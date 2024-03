Gustavo Petro revivió el fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente

El presidente habló, por primera vez desde que está en el poder, de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Presidencia de la República/YouTube

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro, en el discurso que dio ante la minga indígena, reiteró que su compromiso es con el pueblo que lo eligió y se despachó contra la institucionalidad del país, advirtiendo que si esta no “está a la altura” de los cambios que el pueblo colombiano pidió en las elecciones de 2022, pues hay que transformarlas, reviviemdo el fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente, que se advirtió durante la campaña presidencial.

“Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia, no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a ir arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de estas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.

El presidente habló, por primera vez desde que está en el poder, de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Presidencia de la República

El presidente advirtió que “la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”. También dijo que será el pueblo el que tenga la última palabra y que él llegará hasta donde lo pida el pueblo.

