Luisa Fernanda W prende las alarmas: así sería su reacción ante una infidelidad de Pipe Bueno

La creadora de contenido dejó una impactante reflexión sobre la traición en una relación - crédito @masrechismes/Instagram

Aunque la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en sus inicios fue blanco de críticas por parte de sus seguidores, lo cierto es que se ha convertido en una de las más admiradas en redes sociales. Fruto de ese amor que presumen con sus seguidores, nacieron los pequeños, Máximo y Domenic, que también se roban las miradas de los internautas.

Recientemente, los seguidores de la creadora de contenido quisieron conocer un poco más de su relación con el intérprete de Cupido falló, por lo que en una transmisión en vivo hicieron algunas preguntas. Una de esas tuvo que ver sobre la manera en la que Luisa Fernanda “maneja” a las fans de su esposo, sea en conciertos o cuando están en un espacio público.

En octubre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron que estaban oficialmente comprometidos - crédito @luisafernandaw y @pipebueno/Instagram

Inicialmente, la también empresaria aseguró entre risas que lo más importante es la confianza y que cada uno “No los tengo que manejar […] Puede hacer o que le dé la gana sin que yo me dé cuenta”. Sin embargo, después fue más allá y la respuesta que entregó complementó lo dicho anteriormente: “¿Qué puedo hacer? Así lo conocí”.

Y agregó: “Siempre he pensado que uno si desea tener una relación o una familia, en mi caso, doy lo mejor de mí para después no tener arrepentimientos […] Yo no podría estar con una persona que no me dé mi lugar, que no me demuestre amor todos los días”.

Posteriormente, la youtuber lanzó una serie de comparaciones sobre casos de infidelidad a mujeres que son “divinas”, algo que calificó como una “embarrada”. Asimismo, indicó que “si mi pareja decide fallarme es problema de él, yo sigo con mi vida, enfocada en lo mío, construyéndome como persona”.

Luisa Fernanda W se siente segura de sí misma por lo que da en una relación y culpa a quien traicione su confianza - crédito @luisafernandaw/Instagram

Los comentarios de los internautas no dudaron en aparecer y algunos afirmaron que durante su reflexión, se le notó un aire de tristeza en el rostro “como si ya le hubieran hecho algo parecido”. Entre los más destacados están: “Parece que algo pasó, se le notó como triste”; “supersegura de sí misma, como tiene que ser”; “totalmente de acuerdo, eso de celos y persecuciones se lo dejamos a las acomplejadas”, entre otros.

¿Infidelidad pronosticada?

El 4 de enero de 2024, el mundo del entretenimiento se llevó una sorpresa con un pronóstico entregado por la vidente colombiana Deseret Tavares, pues en uno de los programas a los que fue invitada se atrevió a hablar del futuro de la relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. De acuerdo con la pitonisa, un evento negativo en la vida de la empresaria marcaría un antes y un después en la relación de las dos figuras.

Vidente pronosticó que la creadora de contenido sufriría una decepción por una infidelidad, aunque no aseguró que se trate de Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/Instagram

Aunque la vidente no especificó el autor de la supuesta traición, sugirió que podría tratarse de alguien cercano a la influenciadora, sin descartar a Pipe Bueno, lo que desencadenó entre sus seguidores una ola de comentarios. Entre los argumentos entregados por Tavares, la causa de la discusión se centraría en un mensaje de texto.

“Las cartas muestran de que ella va a sufrir un desengaño, una traición… Es algo que ella o se lo sospecha o ya lo ha visto anteriormente; muestra que ella lo va a descubrir por un mensaje escrito; muestra que pierde la confianza, pero que la pareja va a trabajar, especialmente porque ella va a poner el empeño para que esa relación se dé”, afirmó la vidente.