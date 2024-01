“No hay cupos escolares en Bogotá”, denuncia la concejal Diana Diago

Un total de 2.000 uniformados harán presencia a las afueras de instituciones de los colegios en el ingreso y salida de cada jornada escolar - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

En Bogotá para el año 2024 se contaba con 124.900 cupos disponibles en 406 colegios distritales, gestionados por la Secretaría de Educación a través del Centro Administrativo de Educación Local (CADEL). A pesar de esta cifra aparentemente suficiente, se han detectado dificultades en la asignación de estos cupos, generando incertidumbre entre los padres de familia que buscan inscribir a sus hijos en el sistema educativo.

Varios padres y madres han denunciado que la Secretaría no ha proporcionado soluciones para llevar a cabo la inscripción de sus hijos en los colegios. Los funcionarios de la institución instan a los padres a solicitar los cupos a través de la página web, pero se ha reportado que la página no ofrece opciones para solicitar citas y se encuentra inoperativa. Entonces, los ciudadanos intentan abordar la situación en los puntos físicos del Cadel, pero allí se les informa que no pueden ser atendidos sin cita previa.

Padres de familia reclaman porque no encuentran cupos para isncribir a sus hijos en colegios distritales en Bogotá - crédito prensa concejal Diana Diago

“Lo que está en juego es la educación de los niños. El Cadel y la Secretaría de Educación deben actuar con celeridad y otorgar algo que es un derecho fundamental. No se puede permitir que en Bogotá haya niños deseando estudiar y no haya cupos escolares o no se les asignen citas”, expresó la concejal Diago.

Una ciudadana en búsqueda de un cupo escolar mencionó: “Sin cita previa no están atendiendo en el Cadel, y para colmo el sistema en el cual supuestamente se solicitan las citas no funciona. La página está caída. Entonces no hay forma de agendar las citas para poder inscribir a los niños”.

La página no permite agendar citas para matricular a niños en colegios públicos de Bogotá - crédito captura de pantalla https://matricula.educacionbogota.edu.co/

Según los padres de familia, las atenciones se están posponiendo hasta el mes de febrero, generando preocupación adicional ante el inminente inicio de la jornada académica.

La concejal hizo un llamado al Alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Educación para abordar de manera urgente esta situación, destacando la importancia de priorizar la educación y la niñez en la administración actual. Hasta el momento, la secretaría Isabel Segovia no se ha manifestado al respecto.

Precios de lo útiles escolares: otra preocupación con el regreso a clases

El Ministerio de Educación explicó que la lista de útiles no debe tener especificaciones de marcas - crédito imagen de referencia Andina

Con el comienzo del año académico 2024, los gastos escolares, como matrícula, útiles, uniformes y pensiones se perfilan como una de las principales preocupaciones financieras de los padres en el país. En este contexto, el Ministerio de Educación emitió una circular haciendo referencia a los útiles educativos que los colegios privados pueden solicitar durante el proceso de matrícula.

El documento establece que las instituciones educativas deben proporcionar una lista completa de útiles escolares, textos, uniformes e implementos, la cual debe ser previamente aprobada por el Consejo Directivo. No obstante, estos productos escolares no pueden representar una carga excesiva para las familias.

La circular también especifica que los textos escolares no deben diferir de los del año anterior, a menos que ya hayan sido utilizados por tres años. Además, la resolución 17821 de 2023 prohíbe a las instituciones educativas imponer proveedores o marcas específicas para la compra de implementos escolares.

En los dos primeros meses del año, el sector de la papelería en Colombia recibe el 80% de sus ingresos según Fenalco - crédito Manuel Saldarriaga Quintero/Colprensa

Aunque los padres ya han notificado que hay listas de rutiles que pueden costar hasta en un millón de pesos, empresarios aseguran que en este 2024 los precios han disminuido.

Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, “a diferencia de enero de 2023, cuando na lista de útiles escolares para preescolar o primaria en Bogotá costaba aproximadamente 429.000 pesos, este año la misma lista puede cotizarse en 360.000 pesos″. Esta reducción de costos, que en promedio es del 16%, se atribuye principalmente a la normalización en la producción de materias primas y la disminución de los fletes internacionales.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco, destacó que este cambio positivo refleja una reactivación del sector educativo, que se vio fuertemente impactado en los años anteriores por las restricciones de clases presenciales y los aumentos en los costos de los productos. Cabe recordar que la temporada escolar de enero y febrero representa cerca del 80% de las ventas anuales para estos sectores y genera alrededor de 13.000 empleos en Bogotá.