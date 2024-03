Teófilo Gutiérrez expuso los “trapos sucios” de la selección Colombia: explicó por qué no fue convocado a Rusia 2018

'Teo' Gutiérrez no fue convocado al Mundial de Rusia 2018 - crédito Colprensa

Con el inicio de la primera fecha FIFA del año, la selección Colombia volvió a ser tema de conversación luego de que el técnico argentino Néstor Lorenzo diera a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos ante España y Rumania.

El conjunto Tricolor comenzará a construir el plantel definitivo que viajará a mediados del año a Estados Unidos para la disputa de la Copa América y el debate siempre existe sobre cuales jugadores deberían ir.

Justamente sobre este proceso de elección explotó recién una nueva polémica. En conversación con DirecTV Sports, el delantero Teófilo Gutiérrez entregó detalles inéditos sobre el proceso de convocatoria que tuvo el combinado nacional para el Mundial de Rusia 2018, el cual no jugó.

El artillero, ahora jugando para el Real Cartagena, mencionó que, durante ese proceso internacional en específico, las decisiones sobre los convocados se tornaron bastante extrañas, puesto que le solicitaban al jugador cumplir con ciertos requisitos o determinadas tareas para ganarse su lugar en la lista.

Teófilo Gutiérrez mencionó prácticas dudosas dentro de la selección Colombia - crédito Getty Images

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la selección que algunos ya saben. Después se volvió eso, una fiesta como dice uno, cualquiera iba a la selección. A mí me dijeron ‘no mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’ no me gusta que me impongan cosas. Primero, yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país, no voy a ir porque tenga que dar algo o no”, aseguró Gutiérrez.

Estos comentarios, si bien no señalaron a ningún personaje en específico, nuevamente pusieron en duda la “transparencia” con la cual se estaba manejando el proceso deportivo del combinado nacional en aquel tiempo, más que todo con la influencia de Pascual Lezcano, el entonces representante del técnico José Néstor Pékerman.

Algunas versiones de la esfera deportiva, en su momento, comentaron que Lezcano y compañía usaban la selección Colombia como plataforma para incrementar el valor de determinados jugadores, seleccionados a su gusto, en el mercado, para posteriormente ver un porcentaje de dinero en una posible venta posterior a su participación en el combinado nacional.

El vicepresidente de la FCF le respondió a Teófilo

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió sobre las acusaciones de Teófilo Gutiérrez - crédito Colprensa

Luego de las declaraciones del jugador, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate, en diálogo con El Tiempo, se refirió sobre estos comentarios y determinó que ninguno de estas denuncia una práctica negativa específica, por lo que no deben tomarse como una realidad expresa.

“Absolutamente nada. En esa entrevista dice muchas cosas, pero no denuncia nada concreto. Es completamente delirante y difusa. Además, recordemos que Pékerman no se fue de la Selección por falta de resultados deportivos positivos. Ni tampoco ningún jugador hizo comentario o denuncias como esas, acerca del manejo deportivo y técnico de Pékerman. A él se le terminó la vigencia de su contrato y de común acuerdo con la Federación decidió No renovarlo y listo. Nada distinto ocurrió”

Pékerman dejó su cargo como técnico de la selección Colombia en 2018 - crédito FCF.

Sin embargo, en sus comentarios sí dejó abierta la duda sobre la influencia de Lezcano en el proceso de elección de futbolistas para el combinado mayor y demás decisiones administrativas, puesto que según Alzate, el representante de Pékerman fue uno de los principales causantes de que no pudiesen llegar a un acuerdo con el argentino para extender su vínculo con la selección.

“De otro lado, las dificultades que tuvo Pékerman con la Federación no fueron nunca deportivas sino administrativas, motivadas por su representante administrativo, el señor Lezcano. El mismo del que todo dirigente deportivo colombiano conoció por sus ‘proezas’”, determinó el vicepresidente de la FCF.