Acusan a 14 bananeros por presunta financiación a paramilitares: Fiscalía los llevará a juicio

Un total de 14 bananeros, que tienen sus empresas en el Urabá antioqueño, serán llevados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, por lo que sería su apoyo a los grupos armados paramilitares que tuvieron injerencia en esta zona del país. Una decisión que se conoció en medio de la discusión jurídica sobre si el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso debe recuperar la libertad, tras purgar una pena por narcotráfico en Estados Unidos, para ejercer como gestor de paz.

De acuerdo con la información revelada por el diario El Tiempo, el fiscal 128 delegado ante jueces penales del circuito especializado, Federico Lopera, profirió escrito de acusación en contra de este grupo de empresarios, a los que se le imputara el punible de concierto para delinquir agravado en calidad de autores. Un expediente más en los múltiples casos de organizaciones del ámbito privado que giraron recursos al actuar de las autodefensas.

Del mismo modo, se conoció que en el proceso cuatro bananeros más se vieron beneficiados de la preclusión, pese a estar vinculados a este caso desde 2010.

Entre los que serán llevados ante los tribunales, según reseñó el medio, hay representantes de productoras y comercializadoras de banano, que de acuerdo con la evidencia recolectada por el ente acusador, giraron cuantiosas sumas al frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estructura al margen de la ley que causó terror en el puerto sobre el Pacífico, por donde salen las exportaciones del fruto bandera de esta región.

En la evidencia recolectada por la Fiscalía, dichos aportes a las finanzas de este grupo armado ilegal se llevaron a cabo mediante cooperativas de vigilancia de las Convivir.

El Tiempo mencionó que en el informe del órgano de investigación judicial están vinculados:

Alberto León Mejía Zuluaga Jaime Restrepo Marulanda Carlos Sergio Nicolás Echavarría Meza Juan Fabián Restrepo Londoño Santiago Uribe López Javier Francisco Restrepo Girona Jaime Mauricio Restrepo Arango Óscar Enrique Penagos Garcés José Gentil Silva Holguín Rosalba Zapata Cardona Óscar Luis Aristizábal Baos Iván Darío Mejía Restrepo Fabio León Restrepo Villegas James Leaver Wagner

En su reporte, el rotativo hizo eco de las declaraciones del exmiembro de las AUC, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, otrora jefe del frente Árlex Hurtado y que se acogió al proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través del tribunal de Justicia y Paz, en el marco de la Ley 975 de 2005. El mismo que denunció que la Fiscalía le había intentado despojar de dos de sus bienes, como parte de su proceso de acogimiento a la justicia y reparación a las víctimas.

“Yo creo que no hay en Urabá una persona que no conozca mi participación y mi comandancia en el grupo armado. Yo me atrevería a decir doctor, bajo la gravedad del juramento, que todos los que aparecen ahí tienen conocimiento de mi condición de comandante de autodefensas y no gracias a la desmovilización, muchísimo antes de desmovilizarnos ya tenían conocimiento de mi pertenencia al grupo o de mi función”, indicó Hasbún al citado medio.

Está por definirse la fecha de la audiencia en la que se dará a conocer el escrito de acusación por parte del representante de la Fiscalía, en contra de estos 14 miembros del gremio bananero, que durante décadas ha sido señalado de estar relacionados con el actuar de las AUC: que dejaron de existir, al menos de nombre, en 2005, luego de que sus principales cabecillas se desmovilizaran como parte del proceso de paz adelantado en el mandato de Uribe Vélez.