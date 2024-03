A Natalia París no le gusta Nataly Umaña, recuerdan lo que dijo la modelo de la actriz

La famosa modelo fue interpretada por Nataly Umaña en una famosa serie - crédito redes sociales

La actriz Nataly Umaña, conocida por su papel como Juanita Marín en la serie El Cartel de los Sapos de Netflix, se encuentra en medio de la controversia por su participación en el reality show La Casa de los Famosos Colombia.

Su polémica conducta y relación con otro de los participantes del programa transmitido por Canal RCN y Vix la ha llevado a estar en boca de miles de colombianos. Sin embargo, hay quienes recuerdan su actuación en la mencionada producción, basada en hechos reales del narcotráfico en el país.

Y es que el personaje que la actriz interpretó en la serie está inspirado en la vida de la modelo y empresaria Natalia París, a quien no le agradó demasiado la forma en cómo fue representada. Este hecho llevó a Nataly Umaña a ser objeto de críticas por parte de los colombianos y la también DJ, que se mostró insatisfecha con la interpretación de su vida en la pantalla chica.

Según ella, el guion del personaje en la serie no hizo justicia a su verdadera historia, particularmente en lo que respecta a su relación con el conocido narcotraficante Julio César Correa, alias Julio Fierro, que murió a manos de otros criminales.

Así lo expresó en medio de una entrevista con El Tiempo, donde indicó que la actriz hizo una distorsión de su imagen, catalogando la representación como “humillante” y un “insulto al arte colombiano”.

Nataly Umaña, actriz colombiana, fue criticada por la modelo por la representación que hizo de ella - crédito @natalyumanaa/Instagram

En diálogo con el diario colombiano expresó lo siguiente: “No soy tan superficial como me mostraron en El Cartel de los Sapos. Hicieron un personaje que supuestamente era yo, pero muy lejos de la realidad. Ridiculizado, exagerado, tonto y vacío, fue humillante”.

Del mismo modo, destacó en su momento que no se arrepiente de esta situación porque su hija Mariana fue producto del amor que tuvo con el reconocido delincuente. Precisamente, la controversia fue revivida en medio de un momento en el que Nataly Umaña está en el ojo del huracán por causa de sus acciones en La Casa de los Famosos Colombia.

Umaña ha generado polémica en todo el país debido a su cercanía con Miguel Melfi, otro participante del show que se ha tomado las redes sociales. Sus acciones son criticadas, teniendo en cuenta que Nataly está casada desde hace 12 años con Alejandro Estrada.

Alejandro Estrada conmovió con sus declaraciones con respecto a lo que está pasando con su esposa Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia - crédito redes sociales

En varias oportunidades los dos participantes han tenido acercamientos mucho más allá de una amistad, pues se han dado besos apasionados, lo cual deja en entredicho cómo está el matrimonio de la actriz actualmente.

Incluso, en el momento en el que Alejandro Estrada ha tenido la oportunidad de hablar ante las cámaras o en sus redes sociales ha mostrado su descontento por las acciones de su esposa con el panameño de 26 años, a quien le ha criticado el hecho de “no respetar a una mujer casada”.

Este comportamiento ha provocado una amplia discusión acerca de la conducta de las celebridades en estos programas, pues muchos de los seguidores afirman que puede llegar a ser parte del show y para otros la actriz está pasando el límite con solo tres semanas de convivencia.

Nataly Umaña y Miguel Melfi han tenido acercamientos pasionales en La casa de los famosos Colombia - crédito Captura de pantalla/RCN

Ante esta situación, en redes sociales se han revivido diversas entrevistas en las cuales la reconocida actriz colombiana ha sido enfática en afirmar que nunca sería capaz de cometer una infidelidad: “Dentro de mis no negociables, no voy a permitir situaciones pasionales, no de los otros, sino mío, no me lo voy a permitir, para mí no es negociable la infidelidad”, declaró hace algunos meses, lo cual es cuestionado por sus seguidores por la imagen que está mostrando en el programa.