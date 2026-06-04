Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

En su comunicado, el partido señaló que el respaldo responde a su interés de fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, defender las libertades democráticas y promover oportunidades para las regiones y sectores históricamente excluidos - crédito Partido Demócrata Colombiano y Luisa Gonzalez/REUTERS

A puertas de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, continúan los movimientos políticos orientados a consolidar apoyos para las campañas que disputarán la Presidencia de la República. En ese contexto, el Partido Demócrata Colombiano, colectividad que anteriormente avaló la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, anunció oficialmente su respaldo a Abelardo de la Espriella.

La decisión fue comunicada mediante una declaración pública firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador, presidente y representante legal de la organización política. En el documento, divulgado desde San Basilio de Palenque el jueves 4 de junio, el partido explicó las razones que motivaron el respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria para la segunda vuelta.

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“Hoy, como una organización política de alcance nacional, y teniendo en cuenta la contundente manifestación democrática expresada por el pueblo colombiano en las urnas el pasado 31 de mayo, en la que se evidenció la voluntad ciudadana de buscar un nuevo camino para el país, así como las consultas realizadas con nuestros dirigentes, liderazgos territoriales y bases en todo el territorio nacional, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura presidencial del doctor Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, indicó el partido.

La colectividad, que previamente avaló la candidatura de Miguel Uribe Londoño, informó que la decisión fue tomada tras consultar a sus dirigentes, liderazgos territoriales y bases en diferentes regiones del país - crédito @migueluribel/X

La organización agregó que su respaldo obedece a la convicción de que el país requiere fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, proteger las libertades democráticas, impulsar el emprendimiento y promover oportunidades para las regiones y sectores que consideran históricamente excluidos.

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Asimismo, hizo un llamado a sus militantes para acompañar la decisión adoptada por la dirección nacional de la colectividad. “Convocamos a nuestra militancia, simpatizantes y dirigentes a acompañar esta decisión con responsabilidad, respeto y compromiso democrático, siempre guiados por Dios, por los principios que dieron origen a nuestro partido y por el propósito de construir un mejor futuro para Colombia”, señaló el comunicado.

El Partido Demócrata Colombiano anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito Partido Demócrata Colombiano

La campaña de Abelardo de la Espriella insiste en que no habrá alianzas partidistas

Aunque varias colectividades han expresado públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella, la campaña del candidato ha reiterado que no contempla acuerdos políticos con partidos.

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Después de que el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U manifestaran su apoyo al aspirante de Defensores de la Patria para la segunda vuelta, la campaña difundió un comunicado en el que insistió en que la candidatura mantendrá la posición anunciada desde el inicio del proceso electoral.

“Los más de 10,3 millones de ciudadanos que respaldaron este proyecto no lo hicieron por acuerdos burocráticos, estructuras partidistas o maquinarias electorales”, señaló la organización política.

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La campaña agregó que el mensaje ha sido consistente desde el comienzo de la contienda. “Defensores de la Patria reitera que la posición del candidato ha sido clara, pública y consistente desde el primer día. Tal como lo expresó en su discurso de victoria, la candidatura de Abelardo de la Espriella no hará alianzas con partidos políticos. Su única alianza es con el pueblo colombiano”, indicó el comunicado.

No obstante, la organización expresó su agradecimiento por los respaldos recibidos desde distintos sectores políticos. Entre ellos mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien consideró “una figura de enorme relevancia en la historia política reciente de Colombia”, y su decisión de apoyar la candidatura fue recibida por el movimiento con gratitud.

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Respaldo de Estados Unidos

Donald Trump calificó al candidato colombiano como un “líder inteligente, fuerte y duro” y afirmó que los resultados de la elección serán importantes para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

A los apoyos políticos nacionales se sumó en los últimos días el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella a través de una publicación en la red Truth Social.

En su mensaje, Trump calificó al candidato colombiano como “un líder inteligente, fuerte y duro” y afirmó que la elección del 21 de junio tendrá relevancia para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Además, manifestó: “Por sus tremendos logros en la vida, y su apoyo político hacia mí, personalmente, me honra darle a Abelardo mi completo y total respaldo”.

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Tras conocerse la declaración, De la Espriella reaccionó en entrevista concedida a la Revista Semana, donde agradeció el apoyo expresado por el mandatario estadounidense.

“Muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones, además de hace muchos años, y es fundamental entender que los Estados Unidos son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y tanta violencia, por supuesto, también en el tema comercial; son nuestro primer socio comercial”, afirmó el candidato.

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