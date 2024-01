David Ospina ya habría dado una respuesta a Millonarios

El último partido de David Ospina fue en diciembre de 2023 con la selección Colombia - crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Revuelo total causó el supuesto interés de Millonarios por los servicios de David Ospina, ídolo de Atlético Nacional que no juega un partido oficial con su equipo, el Al Nassr de Arabia Saudita, desde hace más de un año, tras una grave lesión en su codo.

En las últimas horas, se conoció que el cuadro Embajador tenía entre sus planes al portero mundialista de darse la salida de Álvaro Montero, que está en carpeta de Estudiantes de La Plata del balompié argentino.

Sin embargo, el periodista de Win Sports Felipe Sierra reveló vía X (antes Twitter) la respuesta que el ex Napoli de Italia le habría dado a las directivas del cuadro capitalino que jugará la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

“Desde #Millonarios confirman que averiguaron condiciones por David Ospina (35), pero que no se avanzó en la conversación; pues la respuesta fue: ‘no, gracias’ El portero colombiano seguirá cumpliendo su contrato con #AlNassr”.

El portero, de 35 años, seguirá en el fútbol árabe - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que el ex Arsenal de Inglaterra tiene contrato vigente con Al Nassr hasta junio de 2024. A comienzo de año, el guardameta cafetero estuvo en el radar de Atlético Nacional tras la salida de Kevin Mier, que partió al Cruz Azul de México.

A pesar de los acercamientos, las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo cual el Rey de Copas se decantó por otras opciones en la portería para suplir la ausencia de Mier, figura del Verdolaga en el título de la Copa Colombia ante Millonarios.

David Ospina podría tener acción con Al Nassr tras un año de ausencia

David Opsina espera volver a la selección Colombia para la Copa América 2024 en Estados Unidos - crédito Joedson Alves/EFE

La escuadra del colombiano se encuentra en suelo asiático realizando la pretemporada, con la novedad que entre la lista de convocados por el técnico español Luis Castro, se encuentra David Ospina. Sin embargo, los partidos amistosos que Al Nassr iba a disputar en China, fueron cancelados debido a los problemas físicos del jugador portugués Cristiano Ronaldo, máxima figura del conjunto árabe.

El martes 23 de enero el plantel aterrizó en el Gigante Asiático para afrontar dos encuentros preparatorios contra Shanghái Shenhua y Zhejiang en el Shenzhen City Stadium. A poco menos de 24 horas para el duelo contra el ex equipo de Giovanni Moreno, la organización comunicó la postergación de estos compromisos, según comunicó la cuenta TheNassrZone, especializada en la información del vigente subcampeón saudí: “Lamento mucho informarles que el Al Nassr Winter Tour será aplazado por problemas físicos de Cristiano Ronaldo”.

El ex Real Madrid iba a ser homenajeado en el transcurso del partido por parte de los fanáticos en las gradas, quienes iban a encontrar en cada butaca una pancarta para elevar encima de sus hombros con el histórico número “7″ del futbolista y su apellido depositado en la parte superior de la tela. Además, estaba preparada una ovación a los siete minutos del primer y segundo tiempo.

El jugador portugués lamentó la suspensión, que traerá aparejado el reembolso de las entradas a los compradores, y reconoció sus molestias: “Quiero pedir disculpas a los aficionados chinos. Sé que todos deben estar tristes porque yo también lo estoy. En el fútbol hay cosas que no se pueden controlar, y además soy un jugador que no me lesiono mucho, aunque llevo 22 años jugando”.

La próxima salida de Al Nassr será el 1 de febrero en el Kingdom Arena de Ryad ante el Inter de Miami, en el que milita el astro argentino Lionel Messi.