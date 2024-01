La verdadera razón por la que Atlético Nacional descartó a Wuilker Faríñez

El último partido de Faríñez fue con la selección de Venezuela el 1 de junio de 2022 - crédito Edgard Garrido/REUTERS/

Todo estaba encaminado para que Wuilker Faríñez se pusiera el buzo de portero de Atlético Nacional, equipo que lo sufrió cuando el venezolano defendía los tres palos del arco de Millonarios, con el que fue campeón de Superliga en 2018, precisamente contra el conjunto Verdolaga en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados, ya que el golero de la Vinotinto no pasó los exámenes médicos a pesar de estar recuperado de su lesión. No obstante, el cuadro antioqueño argumentó en su comunicado de prensa que los tiempos no le dan al portero para ponerse a punto físicamente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Nacional necesita un portero que esté en óptimas condiciones, ya que Luis Marquínez se encuentra con la selección Colombia sub-23, que disputará el torneo Preolímpico que se jugará en Venezuela.

Por esta razón, Atlético Nacional requiere con urgencia un portero con experiencia que le pelee el puesto a Harlen Chipi Chipi Castillo, que se catapulta para ser el titular de la escuadra conducida por Jhon Jairo Bodmer.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que se especula, que Faríñez recalaría nuevamente en Millonarios, que tiene a Álvaro Montero y Diego Novoa.

El estado físico de Wuilker Faríñez lo privó de firmar por Atlético Nacional

Faríñez con chances de volver a Millonarios - crédito Millonarios FC.

Si bien Atlético Nacional no dio mayores detalles de los exámenes médicos del Wuilker Faríñez, la periodista de Caracol Radio Ana María Navarrete reveló el verdadero motivo por el cual se cayó el fichaje del ex Caracas al Rey de Copas.

“De una fuente muy confiable me dicen que Wuilker Fariñez no estaba para jugar ni dentro de 6 meses”

El portero venezolano no jugará en Atlético Nacional - crédito @VBarCaracol

Jhon Jairo Bodmer es optimista tras el fichaje fallido de Faríñez

En diálogo con los medios de comunicación, Bodmer no le dio mayor importancia a lo acontecido con Wuilker Faríñez.

“El profe Milton Patiño, con todo el departamento de análisis, tenemos casi 20 porteros analizados. Desde las características que necesitamos, pensamos en pies, atajar y juego aéreo, pensando sobre todo en la Copa Libertadores. Lo de Wuilker ya todos lo saben con el comunicado, no quiero decir nombres hasta que las negociaciones se puedan aterrizar”

Y agregó: “Tenemos en 10-11 días el inicio de la competencia local, necesitamos a alguien con el que podamos contar inmediatamente. Hay un arquero del torneo local que queremos desde diciembre”.

En cuanto a la pretemporada de sus pupilos, dijo: “Arrancamos una pretemporada muy intensa, cumpliendo los objetivos físicos. No solo se cumplen desde lo que evalúa el departamento de rendimiento, sino desde la disposición, podemos correr mucho, pero estamos haciendo una pretemporada en la que se están dando los conceptos de forma detallada. Muy contento por el momento”.

En una estrategia clara por reforzar su plantilla, el club ha confirmado la adquisición de varios jugadores destacados en el mercado de fichajes. Los nuevos integrantes que vestirán la camiseta de Nacional son; Joan Castro, Edwin Torres, Bernardo Espinosa, Carlos Sierra, Daniel Mantilla, y, a la expectativa de la rúbrica final, del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, que ya se encuentra en Medellín para la respectiva revisión médica.

Por la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional se verá las caras en la primera fecha ante América de Cali en condición de visitante, el domingo 28 de enero a partir de las 6:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.