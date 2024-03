Nataly Umaña pidió perdón a su esposo Alejandro Estrada y justificó su comportamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’

Nataly Umaña pidió perdón a su esposo Alejandro Estrada por haberle sido infiel con Miguel Melfi en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Nataly Umaña se unió al cantante panameño Miguel Melfi —con quien inició un romance extramatrimonial— para pedirle perdón a Alejandro Estrada. Ella se justificó en su decisión de haber elegido el reality La casa de los famosos Colombia para ponerle fin a su matrimonio de 12 años: “Me disculpó por no escoger el canal correcto, pero si no era así nunca lo íbamos a lograr y ambos merecemos ser felices”.

Te puede interesar: Alejandro Estrada entrará a ‘La casa de los famosos’: esto es lo que se sabe de su visita

Por otra parte, la actriz ibaguereña agradeció el tiempo compartido a su lado y elogió el amor que él le demostraba: “Alejo, te voy a amar siempre, eres un ser de luz excepcional”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Padres de Miguel Melfi criticaron a Nataly Umaña: “La señora se le metió en su cama”

La tan esperada aparición por cuenta de los espectadores de La casa de los famosos Colombia se dio y Alejandro Estrada apareció por la puerta del set para confrontar a su esposa Nataly Umaña y a su pretendiente Miguel Melfi. El actor ingresó al lugar decidido a terminar su relación con la actriz para dejarle el camino libre en su búsqueda de la felicidad, no sin antes dejarle varias cosas claras y entregarle el anillo de bodas en su mano: “Has dicho que lo nuestro ya venía mal, perfecto, no pasa nada, está bien, solo digo que no fue la forma”.