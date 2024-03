Hasta con memes celebraron el hito de goleador histórico del FPC de Dayro Moreno: “Qué grande el borrachito”

“Dayro Moreno. Jugador excepcional: Durante años no fue 9, era extremo (número 17); casi nunca se lesiona, el año pasado jugó los 40 partidos del Once; a los 38 años, torneo 22/23, promedio gol más del 0.5; 7 veces botín de oro; juego limpio, no lo expulsan. ¡Felicitaciones!”. -@AbelardoQuint12