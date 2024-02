Así fue el encuentro de los hijos de Gregorio Pernía mientras se encontraba en ‘La casa de los famosos’

Hijos de Gregorio Pernía se encontraron por primera vez durante su ausencia - crédito @gregoriopernia, Instagram

El actor cucuteño Gregorio Pernía, reconocido por su papel en La hija del mariachi, compartió con sus seguidores un momento especial: el encuentro familiar entre sus hijos Emiliano y Diego Fernando Pernía, que no se conocían hasta hace unas semanas.

Este encuentro fue publicado por Pernía a través de un video en Instagram, y sucedió mientras el actor participaba en La casa de los famosos 4 (versión para Estados Unidos).

Mientras que el actor colombiano se encontraba en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo sus hijos se vieron por primera vez - crédito @gregoriopernia/Instagram

“Aquí hay una historia por contar, este es un registro de lo sucedido entre mis dos hijos, Emiliano y Diego; en mi ausencia se encontraron por primera vez, hablaron, se conocieron más, Emiliano lo acompañó a su despedida; Diego, cumpliendo un sueño que tenía: conocer Europa, sin importar la edad de los hijos, los padres estamos presentes siempre para ellos”, escribió el actor.

En el video se puede ver Emiliano, hijo del actor junto a la actriz Marcela Mar, acompañando a su hermano mayor en el aeropuerto El Dorado en Bogotá por su viaje a Europa, donde Diego inició una aventura personal con el sueño de conocer el viejo continente.

Emiliano y Diego, hijos de Gregorio Pernía, se encontraron por primera vez - crédito @gregoriopernia/Instagram

Los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores enviaron mensajes positivos para los hijos del actor: “Ay no que belleza Gregorio! Yo conozco esta historia de tu hijo Diego y que hermoso que se hayan reencontrado y que se hayan aprendido a amar ❤”; “Que bonito ❤🙌 tienen un gran padre! 🫂”; “Eres tremendo papá 💙”; “Que bonito Grego eres un gran padre para todos tus hijos ❤”; “Se parece al papá en la sonrisa la mirada😍que lindo que se traten así papi”, son algunas reacciones en la publicación.

Después de 30 años, el colombiano descubrió su paternidad hacia Diego, fruto de una relación con la exempleada de servicio de su casa: “Le mandé a hacer la prueba de ADN, salió 99,99 %, eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: ‘no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio’. Y dije ‘qué pasa, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, no me importa’. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, reveló el actor colombiano a sus compañeros en La casa de los famosos Estados Unidos.

El actor después de abandonar La Casa de los Famosos 4, Gregorio Pernía regresó a Colombia, donde fue recibido por sus hijos menores Emiliano, Luna, Valentino y Julián, estos últimos tres son de su matrimonio con la modelo Erika Rodriguez, en un gesto sorpresa que demuestra la unión y el cariño prevalente en esta familia.

Su participación estuvo marcada por varios momentos, pero el colombiano decidió irse de la competencia: “Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo; en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberle quedado mal. Entré pensando que era otra cosa diferente. Aprendí de la paciencia , de la tolerancia del ser humano; gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia”.

Gregorio Pernía abandonó la competencia de 'La casa de los famosos 4' - crédito @lacasadelosfamosostlmd y - @gregoriopernia/Instagram

El actor se despidió de La casa de los famosos manifestado que aprendió de sus compañeros y de los enfrentamientos que tuvo: “Creo que generé dos cosas muy fuertes al inicio del juego por que no lo sé jugar (...) Hay gente que no tiene corazón, no tiene nobleza, no tiene humildad”.

Gregorio Pernía no solo se ha destacado por sus interpretaciones en producciones como Manuel Rodríguez ‘El Coloso’ en La Hija del Mariachi y Hasta que la plata nos separe, sino que también su participación en MasterChef Celebrity Colombia ha evidenciado su versatilidad y carisma, extendiendo su influencia más allá de la actuación hasta llegar a importantes competencias de famosos.