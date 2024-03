Video: sicarios grabaron ataque que perpetraron en carnicería de Kennedy, “tocó así”

En la grabación se escucha a los sicarios decir: "Tocó así", e inmediatamente dispararon en repetidas ocasiones contra los trabajadores de la carnicería - crédito @ColombiaOscura/X

Bogotá sigue siendo blanco de la violencia. A las 3:00 a. m. del jueves 7 de marzo de 2024, dos hombres armados irrumpieron en una carnicería del barrio Valladolid, de la localidad de Kennedy, y dispararon a los trabajadores presentes. El ataque sicarial tuvo como resultado la muerte de un comerciante identificado como José Arquímedes Bueno Sánchez, además de que otras cuatro personas fueron heridas.

Te puede interesar: Un muerto y cuatro heridos dejó ataque sicarial en el sur de Bogotá: se habrían negado a pagar una extorsión

No obstante, la indignación por lo sucedido se ha recrudecido por un video que circula por redes sociales, grabado por uno de los sicarios, en el que se ve cómo fue el atentado. Además, se escucha a dos de los criminales decir: “Tocó así”, justo antes de que empiecen a disparar contra los empleados en más de diez ocasiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Te puede interesar: Nuevo caso de sicariato en Bogotá: el ataque se presentó en el norte de la ciudad, frente a la clínica Reina Sofía

“Llegaron ahí y repartieron bala a todo el mundo”, relató un conductor que trabajaba con el comerciante asesinado a Noticias Caracol. Asimismo, aseguró que su jefe era de Guateque (Boyacá), pero que llevaba más de diez años al frente de la carnicería.

En medio del movimiento que se evidencia en la grabación, se ve que uno de los sujetos armados tiene en su mano una hoja blanca en la que yace un mensaje escrito con marcador rojo. La nota serviría para reforzar una de las hipótesis que se manejan alrededor del caso: que se trató de una retaliación por parte de una organización delincuencial que estaba extorsionando a Bueno Sánchez.

El comerciante asesinado en Kennedy era de Boyacá y llevaba más de diez años al frente del local de carnicería - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

“Bueno, estas son las consecuencias x no atender el llamado que hicimos y todo ustedes no llegan a un diálogo con nosotros y no aportan, no los vamos a dejar trabajar. Les matamos empleados y vamos por el núcleo familiar de todos. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio (sic)”, se lee en la nota, revelada por Noticias Caracol.

Te puede interesar: Impresionante muerte de un motociclista en el sur de Bogotá quedó en video: un camión le pasó por encima

Ferney Cerquera, colaborador del comerciante, advirtió que sí había escuchado, en cierto momento, que su jefe había recibido amenazas por medio de una llamada telefónica, pero desconoce cuáles eran las exigencias que los delincuentes le hacían.

Luego del atentado, los sicarios huyeron del lugar en dos motocicletas, que eran conducidas por otros dos cómplices con los que habían llegado al sitio y que los esperaron para escapar por la avenida Ciudad de Cali, hacia el sur de la ciudad.

En la carnicería donde se registró el ataque se encontró un panfleto amenazante que daría luces sobre lo sucedido - crédito cortesía

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el comerciante José Arquímedes Bueno Sánchez alcanzó a ser llevado a un centro asistencial luego del ataque armado, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

Las otras cuatro personas que resultaron heridas fueron trasladadas a la Clínica de Occidente y al Hospital de Fontibón para recibir atención médica. Se sabe que dos de los afectados trabajan en el local, mientras que las otras dos víctimas solo estaban pasando por el lugar cuando se registró el atentado.

Autoridades investigan si el ataque en la carnicería fue una represalia que perpetraron los sicarios, debido al no pago de una extorsión - crédito Captura de video cortesía y Freepik

Lo sucedido ha generado indignación y preocupación en la ciudadanía, que se siente insegura en la capital colombiana, en donde se han registrado múltiples atracos y ataques sicariales en lo corrido de 2024.

“Muy triste nuestra situación, terror en las calles con la delincuencia, incertidumbre al no tener un sistema de justicia que realmente ataque y juzgue los criminales y las instituciones a todo nivel rebosado de todo tipo de delincuentes, sin ningún tipo de potencia éticos”, comentó un usuario de X (antes Twitter).

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que está esperando la llegada de 3.000 uniformados de la Policía Nacional, que reforzarán la seguridad en Bogotá - crédito Colprensa

El alcalde Carlos Fernando Galán ha reconocido que es el principal responsable en hacer frente a la situación de riesgo que se vive en la capital e informó que está esperando la llegada de 3.000 uniformados de la Policía Nacional, que reforzarán la seguridad. Asimismo, aseguró, en conversación con La FM, que dispuso de tres helicópteros para sobrevolar la ciudad y, de esta manera, disuadir a los delincuentes.

“Antes había 420 hurtos al día y ya estamos en 320. Sigue siendo muy alto y con razón la gente nos sigue pidiendo más, pero para eso estamos trabajando”, añadió el alcalde al medio radial citado.