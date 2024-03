Cintia Cossio habla de una posible reconciliación con Jhoan López: “Que nadie se meta con Jhoan porque yo soy de barrio”

Cintia Cossio habló de su expareja Jhoan López, con quien duró 12 años -crédito @jhoanlopez/Instagram

La creadora de contenido y empresaria Cintia Cossio conoció a Jhoan López cuando eran jóvenes, y se casaron por lo civil cuando tenían 20 años de edad. De ese matrimonio nació Thiago. Los influencers, que duraron 12 años juntos, decidieron divorciarse a finales del 2023.

En un reciente episodio del pódcast de SuperLike, la influencer con más de siete millones de seguidores, compartió detalles íntimos sobre su separación de López. A pesar de los esfuerzos, incluyendo terapia de pareja, por preservar su relación, la Cintia manifestó dudas sobre la posibilidad de una reconciliación a futuro, enfatizando que: “Yo creo que eso lo dirá el tiempo y hay que ver cómo nosotros sanamos lo que sucedió, eso lo sabe Dios y el tiempo”.

Sin embargo, no se mostró cerrada a la posibilidad de regresar con su exesposo: “Que nadie se meta con Jhoan porque yo soy de barrio. Cuando uno no termina mal, no solo las puertas quedan abiertas”.

La antioqueña, hermana del también creador de contenido Yeferson Cossio, anunció su divorcio en noviembre de 2023 a través de su cuenta de Instagram, señalando que los desacuerdos habían comenzado a surgir desde agosto. “Vengo mal desde agosto, que fue cuando las cosas como que se fueron al piso”, reveló a través de sus redes sociales, mencionando además la búsqueda de apoyo en su familia y terapia profesional para superar la situación.

“En medio del dolor y todo lo que sucedió estaba llena de oscuridad, entonces busqué la luz en mi familia, que son mi hijo, mi mamá y mi hermano (...) Me alejé de amistades que yo sabía que no me iban a entender y busqué ayuda profesional, llevo desde agosto con mi terapeuta”, agregó la paisa en diálogo con sus seguidores.

Según explicó Cintia, no hubo infidelidades que ocasionaran el fin de su matrimonio, sino más bien una acumulación de pequeños conflictos y discusiones que se tornaron inmanejables. “No hay terceras personas, si uno ve que está tratando de mejorar las cosas y no mejoran evítese un daño grande y párela ahí”, indicó para el medio desmintiendo cualquier especulación sobre la presencia de un tercero en su relación.

A pesar de la separación, la relación entre Cintia y Jhoan se mantiene cordial, principalmente por el bienestar de su hijo. La creadora de contenido indicó que, ocasionalmente, pueden pasar horas conversando como amigos.

Cintia Cossio también habló sobre los desafíos en su relación pasada y la decisión de terminar antes de que los conflictos escalasen a mayores: “No se acabó el amor, lo que pasa es que empezamos a tener ciertos conflictos que nunca antes habíamos tenido y decidimos parar ahí antes que todo se volviera una bola de nieve que no pudiésemos controlar y llegar al punto de hacernos daño y a nuestro hijo”, afirmó para el medio, destacando que la decisión se tomó pensando en el bienestar de su familia.

¿En qué trabajó Cintia Cossio antes de ser famosa?

La influenciadora Cintia Cossio, conocida por su contenido en redes sociales y su cuenta en Onlyfans, habló sobre las dificultades económicas y los sacrificios personales que enfrentó en su camino hacia el éxito en las redes sociales. Cossio reveló que su vida no siempre estuvo llena de lujos y comodidades, especialmente después del nacimiento de su hijo Thiago.

Desde muy joven, la hermana de Yeferson Cossio trabajó en una variedad de empleos para sostener a su familia. Según sus propias palabras, “Yo siempre he trabajado. Trabajé en confección, vendiendo postres, arreglando casas, cuidando niños, vendiendo puerta a puerta productos de aseo, promotora y en muchas cosas más”, compartió durante una entrevista con Superlike.

Los primeros años de maternidad presentaron obstáculos adicionales para la influenciadora, quien se negó a aceptar ciertos trabajos para no separarse de su hijo. “Los primeros cuatro años de vida de Thiago yo no salía, dejé de aceptar trabajar con algunas empresas pues yo vendía postres, yo arreglaba casas. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo iba con Thiago a vender los postres, a comprar materiales para los postres o a arreglar las casas”, explicó Cossio.