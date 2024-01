Así está la Megabiblioteca de Santa Marta a dos años de su apertura: contó con una inversión de $37.000 millones

La Megabiblioteca 500 años de Santa Marta está en condiciones de deterioro a menos dos años de su inauguración, en marzo de 2022 - crédito @SantaMartaDTCH / X

El secretario de Cultura de Santa Marta, Darío Linero, llevó a cabo un recorrido de control en las instalaciones de la Megabiblioteca 500 años en la mañana del miércoles 10 de enero de 2024 en compañía de su gabinete de trabajo. El funcionario manifestó que la visita al lugar dejó como conclusión “una gran preocupación por el “deplorable” estado en el que lo encontraron”, por esa razón las próximas horas serán cruciales para analizar un eventual cierre al público.

El recorrido tenía como objetivo verificar la infraestructura y el mobiliario recibido por el gobierno de la exalcaldesa Virna Johnson, que fue la encargada de inaugurar el espacio cultural en marzo de 2022.

El secretario de Cultura recordó ante las personas presentes, entre los que había veedores ciudadanos, medios de comunicación y autoridades locales, así como la Contraloría y Personería, que la ciudad había tenido que esperar siete años por esta obra, que contó con una inversión de 37.000 millones de pesos, para que el estado actual del lugar genere tantas dudas de diversas autoridades.

“Hemos hecho un recorrido por todas las instalaciones. Ustedes se han dado cuenta del estado en que se encuentran. Yo sin ser arquitecto decidí cerrar el auditorio y otras instalaciones donde está la parte interactiva. Además, que no funciona, no se puede operar ni puede estar abiertas al público. A más tardar mañana el doctor Luis Felipe se reunirá conmigo y con los asesores para tomar una decisión sobre si se cierra o no la Megabiblioteca. Las condiciones son deplorables”, afirmó Linero.

La Megabiblioteca 500 años carece de servicio de agua y red de alcantarillado - crédito Alcaldía de Santa Marta

Nueva Administración le puso la lupa a las obras de infraestructura de Santa Marta

Por directriz del alcalde del Distrito de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, la primera misión de la gerencia de infraestructura es revisar el estado actual de las obras en la ciudad. Respecto al estado de la Megabiblioteca, esta dependencia encontró varios aspectos sobre los que se deben trabajar a nivel estructural, de saneamiento básico y servicios públicos.

“Esta y las demás visitas que se tienen planeadas a los escenarios públicos por parte de la Gerencia de Infraestructura continuarán haciéndose”, según lo declarado por el gerente Luis Gutiérrez, para informar a la opinión pública en qué condiciones recibe a Santa Marta el Alcalde Carlos Pinedo y todo su equipo de trabajo.

El reporte de Distrito de Santa Marta señala que la Megabiblioteca 500 años enfrenta una notable crisis en su infraestructura y operatividad, destacándose la inoperancia de sistemas críticos como la red contra incendios, la climatización, la energía solar y la seguridad, junto con la ausencia de un adecuado manejo de residuos. Asimismo, el auditorio, un espacio emblemático para el desarrollo de las artes en colegios y academias de danza y teatro, muestra señales de deterioro con humedad y filtraciones que evidencian la falta de mantenimiento adecuado.

Megabiblioteca 500 años de Santa Marta fue inaugurada bajo la administración de la alcaldesa Virna Johson en marzo de 2022 - crédito @megabiblioteca500 / Instagram

El secretario de Cultura, Darío Linero, puntualizó que el techo de la Megabiblioteca, así como una de sus paredes, está en riesgo de caerse en cualquier momento. De igual manera, se refirió a los libros que, según él, no están categorizados ni archivados correctamente.

“De los 72 computadores hay solo funcionando 7. Hay 24 tabletas que no aparecen. Los libros no están detallados por área. No hay un archivo. Es obvio el estado deplorable en el que se encuentra la Megabiblioteca. El alcalde tomará la decisión de si sigue abierta al público o no porque tiene muchos riesgos”, añadió.

La exalcaldesa Virna Johnson destacó el lugar

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson indicó los logros que ha traído a la ciudadanía, la construcción y desarrollo de la Megabiblioteca desde 2022 a la capital del Magdalena. También lanzó una pulla a la nueva administración, en cabeza de Carlos Pinedo Cuello.

“47.535 visitantes son testigos del éxito educativo y cultural que representa la Megabiblioteca 500 años, samarios y turistas que desde su apertura han disfrutado de sus servicios. Eso, aun con las mentiras que intentan difundir, es un hecho imborrable”, dijo Johson.