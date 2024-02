Hincha de River Plate criticó a Miguel Borja tras su triplete: “Solo hace goles en estos partidos de mierda”

Foto de archivo de Miguel Borja celebrando tras anotar un gol en partido del torneo argentino. Estadio Mas Monumental, Buenos Aires - crédito REUTERS/Agustin Marcarian REUTERS

River Plate, bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, demostró una vez más su superioridad en el campo de juego al vencer con una aplastante victoria de 5-0 a Vélez en la Liga Profesional 2023. Este triunfo no solo reafirma el buen momento por el que atraviesa el equipo, sino que también destaca la actuación estelar de Miguel Borja, quien con su hat-trick se convirtió en la figura indiscutida del encuentro.

Te puede interesar: River Plate quiere ponerle competencia a Miguel Ángel Borja con delantero de la Liga BetPlay

Pese a que el colombiano ha marcado cinco goles en tres partidos, mejorando significativamente su promedio goleador respecto de la temporada anterior con el conjunto de la banda cruzada, no todos los hinchas se muestran confiados en que el cordobés deba ser el centro-delantero titular de River Plate. Uno de los streamers riverplatense captó las reacciones de los hinchas al finalizar la goleada y las declaraciones de uno de ellos causó asombro.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

Miguel Borja marcó tres goles en la victoria 5-0 ante Vélez en el campeonato argentino - crédito Gonzalo Cardoza

“Borja no puede ser el 9 de River. Hace todos los goles debajo del arco, primer partido importante de Copa Libertadores, no le va a hacer un gol a nadie. Partido importante no te puede jugar, además, hace un gol que le queda debajo del arco y después cuatro o cinco jugadas que tiene para dar un pase claro y todas las erra. Le rebota la pelota en el pie, es horrible. Están todos enamorados porque hace goles en estos partidos de mierda, habrá que ver en la Copa Libertadores, sin un 9 no la ganamos ni en pedo”, expresó el eufórico aficionado.

Te puede interesar: River Plate le habría puesto el ojo a otro colombiano: juega en la Liga BetPlay

El streamer Gonzalo Cardozo reiteró la opinión del hincha que pedía otro centro-delantero para ser titular en la Copa Libertadores y, tras volver a insistir en lo poco que le agrada, lanzó el nombre de otro futbolista colombiano con pasado en River Plate y de grata recordación: “Es horrible, le rebota la pelota en los pies, había que traer a Borré”.

Así fue el partido de 10 puntos de Miguel Borja

El colombiano Miguel Borja, pieza clave en este encuentro, marcó un hat-trick dejando en alto su reputación como goleador. Con 31 años, Borja no solo demostró su destreza en la cancha, sino que también se aseguró de que la pelota del juego, como es costumbre para el autor de tres goles en un partido, fuera suya. Este acto simbólico destaca la importancia del delantero en el esquema de juego de Demichelis, quien lo confirmó como titular indiscutible tras la marcha de Salomón Rondón. Además, el atacante ya suma un total de 28 goles con el club, cifra impresionante que justifica la inversión de más de 7 millones de dólares hecha por River para asegurar su fichaje.

Te puede interesar: Monumental ovación a Borja: hinchas de River Plate pasaron del odio al amor por el colombiano

El partido no solo fue un espacio para el lucimiento de Borja, sino también para validar el juego colectivo del equipo. Otros jugadores como Nacho Fernández y Barco fueron fundamentales en la construcción de las jugadas que desembocaron en goles. Este partido es una muestra clara del alto nivel que el equipo ha conseguido bajo la conducción de Demichelis, enfocándose tanto en la competencia local como en desafíos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Miguel Borja fue una de las grandes figuras junto a Facundo Colidio. Sobre el colombiano, autor de un hat-trick, el DT sostuvo que “se siente mucho más protagonista. Lo emocional es todo para un jugador. Miguel necesita ese apoyo y esa confianza. La tiene porque se lo merece. Es el mejor 9 del fútbol argentino, pero no se tiene que relajar, porque en nuestro fútbol cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy se vieron los frutos del trabajo que invierte a diario”.

El desempeño del equipo en esta temporada es un reflejo del buen momento que atraviesa River Plate en el ámbito del fútbol argentino, con jugadores como Borja brillando en el campo y una dirección técnica que ha sabido mantener el nivel competitivo del equipo. La afición, el equipo, y sobre todo, Borja, tienen razones de sobra para soñar con más títulos y alegrías en esta temporada.