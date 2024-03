Robo de autos en Bogotá: filas eternas y otras trabas que enfrentan las víctimas luego del delito

Hasta septiembre del 2023, se registraron 2.914 hurtos de vehículos en Bogotá - crédito Jesús Aviles / Infobae

La inseguridad en Bogotá es una cruda realidad para los habitantes y visitantes y los datos entregados por las autoridades en los últimos días reflejan el panorama que se vive en la ciudad.

En el último informe entregado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá revela que, hasta septiembre del 2023, se registraron 2.914 hurtos de vehículos en la ciudad. Datos que no han sido renovados durante el primer trimestre del 2024. Mientras que en el balance del Observatorio de Seguridad Ciudadana reveló que en promedio el 80% de los robos de este tipo se cometió usando llaves maestras y que en el 11% se emplearon armas de fuego.

Movilidad informó que hasta noviembre del año ocurrido las localidades donde más registraron estos robos fueron Engativá, Kennedy y Bosa; y los barrios más afectados fueron Las Ferias, Garcés Navas y Boyacá Real, con un total de 85; 70 y 59 casos respectivamente.

Profundizando en los modus operandi y las franjas horarias, la Policía Metropolitana de Bogotá mencionó que entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche se registran la mayor cantidad de hurtos de vehículos en el Distrito.

Muchos de estos robos se realizan a plena luz del día y aunque las autoridades han incorporado una serie de estrategias y los conductores extreman las medidas de seguridad, parece no haber respuesta efectiva.

Aunque las autoridades tienen una serie de canales de atención para recibir las denuncias de robos de automóviles existen algunos vacíos, para entender un poco mejor el panorama Infobae Colombia conversó con Ana María, una de las víctimas de este delito, que explicó cómo su novio y ella han enfrentado el robo de su vehículo y las trabas que las autoridades les han puesto en el proceso.

Relato que evidencia algunos vacíos

Mensaje en redes sociales del robo del auto placas EJN de Bogotá – crédito Ana María

Durante el relato, Ana María mencionó que, el vehículo está a su nombre, sin embargo, a quien se lo robaron realmente fue a su novio. “Salió un domingo como a las 6:30 de la mañana de Cedritos a Ciudadela Colsubsidio ahí viven los papás de él entonces como siempre dejo el carro parqueado al frente de la ventana del apartamento, desde la ventana se ve el carro por eso siempre lo dejábamos ahí y porque el edificio de mis suegros no tiene bahía de parqueo, o sea mejor dicho sí tiene, pero no es funcional”.

Luego de que su novio dejara el vehículo allí, “entró al apartamento de los papás, saludó, se tomó un tiempo, etcétera. En ese tiempo (…) salieron del edificio, salió al polideportivo junto a sus familiares a correr y cuando volvieron, pues el carro ya no estaba”.

Por lo que se comunicaron con las autoridades, que recibieron la denuncia de su novio, él a su vez relata que les llamó la atención que “desde el momento cero cuando la policía como que se enteró de que era Kia Picanto le mencionaron que como no es el carro que más roban más o menos ahí no hay nada que hacer”. Las autoridades les dijeron que revisaran la zona “eso fue todo lo que nos dijo, no hicieron absolutamente nada más”.

Siguiendo las instrucciones de las autoridades, se dirigieron hasta la sexta con Caracas, para realizar el denuncio.

Daños posteriores sumados al robo

Muchos ciudadanos que denuncian robo de sus vehículos son contactados para ser extorsionados - crédito Contexto Ganadero

“Otra cosa que me parece importante también es que apenas entregamos la información a la policía, empezaron a llamarnos para extorsionarnos, pues también hicimos una publicación en redes sociales y lo que nos dijo era que se trataba como de un modus operandi”.

Según los denunciantes fueron en promedio siete llamadas durante toda la semana y estas fueron recibidas a solo minutos después de poner el denuncio ante la Policía, con el paso de los días fueron menos las llamadas recibidas con diferentes versiones de “que habían recuperado el carro, pero, pues en diferentes circunstancias”.

Sumado a esto los denunciantes afirmaron que, en ocasiones les pidieron verse en algún sitio alejado para hacer la entrega del auto, y que por haber encontrado el carro “que, pues nosotros les ayudaremos con algo, nosotros evidentemente nunca nos vimos con nadie, pero sí fueron bastante insistentes con la llamada”.

Otro de los puntos destacados fue que luego de dos semanas se pudieron revisar los videos de las cámaras de seguridad para analizar las imágenes y notaron que los ladrones se tomaron su tiempo para hacer el hurto.

“Ellos salieron a correr a las 8:30 de la mañana, el carro se lo robaron, o sea se lo llevaron, sobre las 9:00 o 10:00 de la mañana. algo así fue el tiempo. Y, de hecho, la firma como de investigación que puso el seguro dijo que se habían demorado mucho en abrir el carro que seguramente era algún grupo de ladrones principiantes porque se han demorado como 20 minutos y que el promedio de tiempo en los que se demora en abrir el carro es (…) 5 minutos o menos”.

Como este existen más casos denunciados en redes sociales, aunque el viernes 8 de marzo las autoridades en el Distrito revelaron los resultados de la estrategia Bogotá Camina Segura de enero, febrero y los primeros cinco días de marzo del 2024, en este se mostró una reducción en distintos delitos según el Sistema Siedco; en el caso del hurto de automotores se reflejó una disminución del 9% del delito.

Paso a paso para denunciar el robo de su auto

Para saber si la Policía recuperó su vehículo robado puede ingresar a la página web oficial de datos abiertos - crédito Johan Largo / Infobae

Otro de los problemas al que se enfrentaron Ana María y su novio, según comentó para Infobae Colombia fue que durante casi tres semanas estuvieron recaudando los papeles que se le solicitaron para hacer la denuncia y que los enviaron de una entidad a otra para que relataran el robo.

Si es víctima de este tipo de hurto debe seguir los siguientes pasos:

Lo primero que debe hacer es dirigirse a la Fiscalía y realizar la denuncia correspondiente, es importante proporcionar todos los detalles del hecho y del vehículo. Asegúrese de brindar datos exactos como: marca del vehículo, modelo, color, número de placa y cualquier característica distintiva.

Luego, debe informar a la Oficina de Tránsito sobre el robo para evitar que le lleguen multas o infracciones. Si después de 60 días el carro no ha sido recuperado, la Dijin le debe entregar un certificado en el que confirma la no aparición del vehículo.

Con ese certificado, puede reclamar la indemnización ante la empresa aseguradora y cancelar la matrícula porque de lo contrario, deberá seguir pagando los impuestos. Estos son los documentos que usted debe tener a la mano:

Denuncia del hurto

Fotocopia de la matrícula del carro

Fotocopia del Soat

Certificación de la revisión técnico mecánica

Certificados del último pago de impuestos

El certificado de la Fiscalía o de la Dijin

Tenga en cuenta que, si también fueron robados los papeles del carro, deberá hacer también el denuncio por los papeles ante la Fiscalía.