Madres después de los 40 años: las famosas colombianas que abrazaron la maternidad

Famosas colombianas que quedaron embarazadas después de los 40 y se convirtieron en madres - crédito @lagaita @analuciado/Instagram

A dos meses de que en el país se celebre oficialmente el Día de la Madre, en Infobae Colombia quisimos rendirle un homenaje a esas famosas que le dijeron sí a la maternidad, después de haber llegado a la hermosa edad de 40 años. Y es que en la farándula nacional, ya son varias quienes además de destacar en sus profesiones como modelos, actrices o exreinas, también se les da muy bien esa faceta de maternidad.

Ana Lucía Domínguez

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas confirmó la dulce espera de su primer bebé - crédito @analuciado/Instagram

Recientemente, se conoció que la actriz Ana Lucía Domínguez y su esposo, el actor y cantante Jorge Cárdenas, confirmaron que se convertirán en padres. Lo que ha llamado la atención de esta revelación, es que la actriz atraviesa los 40 años y su pareja ronda los 53, sorpresa que recibieron desde España, donde se encuentran actualmente establecidos.

“Aquí comienza una nueva aventura 😍Siempre de la mano de Dios🙌🏽Gracias por este regalo 🙏🏼💙🤰🏽”, escribieron en el posteo compartido que hicieron entre sus dos cuentas de Instagram. De acuerdo con una publicación de los actores, esta noticia los tomó por sorpresa y sintieron que llegó a sus vidas como un regalo divino.

Carolina Gaitán

Carolina Gaitán anunció que tendrá un varón y lo llamará Salomón - crédito @lagaita/Instagram

A ese listado se sumó a inicios de 2024 la actriz y cantante Carolina Gaitán, recordada por su participación en producciones como Sin senos si hay paraíso y como jurado de Factor X en el Canal RCN. A través de una emotiva publicación en redes sociales, la artista reveló que estaba esperando a su primogénito, después de haber confirmado que llegaría al altar con su pareja.

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser mamá!!! […] Bienvenido Salomón de nuestro corazón”, escribió en el clip.

Posteriormente, agregó: “Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Salomón de mi corazón. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar. Mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje para interpretar. Bienvenido, mi Salomón de mi corazón”.

Manuela González

La bogotana es recordada por su excelente participación en MasterChef Celebrity y su más reciente aparición se produjo como antagonista en dos importantes seriados: Perfil Falso, para Netflix, y Tía Alison, para el Canal RCN. Manuela González es madre de los pequeños Pedro y Alma, esta última llegó al mundo cuando la actriz pasaba por sus 41 años y para ella fue todo un reto.

Manuela González se convirtió en madre por segunda vez después de los 40 y en la foto se le ve feliz posando con su familia - crédito @lamuelagonzalez/Instagram

La actriz rompió fuente y la pequeña nació de 34,6 semanas el 18 de abril de 2018, lo que González describió como “algo que no se aguantarían los hombres”, debido a la complejidad del parto. En un extenso mensaje en sus redes sociales, narró cómo debió salir de inmediato al hospital después de romper fuente.

“Los hechos: ruptura de membranas (rompí fuente), empaque como pueda, corra para la clínica, empiezan las contracciones, me ve mi médico, me dice que todo va de maravilla, siguen las contracciones más impresionantes, pienso: ‘la naturaleza es sabia! ¡Esto un hombre no se lo aguanta!’ Respiro, respiro, respiro”, escribió la bogotana.

Valerie Domínguez

Valerie Domínguez tuvo a su primogénito en los Estados Unidos, cuando los confinamientos por covid-19 le permitieron movilizarse - crédito @valeriedomi/Instagram

El 19 de mayo de 2021 nació Thiago y de esta forma Valerie Domínguez y Juan David el Pollo Echeverri se convirtieron en padres primerizos. El pequeño nació en un hospital de los Estados Unidos, donde se encontraba la pareja pasando una temporada después de finalizar los confinamientos por el covid-19.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Bienvenido al mundo”, escribió la también presentadora del Canal RCN.

Paula Andrea Betancourt

Paula Andrea Betancourt con su cuarta hija, Fátima, y su esposo Luis Miguel Zabaleta - crédito @paulaandreabetacur/Instagram

La ex Señorita Colombia Paula Andrea Betancourt, es recordada por haber formado parte de la tripleta en los noventa en alzarse con el virreinato en el certamen de Miss Universo. La beldad se casó con el publicista Juan Carlos Villegas, con quien permaneció por más de 13 años y tuvo a sus primeros tres hijos Salomé, Simón y Mateo.

A pesar de los esfuerzos de consolidar la relación, esta no logró perdurar en el tiempo y por común acuerdo tomaron la decisión de separarse. Años más tarde, encontró nuevamente el amor en los brazos del reconocido dermatólogo Luis Miguel Zabaleta y decidieron tener a su primogénita, Fátima, la cuarta hija de Paula Andrea y que llegó a sus 48 años.