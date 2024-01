Gregorio Pernía se despide de su esposa e hijos tras tomar difícil decisión

Gregorio Pernía, el actor colombiano fue confirmado para la cuarta temporada de "La casa de los Famosos" por Telemundo - crédito @telemundo @gregoriopernia/Instagram

El actor Gregorio Pernía, conocido internacionalmente como ‘el Titi’, por su personaje en la producción Sin senos no hay paraíso, fue confirmado como uno de los participantes de la versión estadounidense de La casa de los famosos, producida por la cadena Telemundo.

Te puede interesar: La casa de los famosos Estados Unidos ya inició y los colombianos entraron pisando fuerte: Ariadna Gutiérrez ya se impuso

El artista acompaña a la ex virreina universal de la belleza, Ariadna Gutiérrez, como la cuota colombiana en la competencia. Aunque recién empieza el programa, ya el actor cucuteño ha dado de qué hablar por la gracia que lo caracteriza o las ocurrencias con las que sale de vez en cuando.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: la edad le jugó una mala pasada a una celebridad colombiana

Pero mientras avanza el día a día en el edificio repleto de celebridades, el corazón del actor se divide entre el compromiso que tiene con su participación en el reality y el amor que le tiene a su familia, la cual se quedó en Colombia, alentándolo.

A través de su cuenta de Instagram, el actor Gregorio Pernía mandó un mensaje antes de entrar a "La casa de los famosos" - crédito @gregoriopernia/Instagram

Dada la emotividad que lo invade por alejarse de los suyos, compartió una imagen en la que se le ve besando a su esposa, acompañada de un texto a manera de carta en el que le agradece por todo el apoyo que le ha ofrecido frente a su inclusión en el reality que se graba en México.

Te puede interesar: La casa de los famosos: expresentadora contó por qué el ‘reality’ la rechazó

“Te voy a extrañar a ti Erika Rodríguez Farfán y toda mi familia. A pocas horas de entrar a La casa de los famosos, de Telemundo, ya escribiendo esto vienen lágrimas en mis ojos, por mis hijos, por ustedes que me quieren y me acompañan y hasta por mis perritos que amanecen a buscarme para que les consienta y les dé comida. En general voy a extrañar a toda mi familia, a la cual ustedes también pertenecen y siempre me han acompañado. Poder recordar allá adentro que uno en la vida no viene a ganar, si no a crecer como ser humano. Que el manto divino de Dios nos proteja. Los quiero, Gregorio Pernía”, escribió en su cuenta de Instagram.

A su vez, su compañera sentimental le respondió con la misma ternura. “Te amamos y aquí siempre estaremos apoyándote en todo momento. Eres un ser tan bonito que estoy feliz que puedas transmitir eso a millones de personas. Se nos va la alegría de la casa, pero aquí te estaremos esperando”, indicó.

Dentro de sus palabras, el norsantandereano dejó en claro que su principal aspiración en la competición no será ganar al final, sino simplemente disfrutar el tiempo que pase en la polémica residencia. Así lo ha demostrado en los primeros episodios de la cuarta temporada, más aun cuando recibió la noticia que se salvaba de la primera nominación a eliminación.

Gregorio Pernía dedicó unas emotivas palabras a su esposa, momentos antes de ingresar a "La Casa de los Famosos" - crédito @gregoriopernia/Instagram

Ariadna Gutiérrez también roba mirada en La casa de los famosos

Así como el sentido del humor de su compatriota ha captado poderosamente la atención de la audiencia, Ariadna Gutiérrez ha sido motivo de conversación al interior de La casa de los famosos también. En el momento del brindis de bienvenida, fue una de las que más se destacó, tomando la vocería y convirtiéndose en la primera en hablar.

“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, veo algunas caras conocidas, otras muy emocionada por conocer. Espero que sea una buena relación tanto aquí como a la salida, que ojalá no sea tan pronto”, dijo la sucreña para romper el hielo entre sus compañeros.

También reveló uno de los roles que espera cumplir en compañía de su coterráneo. “Quiero que conmigo y con ‘el Titi’, aquí presente, conozcan y se enamoren de Colombia. Salud y que sea un largo juego”, agregó por su parte la modelo que fue reina nacional de la belleza.