Tuitero que comparó a Verónica Alcocer con Griselda Blanco le respondió a Petro: “Jamás hay una afirmación”

El twittero que, al parecer, insultó a Verónica Alcocer le contestó a Petro - crédito montaje Infobae

No para la lluvia de críticas que le ha caído a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sobre los gastos que sus actividades le han costado al erario público, pese a que no es una funcionaria pública.

Te puede interesar: Gustavo Petro exigió una investigación y acciones legales contra usuario que “injuria” a su esposa en redes

Aún en medio de la polémica, que se ha escalado a un debate sobre el rol a la posición de las esposas de los presidentes, la opinión pública y las autoridades han despertado interés, incluso, en los gastos de las cónyugues de mandatarios anteriores.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cuenta de X de la fallecida senadora Piedad Córdoba sigue compartiendo contenido

En el caso de Alcocer, la controversia se intensificó tras una publicación en la red social X, en la que un usuario no identificado insinuaba una comparación desfavorable entre Alcocer y Griselda Blanco, una notoria narcotraficante colombiana.

Aunque no existieron afirmaciones, las palabras y las fotos escogidas por el usuario de la plataforma digital sugería posibles conclusiones que vincularían a Alcocer con el narcotráfico.

Te puede interesar: Margarita Rosa de Francisco encendió las redes por comentario sobre la primera dama: “Haría bien en renunciar a ese título”

“Todas Las mujeres narcotraficantes y mulas (que llevan dinero y/o drogas) tienen una extraña fascinación por subirse a los árboles y abrazarlos. A la izquierda está la temida narcotraficante Griselda Blanco. Quien es la otra?”, preguntó en el trino el dueño del perfil con el nombre de usuario “FRANKPORTILLA”.

Este fue el tweet en el que se comparó a Verónica Alcocer con Griselda Blanco - crédito @PETRIIISTAAAAS

Ante estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro tomó una postura de inmediata defensa hacia su esposa, y exigió una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el creador de dicho contenido.

“Le exijo al fiscal general de la nación la investigación sobre la identificación de esta persona que injuria y calumnia, y la acción legal correspondiente”, sentenció el presidente colombiano.

La respuesta de Gustavo Petro de cara a posible insulto contra Verónica Alcocer - crédito @petrogustavo

La respuesta del internauta

Entonces, el usuario de X, defendió su postura bajo el argumento de que su publicación no representaba un insulto directo hacia Alcocer, sino una pregunta retórica.

A través de una robusta explicación, en la que además pretendió cuestionar el nivel de comprensión lectora de Petro en términos de gramática. “Jajajajaja por eso siempre he argumentado que usted @petrogustavo es un iletrado, falto de academia, de lectura, de educación básica primaria”, expresó, a la vez que enfatizó que “en ningún momento el escrito adjudica un adjetivo calificativo, pues las ideas están separadas por un punto y aparte”, explicó Portilla en su defensa.

Pero continuó como si se tratara de simples fotografías aisladas, “El segundo párrafo muestra que hay dos fotografías donde en una está Griselda Blanco una reconocida y temida narcotraficante seguido de un signo de interrogación, es decir se realiza una pregunta y no una afirmación. JAMÁS hay una afirmación dentro del escrito”, determinó.

Así respondió el usuario de X que habría insultado a Veronica Alcocer - crédito @PETRIIISTAAAAS/X

Entonces sentenció al presidente con la idea de que “si que si la idea es cobrarme “vacuna” amenazándome con la fiscalía, debe primero estudiar gramática e Intentarlo de nuevo”, advirtió.

No obstante, detalló que no se tenían pruebas para vincular a la primera dama con el tráfico de drogas: “Y por si acaso acá públicamente le aclaro a la Fiscalía y a la opinión pública que yo no realice ninguna afirmación contra verónica Alcocer porque sencillamente actualmente no hay pruebas ni indicios de que ella sea narcotraficante como si las hay con su hijo Nicolás petro”.

Fue cuando le pidió al presidente que dejara de preocuparse por “la libre opinión” de los colombianos, en aras de que se centrara en su gestión para evitar “hacer el ridículo”. Entonces le solicitó al presidente que estudiara “al menos la primaria”.

Mientras tanto, la Procuraduría ha destacado que Alcocer no es una funcionaria pública y, por lo tanto, no debería recibir viáticos ni incurrir en gastos a cuenta del erario.