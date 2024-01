Tiktoker denuncia robo sorpresivo en popular bar de la calle 85 en Bogotá

La joven asegura que reconoce imprudencias propias, cometidas en medio de su fiesta - crédito @isabellaviannaa / Tiktok

Una joven identificada como Isabella Vianna narró en TikTok la experiencia de haber sido víctima de robo durante una salida nocturna con amigas. El suceso tuvo lugar en una discoteca de la calle 85 de Bogotá, una reconocida zona de vida nocturna de la capital colombiana.

Vianna relató que en un intervalo de tan solo cinco minutos, le fue sustraído su celular y no percibió el hurto hasta que se percató de la ausencia de su teléfono móvil.

“Mis amigas y yo estábamos con unos traguitos encima; no estábamos borrachas, pero yo sí estaba prendida. Yo soy la típica que cuando sale a rumbear deja el celular en el bolsillo de atrás del pantalón. Todo lo que no debería hacer, lo hice”, sostuvo la joven.

El incidente dio en momentos de entretenimiento y distracción social, cuando Vianna y sus acompañantes se encontraban disfrutando de algunas bebidas. El relato de Isabella detalla el momento de confusión al buscar su teléfono, para concluir que había sido objeto de hurto.

La tiktoker compartió experiencia por medio de sus redes sociales Crédito: @isabellaviannaa/ X

Pese a tener activada la localización por petición de sus padres, el rastreo del teléfono no dio resultados positivos, lo que acrecentó su preocupación y afectó su experiencia de ocio.

“En un lapso de 5 minutos, me sacaron el celular. Lo usé, lo metí en el bolsillo y cuando de la nada no encontré mi celular. No siento mi celular. Empiezo a entrar en crisis. Yo pensé que una de mis amigas lo tenía. Nunca pensé que me iban a robar el celular ahí”, sigue relatando la joven en su publicación.

El testimonio de Vianna se convierte en una advertencia para otros asistentes de la vida nocturna de Bogotá sobre los riesgos de hurto en lugares de alta afluencia y distracción. A pesar del mal momento, la joven precisó que logró recuperar el acceso a sus redes sociales, pero perdió otras informaciones importantes almacenadas en su celular. El suceso no conllevó daño físico tanto para ella como para sus amigas, quienes terminaron la velada en alerta por su seguridad personal.

Según su propia denuncia, asegura que de cierta forma tuvo responsabilidad al confiar plenamente en las demás personas que se encontraban en medio de la rumba y su descuido al dejar su celular en el bolsillo trasero de su pantalón.

Esta es otra denuncia realizada por usuarios en el video de Isabella - crédito Tiktok

Como era de esperarse, el video recibió comentarios de personas que se solidarizaron con ella y otros, en cambio, que culpabilizaron la inocencia de Isabella al no ser más percatada de sus objetos personales.

Un dato más complejo es que en un puñado de mensajes, usuarios afirman que han tenido experiencias negativas con los taxis y Uber que se encuentran en la zona, pues según sus testimonios, estos conductores se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas tras salir de las fiestas de esa zona y proceden a drogarlos para robar sus pertenencias.

Finalmente, la joven bogotana sostiene que su denuncia es para alertar a otras personas, para que salga de rumba con responsabilidad y no cometan sus errores.

“La sufrí, la lloré. En media rumba estaba llorando por mi celular, pensando que lo iba a encontrar, pero estaba más perdido que quién sabe que... Les juro que no sé cómo hicieron, pero si yo no me toco los bolsillos, no me doy cuenta de que ya no tengo mi celular... Tengan mucho cuidado cuando van a rumbear”.

Cabe mencionar que Según datos de Secretaría de Seguridad, a corte al mes de junio del 2023, los robos en Bogotá aumentaron un 28,1% a comparación del 2022 y en promedio se registran 400 robos en la ciudad.