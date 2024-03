Mujer fue víctima de acoso sexual en Usaquén: “Me sentía paralizada”

Miles de mujeres han tenido que pasar por estas situaciones - crédito ELSA/Andina

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un sujeto que la hostigó mientras se encontraba en un popular establecimiento comercial de la localidad de Usaquén, por lo que en redes sociales se desató la polémica, nuevamente, por las situaciones de inseguridad que deben atravesar las ciudadanas.

Y es que en diferentes oportunidades se han conocido denuncias de las mujeres, adolescentes y niñas que se movilizan por la capital del país, no solo en el transporte público, sino en lugares públicos, como restaurantes y supermercados.

Precisamente, esto fue lo que le ocurrió a una joven de 23 años que tuvo que pasar por una incómoda situación, mientras se encontraba sola en la plazoleta de comidas de un establecimiento comercial en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

La mujer denunció que empezó a sentirse observada y al mirar de quién se trataba descubrió que era un sujeto de “apariencia cuestionable”, como ella lo calificó. Sin embargo, no solo la estaba mirando, sino que también estaba realizándose tocamientos en sus partes íntimas, hecho que terminó por ocasionarle una gran incomodidad a la joven.

Las colombianas piden que estos criminales paguen ante la justicia por acosarlas o someterlas a abusos - crédito Pixabay

El incómodo acto duró aproximadamente 30 minutos hasta que ella pudo reaccionar y contarle lo sucedido a uno de los trabajadores del lugar que hacía parte del personal de seguridad. Pero, según la denuncia, este solo se quedó junto a ella y no hizo nada para sacar al acosador del lugar.

Debido a la posición en la que se encontraba el señalado de actuar en contra de esta mujer, las cámaras de seguridad no lograban captar lo que estaba haciendo. Por esa razón, los trabajadores del lugar se negaron a sacar al sujeto.

Y es que la mujer solicitó en varias oportunidades que el acosador fuera retirado del establecimiento comercial y la respuesta la dejó sorprendida. Los empleados le indicaron que esto no podía ser posible debido a que el acusado era cliente del lugar.

“Esta respuesta me dejó bastante decepcionada. Otras personas que escucharon esta situación se acercaron, mostraron su indignación y decidieron llamar a la Policía, ya que los guardias en ningún momento tenían la intención de llamar”, denunció la víctima al noticiero CityTV.

Un miembro de la Policía llegó al lugar, aunque su reacción tampoco fue la esperada por esta joven, debido a que el uniformado le expresó que en las cámaras de seguridad no se lograba apreciar la acción, por lo que no podía hacer nada.

El hecho ha generado indignación y se pide que las autoridades tomen acción - crédito redes sociales

Del mismo modo, la joven afectada dio a conocer que en ese momento le explicaron que el sujeto tenía antecedentes de diferentes actos en contra de los clientes, puesto que no es la primera vez que esto ocurre.

“Me dijo que no era que no me creyera, pero en las cámaras no se veía nada y ellos ya sabían que esta persona tenía problemas mentales y tenía tendencias a incomodar a las personas. Entonces lo iban a sacar”, reiteró la joven en medio de su denuncia que generó indignación en Bogotá.

Finalmente, el sujeto fue conducido hasta la salida del establecimiento, lo cual dio un poco de tranquilidad a la víctima que estaba esperando el regreso del policía para que le colaborara en el proceso de interponer la respectiva denuncia.

Las colombianas piden que sea erradicada la violencia machista, los abusos y el acoso sexual - crédito Pablo Rodríguez/EFE

Sin embargo, el uniformado nunca regresó, por lo que la víctima espera que el caso sea difundido para que se apliquen los correctivos correspondientes. Lamentablemente, este no es el único hecho de acoso que se ha presentado en Bogotá y, en muchos de ellos, la justicia no actúa de manera rápida, por lo que quedan en la impunidad.

Al difundirse este caso se conocieron reacciones de la ciudadanía que pide especial atención para las denuncias de acoso, puesto que miles de mujeres han tenido que lidiar con estos hechos en los lugares públicos.