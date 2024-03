Un repartidor de Didi confesó que prueba la comida antes de entregarla: asegura que todos los hacen, esta es la historia

Denuncian a repartidores de Didi por probar la comida - crédito Didi Food/Facebook

En las redes sociales está rondando un hilo que se publicó en la plataforma de X (antes Twitter) en donde una mujer denunció lo que le había pasado una amiga suya tras hacer un pedido de comida por medio de la aplicación de Didi Food, pues la experiencia que tuvo terminó siendo totalmente desagradable y habría dejado expuesta a la marca.

De acuerdo con lo que le confesó el domiciliario, al parecer, todos o la gran mayoría de personas que trabajan en esta labor prueban la comida de los usuarios antes de entregarla.

Todo empezó porque le había solicitado al repartidor de comida que dejara el pedido en la recepción de su portería, porque ya estaba pago, pero pasó mucho tiempo y al ver que la comida no llegaba tomó la decisión de consultarle al hombre encargado de llevar su paquete el porqué de la demora.

Pero lo que no esperaba la mujer era que iba a quedar con la boca abierta al conocer la razón, que, sin reservas, le tenía el trabajador de Didi, pues le aseguró que él mismo eligió no ir hasta el punto de entrega después de que había probado su comida.

“No valía la pena, me lo comí”, respondió el domiciliario a la usuaria que preguntó por su pedido.

Denuncia que los repartidores de Didi prueban la comida antes de entregarla - crédito @valecristancho_/X

Y pareciéndole poco, confirmó su información al compartirle en el chat de la aplicación una foto del pedido que ya estaba abierto y parcialmente consumido, junto a la que escribió cuál fue su motivo para hacerlo.

“Era solo arroz, no trajo nada de pollo. Yo pruebo la comida antes de llevarla”, aseguró el hombre.

Repartidor de Didi asegura que los domiciliarios prueban la comida antes de entregarla - crédito @valecristancho_/X

Ante esto, la usuaria quiso conocer si el hombre estaba seguro de las consecuencias que tendría lo que aseveró, y en medio de su sorpresa, le preguntó por lo mismo, pues sus afirmaciones son lo suficientemente graves, ya que la seguridad, sanidad y salubridad de la compañía estaría quedando expuesta.

“Nosotros, los de Didi, probamos la comida, ¿No sabía?”, fue la respuesta que le dio el repartidor a la mujer, según lo dejó ver en los pantallazos que compartió públicamente la amiga de ella, en donde también invitaba a las personas a que dejen de pedir comida por este medio.

Aseguran que los domiciliarios de Didi prueban la comida antes de entregarla - crédito @valecristancho_/X

Los comentarios y reacciones de las personas no se hicieron esperar y dejaron varios de ellos en la publicación, de hecho, algunos aprovecharon el espacio y la denuncia de esta situación para dar a conocer situaciones similares por las que han pasado.

“En Didi Colombia ya es costumbre llegar con el domicilio, no timbrar, ni llamar y luego decir que no se contactó al cliente”, “Ya 2 veces me ha pasado y no hay forma de quejarse”, “Varios conocidos que trabajan en Didi, me han confesado que casi siempre prueban algo de esas comidas”.

Qué dijo Didi por la denuncia de que sus repartidores prueban la comida

La compañía de transporte emitió un comunicado porque consideró que con esto se dejó comprometida la integridad y seguridad de los usuarios que hacen uso de la aplicación, así que rechazó fuertemente lo ocurrido y las declaraciones que hizo el hombre a cargo de entregar el pedido. Además,

“Sobre este caso en particular, lamentamos la situación presentada. Rechazamos rotundamente cualquier acto que atente contra la integridad y seguridad de los usuarios que utilizan aplicaciones para la orden y entrega de comida”, señaló Didi.

Adicionalmente, aseguraron que a partir de este momento se activaron los protocolos internos y también aplicaron varias acciones para evitar otro tipo de inconvenientes como este. Incluso, bloquearon al repartidor y lo sacaron de su cargo por hacer uso inadecuado de la aplicación y del nombre de la empresa. Además, le hicieron un reembolso a la usuaria.