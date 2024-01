Policía de Bogotá retiró del cargo a su jefe de prensa por respuesta frente al caso de la periodista Angie Téllez

El hombre envía videos obscenos a la periodista y asegura que se masturba pensando en ella - crédito suministrado

La Policía Metropolitana de Bogotá retiró del cargo de jefe de prensa al coronel Alejandro Díaz por su particular respuesta ante el caso de acoso sexual contra la periodista Angie Téllez.

Te puede interesar: Periodista de Citytv denunció grave caso de acoso sexual: “Me mandó un video mostrando su parte íntima”

La mujer, que labora para el canal local Citytv, denunció a través de sus redes sociales un caso de acoso que ha sufrido desde mayo de 2023 por parte de un hombre que logró obtener su número personal y enviarle mensajes grotescos y obscenos via WhastApp.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Fiscalía confirmó una investigación contra el acosador de la periodista Angie Téllez

“El año pasado el señor me escribió en dos ocasiones. La primera vez me mandó un video mostrando su parte íntima, en la segunda ocasión abrió un grupo de WhatsApp conmigo y allí me enviaba textos obscenos. Esta vez, 18 de enero, me vuelve a enviar dos videos horribles”, relató la periodista en sus redes sociales.

Pero ante la denuncia de Angie Téllez, el uniformado encargado de las redes sociales de la Policía Metropolitana de Bogotá le respondió a través de X (antes Twitter), que esta solo lo hacía para generar tráfico.

Te puede interesar: Patrullas gourmet, megatomas y otras estrategias de Carlos Fernando Galán para recuperar la seguridad en Bogotá

La publicación fue posteriormente eliminada de la red social; sin embargo, la víctima alcanzó a tomar pantallazo del mensaje que escribió el policía:

Policía de Bogotá retiró del cargo a su jefe de prensa por particular respuesta frente al caso de acoso sexual contra la periodista Angie Téllez - crédito @angietelleztv/X

“Y no contentos con que archivaron mi proceso contra este acosador de mujeres, me responden algo absurdo desde un canal oficial de la @PoliciaBogota. Porque publiqué lo que me estaba pasando, me dicen : eso es para generar tráfico por Dios. Claramente se borró el trino”, escribió la comunicadora en su cuenta de X.

La polémica declaración de la Policía se dio en respuesta a una de las publicaciones de Angie Téllez, con fecha del 18 de enero, mientras relataba lo que el acosador le decía en uno de los videos:

“‘Me estoy masturbando pensando en ti’: eso fue lo que me dijo este señor asqueroso a través de un video que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Esta es la segunda vez que me envía estos vídeos pornográficos”.

Policía Metropolitana de Bogotá respondió a las denuncias de la periodista - crédito @angietelleztv/X

Angie Téllez denunció que el mismo hecho habría ocurrido con dos de sus compañeras de trabajo durante 2023. Estefanía Maldonado y Deisy Nivia también denunciaron ser víctimas del mismo hombre que las acosa por redes sociales.

La respuesta de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el caso de acoso sexual contra la periodista Angie Téllez, de CityTv, que aseguró haber puesto una denuncia en junio de 2023, pero que, dijo, fue archivada.

A través de un comunicado, el ente acusador señaló que la denuncia se recibió en junio del 2023 y que la víctima no asistió a una diligencia programada.

“Con respecto a la denuncia presentada por una periodista en Bogotá, por un presunto caso de acoso sexual a través de mensajería de texto, la Fiscalía General de la Nación se permite informar:

La Dirección Seccional de Bogotá conoció esta denuncia el 5 de junio de 2023. Por lo anterior, el 6 de junio de 2023, se le solicitó a la víctima una ampliación de denuncia, diligencia a la cual no asistió.

Atendiendo los pronunciamientos de la denunciante, el día de ayer se realizó la ampliación de la denuncia. Se destacó un equipo de investigadores y del Grupo Nacional de Género para el proceso para adelantar las actividades de investigación.

Se informa que actualmente el proceso se encuentra activo”.

La periodista señaló que se siente “indignada” por la respuesta de la Fiscalía. De acuerdo con la mujer, en ningún momento recibió solicitud de ampliación de los hechos por parte del ente acusador:

“Estoy indignada con la respuesta de la @FiscaliaCol, en junio hice la denuncia pertinente por acoso y anexé varias evidencias e incluso recolecté testimonios de otras compañeras. En ningún momento me pidieron ampliación de la denuncia porque la misma tenía todos los argumentos”, dijo en su cuenta de X.