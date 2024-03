Revelan detalles de la liberación del hombre que encontraron con el soldado que mató a tres de sus compañeros

Las Fuerzas Militares habían informado que investigarían si el sujeto fue cómplice del soldado - crédito Ministerio de Defensa/EFE

El indígena que las autoridades hallaron en la zona donde fue capturado el soldado Alexander Orozco Zambrano, que disparó contra sus compañeros de batallón en La Tagua (Putumayo), fue puesto en libertad.

En un inicio, las Fuerzas Militares indicaron que se le investigaría para determinar si fue cómplice del ataque perpetrado por Orozco Zambrano en la noche del 26 de febrero, que dejó un saldo de tres uniformados muertos.

No obstante, ahora, según el medio citado, la Defensoría del Pueblo indicó que el sujeto no tiene ninguna relación con el soldado. Pues, al parecer, “llegó solo en un bote a la orilla del río Caquetá”, se detuvo a observar, junto con otras personas, el operativo de las autoridades para detener al militar. Cabe resaltar que en medio de su captura, resultó herido y posteriormente, falleció.

La Defensoría también explicó que, presuntamente, la diligencia de captura del soldado fue irregular y que el hombre que se detuvo a ver lo que estaba pasando se dio cuenta de ello. “El indígena estaba mirando cómo la Policía Nacional llevaba un procedimiento que no era el correcto con el soldado. Es como si fuera una retaliación contra la ciudadanía por haber manifestado a los patrulleros que no actuaran de esa forma”, precisó la institución, citada por Caracol Radio.

La Fiscalía llevó un interrogatorio en el que el hombre en cuestión relató lo sucedido y, verificando su versión, se procedió a su liberación, al determinar que no estaba involucrado en el ataque en el batallón.

Por otro lado, un testigo de la diligencia de captura contra Orozco Zambrano indicó que, en efecto, hubo conductas inadecuadas. Pues, el soldado, al parecer, no tenía ningún arma consigo, pero, a pesar de ello, recibió múltiples disparos. “No, no, combate no hubo. Él no se miraba armado ni nada. Él iba remando, como se ve en el video, no llevaba armas ni nada”, detalló la fuente a Noticias Caracol.

El soldado que asesinó a tres de sus compañeros murió el 28 de febrero - crédito Redes Sociales

Además, sostuvo que no recibió atención médica inmediata a pesar de sus heridas: “Nadie, nadie se bajaba. La gente le gritaba que lo recogieran, que no lo dejaran morir, pero nada”. Sin embargo, las Fuerzas Militares, por medio de un comunicado, indicaron que recibió primeros auxilios, suministrados por los mismos hombres que presuntamente había intentado matar en la noche del ataque.

Incluso, compartieron un video en el que se le ve en una camilla siendo atendido por profesionales en salud y estando todavía despierto. No obstante, falleció el 28 de febrero en Florencia (Caquetá), donde había sido trasladado para “garantizarle sus derechos y brindarle la atención médica especializada que requería”, según explicó el Ejército Nacional en un comunicado.

El soldado que causó balacera en batallón del Ejército fue capturado y, según las autoridades, recibió primeros auxilios - crédito Ejército Nacional

¿Qué pasó el 26 de febrero?

El soldado Alexander Orozco fue encontrado con otra persona que se pensó que era cómplice de él, pero la Defensoría aclaró que eso es falso - crédito Ejército Nacional

Un reporte conocido por W Radio evidencia la cronología de lo ocurrido en el Batallón de Infantería No. 49 “General Juan Bautista Solarte Obando” de la Tagua: “El SLR 18 Alexander Orozco Zambrano dispara hacia el casino de oficiales contra personal uniformado del batallón, asesinando al señor capitán (sic). Posterior, va hacia la guardia, encontrándose a un suboficial sargento segundo, al cual le dispara, siendo asesinado, y hiere a dos SL18: uno en el abdomen y otro en una pierna. Al momento, emprende la huida en dirección al corregimiento de La Tagua realizando disparos, causando afectaciones”.

Los militares mencionados en el reporte, que murieron de manera inmediata luego de que Orozco Zambrano les disparara, son el capitán Juan Pablo Herrera Mazo y el sargento segundo Carlos Rojas Otavo. Un tercer uniformado, identificado como Yoandris Mejía Mejía, falleció posteriormente en un centro de salud especializado en Caquetá.

El militar que perpetró el ataque ha sido señalado de haber sido un infiltrado de las disidencias de las Farc en el Ejército Nacional.