Hermana de James Rodríguez vuelve a referirse a la inseguridad en Bogotá y hace exigencia al gobierno

Juana Valentina, hermana de James Rodríguez y creadora de contenido reconocida por el material que publica sobre maquillaje, así como por su marca s98events, ha sido una crítica firme sobre lo que vive Bogotá en materia de inseguridad, de la que ya ha sido víctima.

Desde hace algún tiempo, la joven decidió mudarse en la capital, donde actualmente vive en el norte con su esposo y sus tres hijos, Isaac, Isaías e Israel, a los cuales dedica la mayor parte de su atención, pero por los cuales también se preocupa ante la difícil situación del país.

En sus redes sociales compartió cómo su marido había sido robado semanas atrás, lo cual la hizo mantener en pánico. Sin embargo, su inconformidad no se quedó ahí, sino que hace algunas horas volvió a manifestarla por historias de Instagram, mencionando al alcalde Carlos Fernando Galán, al cual le pidió resultados visibles.

“Oigan, el tema de la inseguridad en Bogotá es ya insoportable. Qué miedo uno levantarse todos los días y ver setenta robos distintos. Carlos Fernando Galán, ¿cuándo vamos a empezar a ver un cambio real? Ya ni siquiera (se puede) salir de la casa con el celular en el bolsillo, porque tiran a la persona al piso, la arrastran y se llevan todo. De terror esta ciudad”, expresó en sus plataformas digitales.

Tras los comentarios anteriores, anexó un video en el que se ve a unos criminales perpetrando otro robo. Reacciones llovieron de inmediato en señal de apoyo.

A finales de 2023, Juana le había reprochado al gobierno de Claudia López que el panorama fuera similar al que existe hoy por hoy. En ese sentido, relató la desagradable experiencia que vivió en carne propia por cuenta de los antisociales que la abordaron.

“Nosotros tenemos un Carulla a media cuadra de la casa, salimos a comprar unas cosas a las 11 de la mañana y cuando estábamos a media cuadra de la portería, un tipo en una moto se bajó, le agarró la mano durísimo a mi esposo y se le llevó el celular”, comenzó diciendo.

También puntualizó haciendo saber cuáles eran las hipótesis que manejaban internamente después de lo sucedido. “Estamos seguros de que nos venían siguiendo desde el momento en el que salimos del Carulla. De verdad que el tema de la inseguridad ya se está volviendo invivible acá en Bogotá, ni siquiera puedes sacar el celular para ver la hora un segundo porque ya hay un tipo en una moto para robarte lo que es tuyo”, agregó la influencer.

Su reclamo cargó con todo contra la Alcaldía de la época. “A Ver si votamos decentemente el próximo fin de semana en Bogotá este tema está horrible Claudia López, qué gestión tan NEFASTA! (sic)”, expresó en sus palabras.

Sin embargo, desde ese momento señaló que la problemática “no es nueva. Esto pasa en Bogotá en todos lados, las 24 horas del día los 7 días de la semana en todos los barrios, en todos los sectores. Esto es insufrible, invivible, insoportable. La verdad todos estamos mamados de la gestión de esta alcaldía que yo no sé qué es lo que están haciendo porque no están haciendo nada, Bogotá está peor que nunca”.

Meses antes de eso, sus herramientas de trabajo fueron el blanco de otros delincuentes. “Mi cámara que es o era mi herramienta de trabajo... me la robaron, me la robaron con todos los lentes que le tenía. De milagro no se llevaron mis aros de luz. La sacaron de la casa, ¿quién? no tengo ni idea, pero bueno, cómo fue posible ese suceso”, comentó en ese entonces.