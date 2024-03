Koral Costa visitó ‘La casa de los famosos’ y dio un contundente mensaje a los que critican a Ómar Murillo

La esposa de Omar Murillo entró a ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito prensa Canal RCN - @koralladiva/Instagram

En un emocionante episodio reciente de La casa de los famosos Colombia, transmitido por Canal RCN, los televidentes del programa fueron testigos de una gran sorpresa cuando Koral Costa, la esposa de Ómar Murillo, hizo una visita a la casa, a donde llevó mensajes importantes, tanto para su esposo, como para el resto de los participantes que critican al actor caleño.

La llegada de la cantante conocida como Koral ‘la Diva’, se produce en medio de una nueva dinámica anunciada por ‘el Jefe’ de la casa, denominada “congelados”, en la que que los concursantes deben permanecer inmóviles y en silencio durante la visita de un familiar, sin importar las circunstancias.

La esposa de Omar Murillo dio una reflexión sobre las discusiones dentro de la casa y un mensaje de amor para el actor colombiano -crédito @bola8actor/Instagram

Koral Costa no solo compartió palabras de apoyo y amor hacia su esposo, sino que también extendió un mensaje de paz hacia los demás concursantes, en un momento en que la convivencia dentro de la casa se ha tornado tensa por los recientes altercados y cambios de habitaciones exigidos por faltas cometidas por algunos participantes.

“Los amo a todos, gracias por todo el cariño que le brindan a mi esposo algunos, otros no. A mi esposo le digo que no importa lo que digan, yo sé con quién vivo: vivo con un esposo maravilloso, con un esposo que me ama, que me respeta, que me valora, que la única manera en la que me trata duro es en la cama, porque ahí es donde me gusta que me trate duro: en la cama (...) es como un colegio donde con algunos se lleva bien; con otros, quizás no, pero cuando salgan de aquí pueden ser amigos porque este es un juego, así que juegue con sus mejores cartas”, fueron las palabras de la esposa del actor caleño en contra de los comentarios que catalogan a Bola 8 de maltratador de mujeres por una discusión que tuvo con la influencer Karen Sevillano.

La esposa de Omar Murillo hizo una reflexión acerca las criticas en contra del actor colombiano -crédito @maesaru/X

La intérprete de canciones como Te vas largando, Que vuelva, Pena de amor y muchas más pudo besar a su esposo mientras que él estaba congelado sin poder responder a sus afectos. Asimismo, la artista paisa expresó unas conmovedoras palabras para el actor: “Buenas noches, amor. Amor mío, eres el hombre más hermoso que tengo en mi vida, eres mi vida completa (...) Gracias por estos 15 años que me has regalado, gracias por ser el hombre que eres, gracias por darme siempre tu amor, gracias por enseñarme que el amor prevalece ante todo. Tú me has enseñado a ser sabia, mi carácter es más difícil que el tuyo. Quiero que hagas silencio, demuestra el hombre que eres. Te amo demasiado”.

La reacción de Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, tras el retiro de su esposa fue conmovedora debido a que justo el actor se había colocado una camisa con la frase: “Yo amo a mi esposa Koral La Diva”. Lleno de felicidad, compartió con sus compañeros la emoción que le producía este encuentro: “Te amo, te amo. Gracias Dios. Mi sueño no falló, este es el mejor regalo de la vida (…) Me siento feliz. Yo soñé que no la podía tocar, o sea Dios me la mostró en los sueños, nos mirábamos pero no podíamos tocarnos. Que Dios me haya dado esta oportunidad hoy con mi esposa y ese espectacular mensaje me genera felicidad”.

La visita de Koral Costa generó sorpresa dentro de la casa y en las redes sociales, asimismo, su petición a los concursantes de dejar las peleas de lado y su mensaje de amor incondicional hacia su esposo resonaron en los corazones de los usuarios: “Buena recarga de energía para Omar, lo necesitaba❤️”; “Que belleza de señora, puro amor🤍 que bonito🤍🤍🤍”; “Un verdadero Apoyo para su esposo👏🔥; “Koral no tiene pelos en la lengua. Le tiró veneno a la Karen”.