Yeferson Cossio se mostró emocionado al encontrar a su perrita Jackie

Yeferson Cossio reveló que pudo encontrar a su perrita Yackie - crédito Yeferson Cossio/Instagram

El influencer colombiano Yeferson Cossio revolucionó las redes sociales al pedir ayuda para encontrar a su mascota que había desaparecido, incidente presuntamente originado por un descuido de un centro veterinario. La noticia sobre el extravío causó una ola de reacciones entre sus seguidores.

“El personal de seguridad de Yeferson Cossio trajo a nuestras instalaciones a Yackie, uno de los animales de compañía del ya mencionado. Yackie se encontraba con la persona que estaba a su cuidado en la sala de espera de la clínica Medvet, SIN COLLAR, cuando desde la parte externa uno de nuestros auxiliares abrió la puerta y en ese momento Yackie escapó”, indicó la veterinaria.

El creador de contenido buscó hasta altas horas de la madrugada a su mascota que se encontraba en una clínica veterinaria - crédito redes sociales

El influencer paisa se mostró conmovido a través de un video en las redes sociales comentando la situación: “Faltan 10 para las 6 de la mañana, ahora a la medianoche trajimos a Yackie, uno de mis perritos porque estaba mal del estómago y ahí lo dejaron disque volar. Llevamos 6 horas entre 40 personas buscándola y nada”, comenzó diciendo el colombiano.

Cossio, conocido por su importante número de seguidores, llegó a ofrecer una jugosa recompensa por cualquier información que condujera al paradero de su perro: “Yo siempre estoy salvando perros, esta única vez les pido que me ayuden a salvar el mío (...) Les dejo un número para llamar, claramente yo sé que las personas van a tratar de sacar provecho y estafar y eso”.

El influencer colombiano se encontraba preocupado porque desconocía el paradero de su perrita - crédito redes sociales

El drama tuvo un final feliz cuando, después de intensas horas de búsqueda y preocupación, Yeferson Cossio publicó un video en el que reaparecía con su mascota, llamada Yackie. En las imágenes se observa al animal siendo rescatado de unas malezas donde había buscado refugio. Este acontecimiento no solo calmó la angustia del creador de contenido, sino que tranquilizó a sus seguidores, que habían seguido de cerca el desarrollo de la situación a través de las redes sociales.

Tras el emotivo reencuentro, Cossio compartió momentos de afecto con su perro, reflejando su alivio y felicidad por haberlo encontrado sano y salvo. Este gesto fue celebrado por los fanáticos, quienes expresaron su admiración por el amor del influencer hacia los animales y la dedicación mostrada en la búsqueda de Yackie: “Qué consentido Yacky”, “gracias a Dios, me angustié mucho” y “gracias Yeff por ese corazón. Ese amor infinito”; “Eso es lo que vale en una persona , el amor hacia los animales 👏❤️”; “Solo quienes amamos a esos hermosos seres valoramos tenerlos y nos duele perderlos”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

El influencer paisa compartió el reencuentro con su perrita Jackie luego de haber estar desaparecida durante toda una madrugada - crédito redes sociales

Yeferson Cossio suministró agua potable en un colegio en Antioquia

El influencer colombiano es conocido en las redes sociales por los actos de servicio que hace a la comunidad más necesitada debido a que el paisa se enfoca en brindar apoyo a personas en condición de calle, refugios de animales y recientemente a un colegio en el departamento de Antioquia.

Yeferson Cossio realizó una notable aportación al colegio de la vereda El Higuerón, donde ejecutó un proyecto para el suministro de agua potable y otras mejoras. La intervención, que tuvo lugar en diciembre de 2023, fue ampliamente destacada en redes sociales, donde el propio Cossio compartió un video evidenciando el impacto positivo de su iniciativa.

El influencer colombiano ayudó a la niños y profesores de una escuela rural de Antioquia - crédito Yeferson Cossio/ Instagram

La instalación del servicio de agua en la escuela, efectuada en apenas cuatro días antes de Navidad, es una muestra del compromiso social de Cossio con la comunidad. “Fui a ver la escuela el 20 de diciembre, el 21 temprano envié materiales y maquinaria y el 23 de diciembre, ya teníamos agua potable. Fue mi regalo de navidad para la escuela”, detalló el influencer en su publicación.

La comunidad expresó su agradecimiento a través de redes sociales, alabando la labor del creador de contenido. Cossio expresó: “Mi intención NO ES, criticar el trabajo de nadie (...) Pero de corazón les digo que me da mucha tristeza que en pleno año 2023 (...) aún desescolaricen niños porque a quien compete, no sean capaces de darles algo tan básico como agua potable.”