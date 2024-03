Cuidado conductor: estas son las siete localidades donde más roban autos en Bogotá

Las modalidades más empleadas por los grupos criminales son el halado, atraco y factor de oportunidad- crédito Johan Largo/Infobae

La inseguridad en Bogotá sigue siendo el pan de cada día de los residentes capitalinos, y aunque la administración de Carlos Fernando Galán está ejecutando varias acciones multicrimen para mitigar la problemática en la ciudad, lo cierto es que el miedo de la ciudadanía es un panorama que viene de 2023.

Según las denuncias por parte de algunos cabildantes, la inseguridad en la ciudad está rebosando el vaso, debido a la presencia de grupos criminales que tienen azotadas las localidades de Bogotá, por medio de varios delitos tales como: el hurto a peatones, extorsiones, robo de automotores, entre otros.

Con referencia al hurto de automóviles en Bogotá, la vocera del Centro Democrático, Diana Diago, manifestó su preocupación por la realidad que están viviendo varios residentes de las localidades donde más robos de automotores se registran.

Diago precisó que el hurto de automotores fue uno de los delitos de alto impacto que más aumentó en 2023, en comparación con 2022. Esta afirmación la abordó, según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, que registraron 3.849 hechos en lo corrido del 2023, es decir, 10,5 casos al día.

La vocera señaló que en los cuatro años de administración de Claudia López, la menor cifra de hurtos a automotores fue de 3.429 casos en 2020. En otras palabras, durante ese periodo se evidenciaron 10,1 casos de robos al día.

La vocera le solicitó a Galán actuar sobre esa problemática, para mitigar los casos en Bogotá - crédito Sala de Prensa Diana Diago

“¡Los bogotanos tienen miedo! No es posible salir de noche, no se puede ir a restaurantes, no se puede utilizar el servicio de transporte público, no se puede andar en carros por la ciudad y tampoco se pueden dejar parqueados en la calle. Es increíble que los ciudadanos tengan que privarse de hacer cosas cotidianas porque simplemente la alcaldía no toma acciones contundentes para combatir el crimen”, destacó Diago.

Estas son las localidades donde más roban autos en Bogotá

A partir de los datos oficiales de la dependencia de Seguridad y el acompañamiento que gestionó Diago sobre la problemática de hurtos de vehículos en la capital, hay siete localidades que superan los 200 casos de robo al año, las cuales son: Kennedy (897), Engativá (430), Puente Aranda (314), Rafael Uribe (308), Suba (290), Ciudad Bolívar (289) y Bosa (215).

A eso, se le suma que hay siete localidades donde se evidenció un aumento en los casos reportado a las autoridades de hurtos de automotores, las cuales son:

Antonio Nariño : de 113 a 131 casos

Kennedy : de 827 a 897 casos

Puente Aranda : de 291 a 314

Rafael Uribe: de 179 a 308

San Cristóbal : de 124 a 131

Tunjuelito : de 82 a 168

Usme: de 95 a 152

Hay siete localidades que superan los 200 casos de robo al año - crédito Sala de Prensa Diana Diago

Para evitar que las cifras en 2024 sigan aumentando, la concejala le solicitó a Galán que intervenga de manera oportuna y directa en las localidades que están registrando más casos de hurtos de automóviles, camionetas y motocicletas.

“Carlos Fernando Galán debe trabajar de la mano con su secretario de seguridad y con la Policía Metropolitana para desmantelar todas las bandas que están detrás del hurto a automotores en Bogotá, no más paños tibios de esta alcaldía”, sumó Diago.

Las autoridades siguen ejecutando acciones de control para recuperar autos robados en la capital - crédito Policía de Bogotá

Cabe resaltar que la actual administración ya presentó algunos resultados conseguidos durante el 2024, en cuanto al hurto de automotores en la capital. De acuerdo con las cifras suministradas por la dependencia de seguridad, las autoridades lograron recuperar 164 vehículos y 174 motocicletas, para un total de 338 vehículos reportados como robados.

Igualmente, la Mebog logró la disminución del hurto automotores en un -11% y del -6% en robo a motocicletas. Sin embargo, solicitaron la cooperación de la comunidad para evitar que las cifras aumenten en los próximos meses.

Finalmente, las autoridades destacaron que las modalidades más empleadas por los grupos criminales son el halado, atraco y factor de oportunidad, siendo Kennedy, Puente Aranda, Engativá y Ciudad Bolívar las localidades de mayor afectación por ese delito.