Participante de La voz kids sorprendió con su parecido con uno de los jurados

Andrés Cepeda tiene un pequeño doble en reality musical - crédito @lavozkidscolombia/Instagram

En un reciente capítulo del programa La voz kids Colombia, transmitido por Canal Caracol, el pequeño talento Samuel Santiago Linares Colmenares, de 7 años, cautivó a la audiencia y al jurado con su interpretación de Ella baila sola, canción del reconocido artista mexicano Peso Pluma.

Además de su brillante audición a ciegas causó sorpresa con su aspecto físico porque según los televidentes y los jueces tiene un parecido con el artista Andrés Cepeda.

Los jurados de La voz kids notaron el parecido entre Andrés Cepeda y el pequeño Samuel Santiago Linares - crédito Caracol Televisión

“Que cosita tan hermosa, sabes qué me hiciste pensar, que así sería un hijo de mi compañero Cepeda”, indicó la entrenadora en el reality Greeicy Rendón, sin embargo, en tono jocoso Aleks Synte indicó: “No creo que sea hijo de Cepeda porque él no bailaría como tú bailas, porque tú lo haces increíble”. Andrés Cepeda, por su parte le causó risas los comentarios de sus compañeros y agregó: “Tú bailas mucho mejor, toda la vida”.

El pequeño, que también demostró tener una habilidad con el cubo Rubik, eligió sumarse al equipo del reconocido artista bogotano, que ha sido entrenador en todas las temporadas del programa infantil. La conexión entre el participante y el jurado fue notoria, hasta el punto de generar comentarios sobre el parecido físico entre ambos y bromas al respecto.

La elección de Samuel por el equipo de Cepeda fue celebrada efusivamente por el artista, quien lo llamó su “mini yo” tras compartir momentos de baile en el escenario. “¡Gracias! La vamos a pasar buenísimo, expresó el intérprete de Día tras día luego de que el niño de 7 años lo eligiera como su entrenador musical.

Los televidentes notaron el parecido del jurado de La voz kids con un participante - crédito X

La audición a ciegas mostró la habilidad vocal de Samuel y también su destreza en el baile, lo que desencadenó comentarios de cariño por parte de los entrenadores, entre ellos Greeicy Rendón y Aleks Syntek. El carisma y la autenticidad de Samuel jugó un papel crucial en su elección, incluso más allá de su talento musical. Su show en el diamante de La voz kids generó ternura y admiración entre los jurados, creando un ambiente de diversión que resonó con el público televidente.

“A mí me gustó como canto 😍”; “A mi me encanto, grite por verlos❤️”; “Bellísimo este niño y me fascinó su voz…!!!! Muy tierno 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰”; “Tan tierno 😍”; “Muy linda su presentación y actitud alegre, llena de amor.. felicitaciones”; “Precioso felicitaciones 👏 😘”; “👏 Hermoso Samuel ❤”; “Se parece a Andrés Cepeda”, son algunos comentarios que se leen las redes sociales.

El pequeño Samuel Linares conquistó a los jurados con su talento - crédito La voz kids

El pequeño concursante oriundo de Supatá, Cundinamarca, además de exaltar su pasión por la música y su agilidad con el cubo, manifestó su amor por la vida rural y las labores en la finca de su familia: “Vengo de una finca llamada Las Marías, allá están los frutos, la mata de café, hacemos el proceso con mi familia”, reveló el participante para el programa de talentos. Además, el participante indicó tener un canal en YouTube llamado Samu Gamer 2023, donde suma más de dos mil seguidores, dando a conocer su faceta como creador de contenido digital combinado con los juegos online.

El formato infantil de La voz kids sigue ganando popularidad al promover el talento de los niños de 5 a 15 años en la televisión colombiana, destacando historias de vida inspiradoras y habilidades artísticas que sorprenden a la audiencia. Esta plataforma se convirtió como un lugar de descubrimiento y desarrollo para los futuros artistas del país, realzando sueños y ofreciendo un espacio para que los niños exhiban sus dotes en la música, además, brinda la oportunidad de estudios profesionales para el ganador del concurso.