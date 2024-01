Así le quedó el diente de diamante a Martín Elías Jr., nieto de Diomedes Díaz: mostró en video los resultados

Martín Elías Jr. se puso un diamante en el diente - crédito @odandreatalla/Instagram

Entre 26 y 28 hijos habría tenido Diomedes Díaz con las 13 parejas con las que compartió durante algún tiempo. Además, el cantante fue reconocido por su voz, pero también era fácil de distinguir debido a su particular estilo. Cadenas brillantes en oro, relojes grandes de marcas costosas y camisas de varios colores eran algunas de sus características prendas.

No obstante, la extravagancia del cesarense no paraba ahí, sino que se extendía a su corte de cabello o los automóviles y casas que poseía. A todo lo anterior se le suma un detalle pequeño, casi imperceptible, pero que no pasaba por alto. En uno de sus dientes, se había colocado un diamante.

La decisión la tomó porque en 1977, cuando grabó el álbum Tres Canciones, recientemente había perdido un incisivo y en la portada se veía el orificio. Inconforme, sintió que debía ponerse una prótesis y así lo hizo, pero sin querer que fuera algo corriente, puso una piedra en su lugar.

En la portada del álbum Tres Canciones, se nota la falta del diente de Diomedes Díaz, donde iría la prótesis de diamante - crédito Rate Your Music

Después de su muerte, la joya quedó en poder de Luz Consuelo Martínez, su última compañera sentimental. “Nos juramos amor, me entregó un anillo en compromiso de matrimonio. Me dijo que solo la muerte podría separarnos y así sucedió. Pero lo sigo amando, por eso cambié la piedra y le coloqué el diamante que tenía en su dentadura”, expresó la mujer a El Heraldo.

Martín Elías Jr. mostró los resultados

Siguiendo ese legado, Martín Elías Jr., nieto del intérprete de La reina, decidió tomar una decisión similar con apenas 16 años de edad. Recientemente compartió en redes sociales el proceso de incrustación de la gema en su dentadura, la cual ahora muestra con orgullo. Aunque hace días había hecho una campaña de expectativa, sorprendió al mostrar el resultado.

“La idea fue inspirada con mi abuelo, es algo que quiero hacer desde que tengo uso de razón. No es algo que haga por vanidad, ni por excentricidad (o tal vez de pronto), lo hice porque es mi sueño y un diamante no me va a cambiar, no me cambia la esencia”, comentó el joven talento.

Para la labor, el hijo de Martín Elías fue a la joyería Emiliano para seleccionar la piedra que quería en su boca. Posteriormente, la odontóloga Andrea Atalla fue la encargada de transformar la prótesis para dejarle un espacio y practicarle a su paciente un diseño de sonrisa completo.

Asimismo, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. “Ojalá tome solo lo bueno de Diomedes Díaz”; “Pensé que se lo iba a poner el mismo que se lo puso a Diomedes” o “¡Crea tu propia historia hijo! No sea la continuación de algo”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores.

Así fue el procedimiento de incrustación del diamante en el diente de Martín Elías Jr. - crédito @odandreatalla/Instagram

Martín Elías Jr. fue víctima de estafa

El también creador de contenido digital fue tendencia recientemente porque sufrió al ser víctima de una estafa. El crimen fue perpetrado en Valledupar y uno de sus amigos más cercanos también se vio afectado.

Lo que sucedió es que el adolescente y su amigo quisieron vender un iPhone 13 Pro Max, pero el pago solamente podía ser efectuado por dólares. Al ser más difícil de reconocer la veracidad de esos billetes, los delincuentes lograron embaucarlos.

“Te piden el favor de que aceptes dólares como forma de pago porque son más difíciles de reconocer”, expresó en sus redes sociales.

Además, el cantante aprovechó sus plataformas digitales para enviar una alerta a todos sus seguidores. “Estábamos vendiendo con mi parcero un iPhone 13 Pro Max y resulta que unas personas nos ofrecieron unos dólares y los dólares eran falsos, estamos buscando a los responsables y soluciones. Esto es un llamado para que se porten bien, se cuiden bastante y que siempre obren bien, como les digo, al que obra bien le va bien, cuídense de esas cosas y pa’ lante”, agregó.

Finalmente, dio un consejo para tener en cuenta. “Miren bien, revisen bien y no entreguen las cosas antes de verificar”, concluyó.