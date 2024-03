La isla más poblada del mundo está en Colombia, no hay presencia de la Policía y afirman no necesitarla

La población de esta isla superó en los últimos años las mil personas - crédito Pixammo

Colombia cuenta con una de las islas más populares a nivel turístico del mundo, se trata de San Andrés, que al año recibe alrededor de 900.000 turistas; sin embargo, no tiene una distinción que ostenta un islote ubicado en el archipiélago de San Bernardo.

Se trata de Santa Cruz del Islote, ubicada en el Caribe, más específicamente frente al golfo de Morrosquillo en el departamento de Bolívar, que aunque no tiene la fama de otros espacios, es considerada la isla más densamente poblada del planeta.

Esta isla ocupa una hectárea de territorio y tiene poco más de 1.200 habitantes, lo que hace que cada persona tenga menos de 10 metros cuadrados para movilizarse, esto sin contar las cerca de 97 viviendas que hay, por lo que algunas familias de más de ocho miembros ocupan un espacio limitado.

Dentro de la isla hay tiendas, un centro de salud, una escuela pública, un restaurante y un hotel, el resto de espacio es ocupado por las propiedades, siendo la más grande de 40 metros cuadrados. Antes debían aprovechar en todo momento de la luz del sol debido a que no había suministro de electricidad, pero esto cambió luego de que el Gobierno de Japón donó varias celdas solares.

Debido al espacio que tienen sus pobladores, esta es considerada la isla más poblada del mundo - crédito Radio Nacional de Colombia

Este islote está ubicado a 30 minutos del municipio de Tolú y dos horas de Cartagena y la mayoría de las personas que residen allí viven de la pesca; sin embargo, en los últimos años se ha potenciado el turismo, por lo que gran parte de la población trabaja para el único hotel que hay.

Es poco lo que se puede agregar como atractivo turístico, por fuera de que es una de las 10 islas del archipiélago de San Bernardo, en el golfo de Morrosquillo. Lo más destacado para visitar este islote es que literalmente se puede dormir frente al mar.

Además, hace poco tiempo fue abierto un pequeño acuario de conservación en el que se pueden observar diferentes tipos de tortugas, que antes eran consumidas por los pobladores, pero ahora son cuidadas y protegidas.

Los turistas pueden pagar un importe voluntario para ingresar al acuario, en el que también hay pequeños tiburones, rayas y peces.

Sumado a esto, los pobladores cuentan una leyenda que afirma que en este lugar no había presencia de humanos, pero las personas que vivían en las islas aledañas decidieron mudarse debido a que es la única que no tiene presencia de mosquitos, aunque en realidad esto tiene una explicación y es que alrededor del islote no hay manglares.

A pesar del poco espacio que hay en la isla, es un espacio apetecido para turistas - crédito Redes sociales

Una cruz blanca de gran tamaño ubicada en una pequeña plaza es lo que le da el nombre al islote, allí los turistas suelen tomarse una foto para poder contar a sus familiares y amigos que estuvieron en una isla que ocupa el 1% de la extensión de Bogotá.

Debido a que es poco lo que se puede hacer en este lugar, la mayoría de planes turísticos lo promocionan como un recorrido de varias horas de exploración y lo remarcan como la experiencia de estar en uno de los espacios de las novelas de Gabriel García Márquez.

Juvenal Julio, uno de los pobladores de la isla, afirmó a CNN que el principal atractivo es la seguridad, ya que allí no hay presencia de las autoridades: “Aquí no hay crimen. No tenemos policía y tampoco la necesitamos”.

Sobre las dificultades que tienen en la isla, Juvenal afirmó que se han comenzado a preocupar por la falta de espacio, pero aseguró que no cambiaria su vida actual de ninguna forma.

“¿En qué otra parte del mundo no hay necesidad de policía, dónde más puedes tener una isla solo para tu pequeña comunidad? Cada día me levanto con el sonido y la vista al mar. No quisiera vivir en ningún otro lugar”.