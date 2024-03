Novio de Karen Sevillano visitó ‘La casa de los famosos’ y la aconsejó sobre su discusión con Martha Isabel Bolaños: “No viniste a ser cruel”

La influencer caleña tuvo una gran sorpresa al recibir la visita de su novio Neider García -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En un emocionante momento dentro de La Casa de los Famosos Colombia, Karen Sevillano recibió una sorpresiva visita de su novio Neider García. Este encuentro, parte de la dinámica “congelados”, que desató una ola de emociones entre los participantes, que evidenció el fuerte impacto de las relaciones personales en el juego.

Te puede interesar: “Payasa, patética e inmadura”: Karen Sevillano insultó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

El reality, que se ha caracterizado por sus complejas dinámicas sociales, incluidas estrategias y amoríos, ha puesto a prueba la capacidad de los famosos para manejar el estrés y los conflictos bajo las cámaras. La iniciativa de introducir miembros de la familia y seres queridos, aunque brevemente, busca ofrecer un respiro emocional, reforzando la importancia de las relaciones externas en el bienestar de los concursantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Neider García aconsejó a Karen Sevillano acerca su discusión con Martha Isabel Bolaños y Omar Murillo -crédito @canalrcn/Instagram

Neider García trajo consuelo y apoyo a Karen Sevillano: “¿Cómo está mi princesa?, ¡Ay, mi amor! Te extraño mucho Karen, allá afuera estamos todos los que te queremos apoyándote muchísimo y orgullosos de ti, orgullosos que has sido fiel a ti misma, a tus convicciones, aquí siempre has sido tú, sin ninguna careta, la verdad por delante, la verdad de frente”, le dijo su pareja.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños descargó su ira contra una compañera de ‘La casa de los famosos’: “La quiero afuera”

El también creador de contenido no solo trajo un mensaje de amor para su novia sino que también buscó promover la reconciliación y el apoyo mutuo entre los concursantes, después de las recientes tensiones observadas en el reality.

Neider García le dio un mensaje de amor y apoyo a Karen Sevillano - crédito @neidergarcia_/Instagram

García hizo reflexionar a la influencer caleña acerca de las fuertes discusiones que tuvo con la actriz Martha Isabel Bolaños haciéndola caer en cuenta que no entró al programa para tener ese tipo de enfrentamientos: “Quiero que tengas muy en cuenta mi amor que la verdad, se convierte en crueldad cuando carece de empatía y usted aquí no vino a ser cruel con nadie , recuerde eso, téngalo muy presente. Me encantaría mucho mi amor que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas, te lo pido mi amorcito. Respira, cuenta hasta 10 si es necesario y luego dilo. Respira y luego diga: ‘Martha no estoy hablando con usted discúlpeme’”.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños estalló en llanto luego de la pelea con Karen Sevillano: “No me voy a dejar”

La pareja de la creadora de contenido también le advirtió sobre las provocaciones de pelea que hizo ‘La Pupurucha’: “Ya vi que ella le advirtió que afuera se veían, yo no me voy a meter, esa gente que quema incienso pega durísimo, para que lo sepas de una vez y nada amor, tu eres una líder y para que una líder sea escuchado no tiene que gritar”.

Novio de Karen Sevillano la aconsejó sobre su enfrentamiento con Martha Isabel Bolaños - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Novio de Karen Sevillano habló con Omar Murillo

La pareja de Karen Sevillano, Neider García, quiso alivianar las diferencias que tuvieron Omar Murillo y la influencer: “Mi hermano, espero que se encuentre bien emocionalmente, cuídate mucho. Apóyense, hermano”, expresó en un intento de suavizar las asperezas, especialmente notables tras el conflicto alimentario entre Karen y ‘Bola 8’.

La Segura, amiga cercana de Sevillano, entre otros, no pudo contener las lágrimas durante la visita de Neider, evidenciando la carga emocional que los participantes llevan consigo. Esta dinámica reveló un lado más humano y vulnerable de los famosos, usualmente visto bajo la lente de la competencia y el entretenimiento.

Novio de Karen Sevillano le dijo a Omar Murillo que se reconciliara con la influencer y que se apoyaran - crédito RCN

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y se mostraron conmovidos con las palabras de la pareja de Sevillano: “La importancia de escoger bien a la pareja 🙏🏻🩷”; “Quién te ama de verdad te cuida y te corrige aunque te estés equivocando y el mundo entero este contra ti. Un mensaje muy claro y contundente; a Neider un aplauso y admiración”; “La verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía 👏👏👏 todo un caballero, el propio cable a tierra de Karen ❤️ hermosa visita”, fueron las reacciones de los internautas.