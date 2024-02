Sobrina de Pablo Escobar habló sobre la fortuna de su familia: “Gracias al tío todos quedamos bien”

Laura Escobar reveló detalles de su vida como sobrina del capo - crédito Zazza el italiano / YouTube

Durante su estadía en Colombia, el creador de contenido Zazza el italiano visitó varios lugares peligrosos del país, siendo los espacios menos reconocidos de la comuna 13 el tema principal del último video que el europeo publicó en YouTube, Sin embargo, en este también se incluyó un testimonio inédito.

Te puede interesar: Italiano comparó la delincuencia en Colombia con la de Europa: “Barcelona es una guardería”

Se trató de Laura Escobar, hija de Roberto Escobar Gaviria alias El osito y sobrina de Pablo Escobar, uno de los criminales más buscados del mundo y responsable de una oleada de violencia en Colombia entre los 80 y 90.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Te puede interesar: La comuna 13 busca dejar atrás el dolor y la marca de la muerte: “Colombia no es Pablo Escobar”

En primer lugar, la sobrina del capo afirmó que lo que más recuerda de su infancia son las fiestas en la Hacienda Nápoles, sobre lo que recordó era tomado por su tío como una oportunidad para entregarle obsequios a su familia y los residentes de la región.

“La misma ciudad, todo habla Pablo Escobar… Mis primeros recuerdos se van a Hacienda Nápoles. Era una persona muy familia, recuerdo que nos sentaba en el comedor y nos decía “hagan la lista al niño Dios, necesito que la hagan y yo sé cómo hacérsela llegar”. Días después salía gente disfrazada de Papá Noel, de los Reyes Magos, eso era hermoso, pero lo más lindo es que la Navidad era para todo el mundo. Los empleados y los que vivían alrededor de la Hacienda Nápoles, llegaban los carros llenos de regalos, que eran para todo el mundo”, afirmó Laura Escobar.

Te puede interesar: El Estado le pedirá perdón a Guillermo Cano por su asesinato en 1986

Reconociendo que durante su visita a Medellín recibió comentarios positivos sobre Pablo Escobar, el europeo le preguntó por la percepción que tiene sobre la imagen de su tío en la capital de Antioquia, a lo que Laura Escobar afirmó que había quienes lo amaban y quienes lo odiaban.

“El eslogan que tiene Pablo Escobar es totalmente cierto, el hombre que es amado por unos y odiado por otros. Yo como familia lo voy a amar porque era esa persona familiar, ese tío comprensivo, pero si voy al otro lado, una madre o una esposa que quedo viuda, cómo lo va a amar, entonces es amado y odiado”.

Durante su paso por Medellín, Zazza visitó la cara oculta de la comuna 13 - crédito Infobae

Sobre la oleada de violencia que protagonizó su tío, Laura Escobar afirmó que Pablo Escobar ocasionó daño, pero resaltó que el inicio de la guerra entre carteles se produjo luego de que los capos de Cali pusieran una bomba en el edificio Mónaco —en el que residía la esposa y los hijos del líder del cartel de Medellín—.

“Lo que pasa es que muchas de las cosas que nombraron de Pablo Escobar no lo hizo, pero en ese momento en Colombia era ese chivo expiatorio. Y otra cosa era que las circunstancias se dieron así… Con Pablo Escobar se crearon muchas cosas, pero quienes comenzaron la guerra fue el cartel de Cali, agrediendo a su familia con el primer carrobomba, 13 de enero de 1988″, puntualizó la sobrina del capo.

Laura Escobar afirmó que durante la guerra entre el cartel de Medellín contra el Estado y Los Pepes, logró evitar que la secuestraran, pero dos días después fue asesinado uno de sus hermanos.

“Hay algo que me marcó muchísimo. Un compañero dio toda la información para que la guerrilla me secuestrara. Me pude escapar y dos días después mi hermano José Roberto es asesinado, cuando lo vi en el féretro sabía que podía ser yo la que estaban velando ahí”, aseguró la sobrina del capo.

Laura Escobar afirmó que durante el auge de su tío no podían tener libertad debido a la guerra que existía entre los carteles - crédito Infobae

Por último, Laura Escobar resaltó que se siente orgullosa de ser familiar de Pablo Escobar, pero recordó que en el momento de auge de su tío no podían gastar el dinero que él producía; sin embargo, reveló que en la actualidad puede afirmar que todos los miembros de su familia están bien económicamente por la herencia que dejo el capo.

“Mientras ellos hacían todo el dinero del mundo, nosotros no lo podíamos gastar… pero gracias al tío yo digo que todos en mi familia quedamos bien económicamente”.