “Ha sido un placer”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunió con el presidente del partido político ultraderecha VOX, de España - crédito @Santi_ABASCAL/X

Recientemente, llamó la atención, tanto de la esfera política como de los medios internacionales, la reunión entre el presidente de VOX, Santiago Abascal, y el expresidente colombiano Álvaro Uribe en la sede de la Fundación Disenso, para discutir el estado de las naciones en Iberoamérica.

Este encuentro, que tuvo lugar el martes 19 de marzo, marcó un hito en la colaboración entre líderes de derecha en la región y generó un debate en torno a temas cruciales como la defensa de la libertad y la democracia.

Cabe señalar que VOX se presenta como la voz de la ‘España Viva’, un movimiento que surge para reconfigurar las instituciones en favor de los ciudadanos, en oposición al modelo actual que parece poner a los políticos por encima del pueblo. Se autodenomina el partido del sentido común, que representa lo que muchos españoles piensan en cuanto a su ideología ultraconservadora y de ultraderecha.

La Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, que se destaca por su compromiso con la promoción de ideas que defienden los valores de la libertad y la democracia en toda la Iberosfera, de acuerdo con su misma descripción. En este contexto, la reunión con Álvaro Uribe adquiere una relevancia especial, ya que ambos líderes comparten una visión política que enfatiza la importancia de proteger estos principios fundamentales en un momento de incertidumbre y desafíos en la región.

Durante el encuentro, Abascal reiteró a Uribe el compromiso de su fundación con la defensa de la libertad y la democracia, destacó la importancia de enfrentar las amenazas que representan los vínculos del Partido Socialista de Pedro Sánchez con las redes del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estas organizaciones, según Abascal, representan un peligro para la estabilidad democrática en la región y es crucial contrarrestar su influencia.

Uno de los temas centrales de la discusión fue la situación política en España y en Colombia, así como los desafíos comunes que enfrentan ambos países en materia de democracia y libertad. Abascal hizo un repaso detallado de la situación política en España, en donde resaltó la importancia de mantenerse vigilantes frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo estos valores fundamentales.

Por su parte, Álvaro Uribe, que ha sido una figura influyente en la política colombiana durante décadas, compartió su visión sobre la situación política en Colombia y expresó su apoyo a la iniciativa Foro Madrid, lanzada por la Fundación Disenso para contrarrestar la influencia de organizaciones como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.

El encuentro entre Abascal y Uribe también sirvió para destacar la importancia de la colaboración entre líderes conservadores en la región. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para enfrentar los desafíos comunes que enfrentan las naciones iberoamericanas y promover una agenda que proteja los valores democráticos y la libertad individual.

El líder del partido VOX compartió el encuentro en sus redes sociales en donde señaló que: “Ha sido un placer conversar con el presidente de #Colombia @AlvaroUribeVel. Intercambiamos impresiones sobre el estado de las naciones Iberoamericanas y la necesidad de combatir con firmeza, determinación y claridad la amenaza del narcosocialismo y sus aliados”

Llamó la atención cuando Abascal, al presentar a Álvaro Uribe en su red social de X (antes Twitter), destacó que estaba con el presidente y no con el expresidente, lo cual generó diversos comentarios en las redes sociales. Algunos interpretaron esto como una indicación de que no consideraba a Gustavo Petro como el actual mandatario. No obstante, es importante señalar que Petro es el primer gobernante de izquierda en Colombia, lo que llevó a muchas personas a especular que el presidente del partido VOZ expresó esa frase por esa razón.