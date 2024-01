La selección Colombia recibió dura sanción de la FIFA para el partido contra Argentina por la Eliminatoria Sudamericana

El estadio Metropolitano de Barranquilla tiene un aforo aproximado de 47.000 personas - crédito Colprensa.

El Comité Disciplinario de la FIFA emitió en su más reciente resolución una dura sanción económica que afectará a la Federación Colombiana de Fútbol en el próximo partido que juegue en condición de local en las Eliminatorias Sudamericanas. La multa se eleva a los 80.500 francos suizos, alrededor de 370 millones de pesos colombianos, y la reducción del 25% del aforo en el partido en el que la selección Colombia recibirá a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“- Fine of CHF 30,000 (to be invested in a plan against discrimination)

- Fine of CHF 50,000 (suspended for a probationary period of six months and subject to the execution of the above investment)

- One (1) match with a limited number of spectators (i.e. closure of at least 25% of the available seats”

La sanción más fuerte se produjo durante el partido del 12 de septiembre del 2023, válido por la segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas donde la Tricolor empató a cero goles. En aquel encuentro, desde la tribuna visitante se registraron actos discriminativos que fueron registrados por el oficial de campo de la Conmebol y que tras la investigación del Comité Disciplinario decantaron en la multa de 30.000 francos suizos, los cuales tendrán que ser invertidos en propaganda en contra de la investigación.

Chile y Colombia empataron 0-0 en el estadio Monumental de Chile, en donde el mal estado del cesped fue el protagonista - crédito Getty Images

La otra sanción es una multa de 50.000 francos suizos, la cual estará suspendida por seis meses y sujeta al cumplimiento de la anterior. Esta no se aclara a que se debe, aunque los motivos de la investigación fue la conducta discriminatoria del público y retrasar el pitazo inicial del compromiso. Estas sanciones están contempladas en el Código Disciplinario de la FIFA en los artículos 14 y 15. Esta misma conducta es la que generó la sanción de una reducción del 25% del aforo para el próximo partido de local.

La sanción no obliga a cerrar ninguna tribuna, por lo que seguramente la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol sea reducir el aforo en las cuatro localidades del estadio, lo que garantiza que la venta de boletería suelta disponga de todas las tribunas, además de un considerable aumento en su precio.

La segunda sanción se produjo en el partido entre Colombia vs. Uruguay, que terminó en empate 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Las conductas sancionadas por la FIFA son en retraso del inicio del partido y conductas inapropiadas (arrojar botellas al terreno de juego). Los castigos fueron de 500 francos suizos y una advertencia, en caso de que se reitere esa conducta.

Los próximos partidos de la selección Colombia

PEREIRA. 30 de enero de 2020. Colombia y Chile se enfrentan en la fecha 5 del Campeonato Preolímpico Sub-23 rumbo a Tokio 2020 - crédito Colprensa - Mauricio Ortíz

La Selección Colombia de fútbol disputará partidos amistosos en marzo de 2024 frente a España y otro adversario aún por confirmar, como parte de su preparación para la Copa América. Esta serie de encuentros servirá para optimizar el rendimiento del equipo antes de su participación en el torneo continental que se realizará en Estados Unidos.

El conjunto nacional mantuvo un invicto notorio durante el año 2023, con una racha que inició en junio de 2022 y sobresalió con una victoria reciente contra México. Bajo la dirección de Lorenzo, se ha logrado un desempeño destacado, superando el 79% en rendimiento y manteniendo el ánimo de ir “siempre por más, de no dejarse caer”, según palabras del técnico.

Las fechas y sedes de los partidos de Colombia en la Copa América 2024 son las siguientes: contra Paraguay el 24 de junio a las 5:00 p. m. (hora colombiana) en Houston, contra Honduras o Costa Rica el 28 de junio a las 5:00 p. m. en Glendale, Arizona, y finalmente, contra Brasil el 2 de julio a las 8:00 p. m. en San Francisco. Estos encuentros serán cruciales para la preparación del equipo antes de sus desafíos clasificatorios para la Copa Mundial FIFA 2026.