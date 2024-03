Andrés Cepeda reveló detalles de su gira: “Fui a buscar inspiración viendo a estrellas internacionales”

El cantante colombiano Andrés Cepeda se prepara para su próxima gira en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

Andrés Cepeda ya alista presentaciones para fin de año en Colombia como parte de su Nuestra vida en canciones tour, en el que espera compartir con el público nacional sus más grandes éxitos.

En diálogo con Infobae Colombia, Cepeda reveló detalles técnicos de sus próximos conciertos, pero también habló de las inspiraciones que ha recibido para saber cómo montar un gran concierto en solitario en un escenario tan importante como El Campín, en el que cantará el 13 de diciembre.

El bogotano se refirió a la diferencia entre los modelos tradicionales de giras que había desarrollado recientemente de conciertos a diario, a una distinta que presentará a finales de año, desde septiembre hasta diciembre, debido a algunas especificaciones logísticas que su equipo procuró tener para la misma.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Pues mira, eso lo hicimos porque queríamos asegurarnos de tener los espacios ideales, o sea, los lugares que queríamos y no era posible tenerlos todos en línea como normalmente es la idea. Entiendo que venimos de giras que sí son como las tradicionales con fechas back to back, de hoy hago tal ciudad, mañana otra, pasado mañana otra y luego otra. Pero, en esta ocasión, para tener los lugares que queríamos, nos tocó abrirlo un poquito en el tiempo, a diferencia de la gira que iniciamos ahorita en Estados Unidos, que son 20 ciudades, así una tras otra durante tres o cuatro semanas”, comentó.

Andrés Cepeda se presentará en estadios y arenas de Colombia entre septiembre y diciembre de 2024 con su gira 'Nuestra vida en canciones' - crédito @andrescepeda/Instagram

También explicó que tendrá que seguir ese mismo modelo de ritmo constante en “Europa ahora en julio, que vamos a hacer otros cinco países así bien seguiditos. Después tenemos un pequeño break y venimos a ensayar esta gira que es bien especial y que tiene un montaje y una puesta en escena un poco más complejas. Esos breaksitos precisamente nos van a permitir estar muy frescos para cada una de esas presentaciones”.

Andrés Cepeda anunció una nueva gira por seis ciudades de Colombia - crédito @gabo_gomez/Instagram

De hecho, uno de esos lugares especiales que tendrá su tour es el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el cual se presentará por primera vez en solitario, a lo que expresó que “bueno, es la primera vez en solo, así que, hombre, pues me siento muy feliz, muy contento con un plan en mente claro, que es de hacer un show muy especial, con lo mejor del repertorio, con algo del nuevo, con una puesta en escena espectacular con mis músicos, que son increíbles. Queremos contar con un par de sorpresitas que obviamente no puedo adelantar y sobre todo con el deseo de cantar en el lugar donde nací, donde nació mi carrera. Entonces quiero estar ahí para emitir lo que siento, tendrá un significado muy especial”.

El mapa de lo que sería el concierto de Cepeda en El Campín - crédito @andrescepeda/Instagram

En ese tema se pronunció sobre la presencia de artistas colombianos en el escenario de la capital. Silvestre Dangond y Morat también tendrán fechas ahí, por lo que Cepeda expuso que “es algo buenísimo porque habla del excelente momento de la escena de nuestra música colombiana y sobre todo de la aceptación, porque en el mundo no es extraordinario, pero en nuestro país un poquito, sí. Así que es bueno que el público colombiano esté tan comprometido con sus propios artistas, es algo muy bonito”.

El Campín, para Andrés Cepeda, no es un lugar cualquiera, debido a que fue ahí donde disfrutó algunos de los conciertos que más recuerda de su juventud, entre los que se está “uno de Soda Estéreo, pues fui a ver algo casi que espiritual, pero fuera del rock latino también he ido a ver a Juan Luis Guerra, he ido por los Rolling Stones y otra infinidad de conciertos”.

Por otro lado, en la escena internacional pudo ver en tarima a íconos de la música global como Lenny Kravitz, Billy Joel o James Taylor, durante un pequeño tiempo en el que se dedicó a ver cómo son los grandes conciertos de rock en los Estados Unidos.