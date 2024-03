Margarita Rosa de Francisco encendió las redes al señalar a Néstor Martínez como “uno de los hombres más peligrosos”

Margarita Rosa de Francisco enciende las redes sociales al compartir una captura reveladora de Néstor Martínez - crédito Colprensa - @Margaritarosadf/X

La divulgación de una imagen por parte de Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz, generó una gran controversia en las redes sociales al reavivar el debate sobre la corrupción en Colombia. La fotografía en cuestión muestra al exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez durante una entrevista televisiva en la que recibió una llamada en vivo. Este acto de la presentadora volvió a poner en discusión las acusaciones de corrupción que han rodeado al político.

La polémica se remonta a una entrevista que Martínez concedió a Noticias Caracol, en 2018, en la que se abordaron las revelaciones realizadas por Jorge Enrique Pizano. El ingeniero civil, antes de su trágica muerte, había denunciado una serie de irregularidades en contratos y posibles sobornos relacionados con el proyecto de la Ruta del Sol II, en el que estuvieron implicados varios consorcios colombianos y la empresa brasileña Odebrecht.

La entrevista cobró aún más relevancia cuando salieron a la luz unas grabaciones dejadas por Pizano antes de su fallecimiento, las cuales fueron reveladas por el programa Noticias Uno.

Estas grabaciones sugieren que Néstor Humberto Martínez estaba al tanto de las irregularidades de Odebrecht antes de asumir su cargo como fiscal General de la Nación.

Néstor Humberto Martínez estuvo en el ojo público tras unas revelaciones dl ingeniero Jorge Enrique Pizano - crédito Colprensa

Pizano alertó desde 2012 sobre posibles irregularidades en la Concesionaria Ruta del Sol. Como audito, el ingeniero descubrió contratos sin justificación y advirtió a directivos de Corficolombiana y Odebrecht.

A pesar de su relevante papel en el caso, las circunstancias de la muerte de Pizano siguen siendo un misterio. La Fiscalía solicitó el cierre de la investigación, alegando que la causa de su fallecimiento fue un infarto seguido de un intento de suicidio. Sin embargo, un informe de toxicología reveló que “no es posible encontrar rastros de cianuro en los tejidos de Jorge Enrique Pizano debido a que fueron puestos en formol, lo que eliminó de un tajo los posibles rastros en el organismo”.

En 2018, Martínez había ofrecido su versión de los hechos con respecto a las pruebas presentadas por Pizano y las razones por las cuales no denunció las irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol con la multinacional brasileña ante las autoridades competentes.

Por corrupción del Consorcio de la Ruta del Sol 2 Odebrecht señalan al exfiscal general Néstor Humberto Martínez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Sin embargo, durante la mencionada entrevista, un momento particular llamó la atención del público. Mientras el exfiscal mostraba al periodista Juan Roberto Vargas una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp que había tenido con Pizano, recibió una llamada de un contacto identificado como ‘Yamhure’. Este incidente no pasó desapercibido y generó especulaciones sobre la identidad de este misterioso personaje.

La periodista Camila Zuluaga alimentó aún más la controversia al publicar un mensaje en el que cuestionó si ese contacto del celular podría ser Ernesto Yamhure, que presuntamente tenía vínculos cercanos con el partido político Centro Democrático.

Fue en este contexto que Margarita Rosa de Francisco decidió poner sobre la mesa dicho tema. Compartió la imagen de la llamada recibida por Martínez durante la entrevista e hizo una publicación en su cuenta personal de X (antes Twitter) con un comentario contundente: “Aquí uno de los hombres más peligrosos de Colombia. Sin duda, otro gran técnico de la maroma judicial”.

La actriz colombiana saca a la luz una controvertida imagen que pone en entredicho la integridad del exfiscal Néstor Martínez - crédito @Margaritarosadf/X

Esta declaración de la actriz no pasó desapercibida entre los usuarios de las redes sociales, que comenzaron a debatir acaloradamente sobre el tema.

“Sra filofofa, ud, no era la que pedía a los gobiernos anteriores, educación y oportunidades para los jóvenes ?”; “Peligrosa usted que por un cargo de cónsul se pasa de atrevida difamando a personas que no son peligrosas como usted”; “Hoy un juez dijo que el asesinato de los Pizano no prescribe”; fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en X.