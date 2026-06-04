Colombia

Partido que avaló a Miguel Uribe Londoño anunció que respaldará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

A menos de tres semanas de la definición presidencial el 21 de junio, continúan los movimientos políticos alrededor de las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Guardar
Google icon
En su comunicado, el partido señaló que el respaldo responde a su interés de fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, defender las libertades democráticas y promover oportunidades para las regiones y sectores históricamente excluidos - crédito Partido Demócrata Colombiano y Luisa Gonzalez/REUTERS
En su comunicado, el partido señaló que el respaldo responde a su interés de fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, defender las libertades democráticas y promover oportunidades para las regiones y sectores históricamente excluidos - crédito Partido Demócrata Colombiano y Luisa Gonzalez/REUTERS

A puertas de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, continúan los movimientos políticos orientados a consolidar apoyos para las campañas que disputarán la Presidencia de la República. En ese contexto, el Partido Demócrata Colombiano, colectividad que anteriormente avaló la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, anunció oficialmente su respaldo a Abelardo de la Espriella.

La decisión fue comunicada mediante una declaración pública firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador, presidente y representante legal de la organización política. En el documento, divulgado desde San Basilio de Palenque el jueves 4 de junio, el partido explicó las razones que motivaron el respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria para la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

“Hoy, como una organización política de alcance nacional, y teniendo en cuenta la contundente manifestación democrática expresada por el pueblo colombiano en las urnas el pasado 31 de mayo, en la que se evidenció la voluntad ciudadana de buscar un nuevo camino para el país, así como las consultas realizadas con nuestros dirigentes, liderazgos territoriales y bases en todo el territorio nacional, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura presidencial del doctor Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, indicó el partido.

La colectividad, que previamente avaló la candidatura de Miguel Uribe Londoño, informó que la decisión fue tomada tras consultar a sus dirigentes, liderazgos territoriales y bases en diferentes regiones del país - crédito @migueluribel/X
La colectividad, que previamente avaló la candidatura de Miguel Uribe Londoño, informó que la decisión fue tomada tras consultar a sus dirigentes, liderazgos territoriales y bases en diferentes regiones del país - crédito @migueluribel/X

La organización agregó que su respaldo obedece a la convicción de que el país requiere fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad, proteger las libertades democráticas, impulsar el emprendimiento y promover oportunidades para las regiones y sectores que consideran históricamente excluidos.

PUBLICIDAD

Asimismo, hizo un llamado a sus militantes para acompañar la decisión adoptada por la dirección nacional de la colectividad. Convocamos a nuestra militancia, simpatizantes y dirigentes a acompañar esta decisión con responsabilidad, respeto y compromiso democrático, siempre guiados por Dios, por los principios que dieron origen a nuestro partido y por el propósito de construir un mejor futuro para Colombia”, señaló el comunicado.

El Partido Demócrata Colombiano anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito Partido Demócrata Colombiano
El Partido Demócrata Colombiano anunció oficialmente su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito Partido Demócrata Colombiano

La campaña de Abelardo de la Espriella insiste en que no habrá alianzas partidistas

Aunque varias colectividades han expresado públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella, la campaña del candidato ha reiterado que no contempla acuerdos políticos con partidos.

Después de que el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U manifestaran su apoyo al aspirante de Defensores de la Patria para la segunda vuelta, la campaña difundió un comunicado en el que insistió en que la candidatura mantendrá la posición anunciada desde el inicio del proceso electoral.

Los más de 10,3 millones de ciudadanos que respaldaron este proyecto no lo hicieron por acuerdos burocráticos, estructuras partidistas o maquinarias electorales”, señaló la organización política.

La campaña agregó que el mensaje ha sido consistente desde el comienzo de la contienda. “Defensores de la Patria reitera que la posición del candidato ha sido clara, pública y consistente desde el primer día. Tal como lo expresó en su discurso de victoria, la candidatura de Abelardo de la Espriella no hará alianzas con partidos políticos. Su única alianza es con el pueblo colombiano”, indicó el comunicado.

No obstante, la organización expresó su agradecimiento por los respaldos recibidos desde distintos sectores políticos. Entre ellos mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien consideró “una figura de enorme relevancia en la historia política reciente de Colombia”, y su decisión de apoyar la candidatura fue recibida por el movimiento con gratitud.

Respaldo de Estados Unidos

Composición de Donald Trump en un podio frente a la bandera de EE. UU. y De la Espriella sonriendo con la mano extendida, frente a la bandera de Colombia.
Donald Trump calificó al candidato colombiano como un “líder inteligente, fuerte y duro” y afirmó que los resultados de la elección serán importantes para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

A los apoyos políticos nacionales se sumó en los últimos días el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella a través de una publicación en la red Truth Social.

En su mensaje, Trump calificó al candidato colombiano como “un líder inteligente, fuerte y duro” y afirmó que la elección del 21 de junio tendrá relevancia para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Además, manifestó: “Por sus tremendos logros en la vida, y su apoyo político hacia mí, personalmente, me honra darle a Abelardo mi completo y total respaldo”.

Tras conocerse la declaración, De la Espriella reaccionó en entrevista concedida a la Revista Semana, donde agradeció el apoyo expresado por el mandatario estadounidense.

Muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones, además de hace muchos años, y es fundamental entender que los Estados Unidos son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y tanta violencia, por supuesto, también en el tema comercial; son nuestro primer socio comercial”, afirmó el candidato.

Temas Relacionados

Partido Demócrata ColombianoAbelardo de la EspriellaSegunda vuelta presidencialMiguel Uribe LondoñoElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Auditorías oficiales imponen límites claros a los desembolsos y desmienten versiones no verificadas sobre el dinero público en campañas

Sergio Fajardo no recibirá el dinero que se esperaba por reposición de votos tras las elecciones presidenciales: cuánto le corresponde

Comité promotor del referendo pro Constitución seguirá, pese a anuncio de suspensión de constituyente: “No es una garantía para Colombia”

Los promotores remarcaron que la defensa de la Constitución de 1991 responde a una preocupación acumulada por el rumbo político de los últimos años, en los que se habrían visto presiones y descalificaciones hacia las instituciones del Estado cada vez que sus decisiones resultaron incómodas para el Ejecutivo

Comité promotor del referendo pro Constitución seguirá, pese a anuncio de suspensión de constituyente: “No es una garantía para Colombia”

Cambio Radical estalló sobre supuesto uso de la burocracia estatal para favorecer a Iván Cepeda: “Los ministerios no son sedes de campaña”

El partido de derecha cuestionó las versiones sobre un supuesto plan desde entidades públicas para apoyar al candidato del Pacto Histórico en la segunda vuelta y pidió que los hechos sean investigados

Cambio Radical estalló sobre supuesto uso de la burocracia estatal para favorecer a Iván Cepeda: “Los ministerios no son sedes de campaña”

Álvaro Uribe confirmó que Corte Suprema ratificó condena contra su hermano Santiago por el caso de los ‘Doce apóstoles’

Con un mensaje en sus redes sociales, el exjefe de Estado se refirió al caso que involucra al ganadero antioqueño, que había sido condenado en segunda instancia a una pena de 28 años y tres meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado

Álvaro Uribe confirmó que Corte Suprema ratificó condena contra su hermano Santiago por el caso de los ‘Doce apóstoles’

Sindicato del Inpec rechazó propuesta de privatización de Abelardo de la Espriella: pidió bajarle al discurso de odio y la estigmatización

Los funcionarios expresaron su preocupación por las iniciativas planteadas por el candidato presidencial, advirtiendo posibles efectos sobre la estabilidad laboral, la institucionalidad y los derechos de las personas privadas de la libertad

Sindicato del Inpec rechazó propuesta de privatización de Abelardo de la Espriella: pidió bajarle al discurso de odio y la estigmatización
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Él es el primer DJ colombiano en debutar en el famoso festival de música electrónica ‘A Summer Story’ junto a David Guetta

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

Deportes

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: Gustavo Petro hará la entrega de la bandera

Antonella Petro pidió a James Rodríguez un gesto durante la entrega de la bandera a la selección Colombia, pero el capitán no lo atendió

Bayern Munich recordó a James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, junto a sus ídolos sudamericanos que han disputado una Copa del Mundo

Técnico de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, ‘sacó pecho’ tras el empate ante Dinamarca: “Estuvimos bastante sólidos”

Álbum Panini Mundial 2026: ‘influencer’ colombiano mostró cómo es la caja, los sobres y las láminas de la edición especial de Estados Unidos