Greeicy recuerda su paso por el Factor X y reveló después de tanto lo que pensó de Camilo: “Era evidente”

Camilo y Greeicy estuvieron juntos en el Factor XS - crédito RCN e Instagram

Greeicy Rendón es una de las cantantes colombianas más famosas del momento. Además de preparar su gira Greeicy Yeliana, con la que pasará por Bogotá el 15 de marzo en el Movistar Arena, es una de las entrenadoras de La voz kids, lo que la ha colocado en el centro de atención en los últimos meses.

Aunque este es un gran momento para ella, no es el comienzo de su trayectoria, ni mucho menos, sino que ya lleva por lo menos 16 años frente a las cámaras de todo el país, así como en las tarimas. Su inicio se dio en el 2007, cuando fue una de las participantes destacadas del Factor XS.

No obstante, después de su aparición en el reality no quiso dedicarse a la música de lleno, sino que tuvo un largo y exitoso periplo por las mieles de la actuación. Desde sus inicios en la telenovela Cuando salga el sol, donde dio vida a Carolina Parra, su carrera tomó un impulso significativo. En 2010, su habilidad actoral llamó la atención de Sergio Cabrera, quien la eligió para interpretar a Sierva en La Pola, un papel que contribuyó a establecerla como una actriz sería en el ámbito de las telenovelas en Colombia. A esto le siguió su participación en Correo de inocentes como Flor Porras y uno de sus roles más notable en ¿Dónde está Elisa?, donde interpretó a Marcela, adaptación de la versión chilena del mismo nombre.

Greeicy, que fue participante del Factor XS, ahora es entrenadora de La voz kids - crédito @greeicy/Instagram

Su versatilidad la llevó a hacer parte de la adaptación colombiana de Los años maravillosos, interpretando a Karen, un papel que evidenció su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y épocas. La diversidad de sus personajes se expandió aún más con su actuación en La prepago como Johanna Barrera y el consiguiente protagónico en Chica vampiro, una serie que no solo se estrenó exitosamente en Colombia, también tuvo una gran acogida en países como Italia y Francia, siendo transmitida por cadenas internacionales como Nickelodeon y Disney Channel.

En el ámbito de la música y la historia colombiana, fue seleccionada para personificar a la joven versión de Helenita Vargas en La ronca de oro, un proyecto que amalgama biografía y ficción, ilustrando la vida de una de las cantantes más emblemáticas de Colombia. Siguiendo con roles de fuerte presencia, en 2015 lideró el elenco de Tiro de gracia y participó en Esmeraldas, dando vida a Paula Guáqueta Guerrero.

Sin embargo, en entrevista con Juanpis González, personaje creado por Alejandro Riaño, contó que fue precisamente Camilo, que estuvo con ella en el concurso de canto de RCN, el que la inspiró a poder volver al camino de la música, centrándose en ello.

“Inspirada por la carrera de Camilo, el camino de él es superlindo. Todos, desde siempre, supimos que iba a ganar porque el carisma que tiene ahora, [lo tiene] desde siempre”, comenzó diciendo en el programa presentado por el comediante bogotano.

El cantante Camilo se destacó en el Factor XS - crédito @camilo/Instagram

De la misma manera, se refirió a la oportunidad que tuvo de compartir con el monteriano, e incluso, reveló detalles de esa interacción. “Tiene un carisma súper arrollador y en ese momento se veía. Los ‘shows’ tenían entrada al público libre, no sé si la gente se inscribía, pero había público en los ‘shows’. Evidentemente, mucha gente iba por Camilo y era evidente que él iba a ganar”, confesó.

Acerca de ese momento, expuso lo que sabía que pensaba no solamente ella, sino el resto de la audiencia. “En los realities uno dice: ‘¿Qué va a pasar después de esto?’ Uno sabe que existe la posibilidad de que hasta ahí llegue, no tu camino en la música, porque podés vivir de la música y no ser el más reconocido del mundo. Vivir de la música, no necesariamente es ser el ‘Top 1′. Hay gente que vive de la música, es feliz y no los conocemos”, agregó.

Finalmente, concluyó diciendo que “con respecto a la visibilidad, es una lotería y coincidir con que, tanto a Camilo como a mí nos ha ido tan bien en este camino tan complejo, es súper lindo y súper gratificante. Él tiene una carrera hermosa y yo voy ahí, haciendo mi camino”.