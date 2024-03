Jimmy Vásquez le respondió a actriz que dijo que besarlo había sido desagradable: “Fuimos buenos amigos”

El actor Jimmy Vásquez se refirió a las palabras de una colega suya sobre él - crédito @jimmyvasquezart/Instagram

La comedia ha sido una de las principales aliadas de Jimmy Vásquez durante su carrera como actor. El cucuteño que ya lleva prácticamente toda su vida en Bogotá debido a su profesión, ha estado en reconocidas producciones nacionales, como Marido y mujer, Me llaman Lolita, Nuevo rico, nuevo pobre, Aquí no hay quien viva y La nocturna.

Curiosamente ha compartido en varios de esos proyectos, así como en otros, con la misma actriz: Valentina Lizcano, de quien fue amigo cercano en el pasado. Sin embargo, algunas razones ajenas a ellos dos hicieron que se terminaran alejando y la cercanía se acabara.

“En el pasado fuimos muy buenos amigos y le inventaron una gran mentira de mí, una persona malintencionada, y ella le creyó y eso me dolió mucho”, indicó el artista en Lo sé todo acerca de las razones que llevaron a que él y su colega se dejaran de hablar del todo.

Valentina Lizcano habló de las escenas con besos que tuvo que hacer con Jimmy Vásquez - crédito cortesía Iván Montoya

En varias de las experiencias que tuvieron como compañeros de set, sus papeles eran pareja, por lo que se tuvieron que besar en más de una ocasión. No obstante, la vallecaucana reveló en una entrevista reciente que no era una experiencia agradable.

“Hay un actor con el que repetí muchas producciones, en algún momento fue un gran amigo. Me acuerdo en la última producción que hicimos en Dulce amor, peleábamos un montón por el café”, expresó la caleña en diálogo con la emisora Los 40.

Aun así, no lo condenó, sino que agregó que “debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, que a mí también me pasaba; que, a veces, se me olvidaba, después del cafecito, que ya venía la escena de beso”.

En ese momento, Lizcano siguió contando en detalle cómo era el momento en que el beso tenía que suceder. “Nosotros sí nos mirábamos a los ojos muy honestamente y: ay, marica, se me olvidó comerme una mentica, lo siento”, a lo que muchas veces se respondían: “Bueno, hágale, yo contengo el aire”.

Así que cuando le preguntaron al norsantandereano por eso, simplemente acotó que “todo está dicho, Valentina es una gran actriz y muy talentosa, es regia, fuerte y sus comentarios a veces son ácidos”.

Ya hablando acerca de la gran amistad que cultivaron en el pasado, únicamente quiso señalar que “las pocas virtudes que puedo exaltar de mí son la lealtad, la firmeza y amistad”, por lo que no entiende cómo perdió la confianza de su colega sin culpa.

Jimmy Vásquez y Valentina Lizcano fueron grandes amigos en el pasado - crédito cortesía

Jimmy Vásquez habló recientemente de su separación

Por otro lado, uno de los temas que han hecho del actor un tema de conversación recurrente en los medios de comunicación de algún tiempo para acá tiene que ver con su separación. Aunque fue controversial, aclaró que siempre intentó ser muy sincero con su pareja.

“Dejémoslo en que fui muy leal y firme, y que si tuvimos algún problema, yo mismo vine y se lo conté; es decir, no se enteró por nadie. Yo vine a decirle: ‘Mire, pasó esto con esta persona y quiero que lo sepa por mí’; es más, le dije: “Necesito que me ayude, no quiero perder mi familia”, porque en ese entonces estaba recién nacida mi hija”. (...) Sí estaba pasando algo”, dijo en su momento al pódcast de Mójate la palabra con Camy.

De la misma manera, ha hablado de sus hijos con el gran amor que les tiene y que ha dado todo por ellos, incluso después de alejarse de su exmujer. A Bravíssimo le aseveró conmovido que “estos chinos a mí me derriten. Muero por ellos. En un momento tuvimos que tomar con Claudia la dura decisión de la separación y, obviamente, yo entiendo las razones, pero las leyes de este país están hechas para favorecer a la mamá. Yo entiendo. No lo estoy juzgando, en ningún momento”.