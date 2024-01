“Las escucho riéndose del alcalde por la calle”: trabajadoras sexuales no se sienten afectadas por medidas de alcalde de Cartagena contra la prostitución

Trabajadoras sexuales de Cartagena no se han visto afectadas por las medidas decretadas por el alcalde Dumek Turbay para combatir la prostitución, trata de blancas y tráfico de estupefacientes - crédito Luke Dray/Getty Images

Uno de los pilares del gobierno de Dumek Turbay es combatir el turismo sexual, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes que aqueja a la ciudad amurallada y lo que la ha convertido en un referente para turistas y extranjeros, que son clientes frecuentes de este tipo negocios ilegales.

Es por esta razón que el 2 de enero, un día después de haberse posesionado y haber pedido que exorcizaran el despacho de la Alcaldía para poder trabajar desde allí, lanzó el Plan Titán 24, el cual rige con el Decreto 003 de 2024 y que buscará suspender el ejercicio de la prostitución en el Centro Histórico de Cartagena, además de la restricción de movilidad de menores de 16 años, con el fin de evitar la explotación y mendicidad infantil.

“Adoptamos medidas contra el turismo sexual, la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, y garantizaremos la protección integral de los menores de edad. A Cartagena se le defiende. Y a los que se acostumbraron a caminar en la ilegalidad sin temor a las consecuencias, se les acabó el paseo. Llegamos con liderazgo, autoridad y orden”, informó el alcalde Turbay a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El alcalde Dumek Turbay anunció una serie de medidas de seguridad para el Centro Histórico de Cartagena - crédito X @dumek_turbay

La medida ya ha provocado que se cierren preventivamente más de cuatro establecimientos nocturnos, en cuanto no se verifique completamente el cumplimiento de todos los requisitos para continuar operando.

En Entrevista con El Tiempo, Valentina, trabajadora sexual desde los 17 años, expresó su opinión sobre la medida, asegurando que no se ha sentido afectada:

“A mí no me afectan para nada, ni a ninguna de las chicas que trabajamos en Cartagena las medidas que ha impuesto el alcalde. Él comenzó con este operativo desde el día primero, se metió como perro por su casa y puso las vallas en la Torre del Reloj, eso fue a las 6 de la tarde y con operativos por todas partes, luego empezó a cerrar las discotecas”

La trabajadora sostuvo que su trabajo es “en la calle” y que la normativa está impactando en mayor medida a los establecimientos nocturnos. Por el contrario, aseguró que le está yendo mejor desde que arrancó el Plan Titan 24: “A ninguna nos está afectando. Es más, ahora estamos ganando el doble y nos está yendo hasta mejor, y seguimos trabajando en la calle”.

Valentina agregó que algunas compañeras se ríen del alcalde por las medidas que, según ellas, no van a prosperar: “A todas las chicas las escucho riéndose del alcalde por la calle, y en su propia cara. Ayer estaba una travestí que decía ‘al alcalde me lo paso y se reía’ (...) A mí se me han acercado muchos turistas preguntándome que por qué las discotecas están cerradas. ‘Qué está pasando con Cartagena’. Yo les digo que el alcalde como asumió el mando desde el primero de enero, y está al mando de la ciudad quiere acabar con la prostitución. Pero la prostitución es el negocio más antiguo de la vida y no lo acabó ni Dios, ni Jesús, mucho menos un alcalde”, añadió al medio citado.

Para Valentina, un punto a favor del plan del alcalde es que se ha visto mejorada la seguridad en el sector, debido a que es frecuente el hurto a los turistas y extranjeros:

“Me agrada en parte lo que él está haciendo porque está acabando con la delincuencia, en la Plaza de la Torre del Reloj roban mucho a los turistas: las cadenas de oro, billeteras, eso era el mismo problema todos los días. Por un lado celebro esto que está haciendo el alcalde de limpieza en la ciudad. Amo a Cartagena, soy costeña y he vivido desde los 17 años en Cartagena y conozco esta ciudad”

Por último, indicó que los vendedores ambulantes son las personas que más se han visto afectadas por la medida: “A nosotras no nos afecta porque trabajamos en la calle, afecta es a los negocios que están cerrando. Afecta al comercio, a los turistas, a los chicos que venden cigarrillos, los que venden cerveza, agua, a ellos afectan estos operativos y por eso se quejan. Escuche decir a unos chicos que iban a hacer paro”, puntualizó al medio citado.