José Antonio Ocampo dijo que dejó los recursos para pagarle a Panam Sports: “No tiene ni pies ni cabeza, que no se haya hecho el giro correspondiente”

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo que incumplir con el cronograma de pagos a Panam Sports fue por desidia del Ministerio del Deporte

El exministro de Hacienda de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, se pronunció sobre la decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla, luego del incumplimiento en unos pagos que debía hacer el Gobierno nacional para asegurar que las justas regresarán al país, después de más 50 años.

Ocampo, dijo a varios medios de comunicación, el 6 de enero de 2024, que antes de salir del Ministerio de Hacienda dejó los recursos listos para que se hiciera el desembolso de los ocho millones de dólares que había que pagar antes de terminar 2023.

También dijo que durante su paso por el Ministerio de Hacienda estuvo pendiente de los pagos que debían hacerse, según el cronograma estipulado en el contrato con Panam Sports, tanto así que dejó los recursos para hacer los desembolsos:

“Puedo decir que estuve encima de ese tema. También puedo dar constancia, porque realmente tenía muy presente los Juegos en Barranquilla cuando se elaboró el presupuesto del 2023 y la adición presupuestal que se aprobó ese mismo año luego de mi gestión, que los recursos estaban incluidos en el presupuesto”, le dijo el exministro a Caracol Radio.

Después se despachó contra el Ministerio del Deporte, pues señaló que fue por desidia que no se hicieron los pagos, pues la plata estaba, e insistió en que esa cartera es la responsable de todo:

“Me parece insólito que no se hizo el pago. Es una total desidia porque el Ministerio del Deporte tenía los recursos presupuestados. Creo que a ellos les corresponde toda la culpabilidad en este proceso”, le dijo a Caracol Radio.

En Noticias Caracol, el exministro Ocampo reiteró que cuando se revisó el presupuesto para 2023, se dejó la partida para hacer el pago a Panam Sports y se refirió a los supuestos problemas de caja para hacer el desembolso, diciendo que eso se habría solucionado fácilmente con un trabajo articulado con el Ministerio de Hacienda.

“En el presupuesto de 2023 estaban incluidos los recursos para los Juegos Panamericanos de Barranquilla, por lo tanto, eso fue un problema de ejecución del Ministerio del Deporte. Los recursos estaban. Dicen que había un problema de caja, pero el problema de caja para una cosa de esta naturaleza se puede resolver sin problema trabajando con el Ministerio de Hacienda”

En La Fm, Ocampo iteró que le parece insólito que no se haya hecho el pago de las cuotas, pues dejó los recursos asegurados: “Me consta por mi época como ministro de Hacienda, ese era un tema muy importante en el escenario nacional y por eso los recursos fueron asegurados. Esos recursos estaban ya disponibles y me parece insólito que no se hayan pagado”.

Ocampo señaló incongruencias en lo que dijo la exministra María Isabel Urrutia

Las explicaciones de la exministra del Deporte sobre el presupuesto destinado para los Juegos Panamericanos 2027 no convencieron al exministro José Antonio Ocampo, que dijo que dejó los recursos asegurados para pagarle a Panam Sports - crédito Infobae

El exministro de Hacienda de Petro también se refirió a las declaraciones de la exministra María Isabel Urrutia, que en entrevista con CM&, el 4 de enero de 2024, advirtió que era mucho el dinero que había que pagar para asegurar el aval para hacer los juegos en Barranquilla:

“Cuando me dicen que son ocho millones de dólares yo dije: ‘’juemadre’, eso es mucha plata”, dijo la exministra par añadir: “Ese dinero era solo para entregarle a Panam Sports, no para realizarlos. Yo le dije al presidente que eso era solo para tener el aval, porque los juegos me estaban valiendo un millón trescientos cincuenta mil dólares. Él me dijo que era mucha plata y que tocaba invertirla en donde está el conflicto armado”, advirtió en La Fm.

Sobre esto, Ocampo dijo: “Me parece que no tiene la razón, los juegos son importantes y requieren unos recursos adicionales. Y es cierto que los juegos se iban a realizar después de este Gobierno, pero toda la inversión había que hacerla durante esta administración”.

Además, reparó en otras declaraciones de la exministra Urrutia en las que aseguró que el pago para asegurar la sede de las justas era responsabilidad de Barranquilla y no del Gobierno nacional. Sobre esto dijo: “El presupuesto nacional es para todos los Ministerios y esta partida estaba en el Ministerio del Deporte, por lo tanto, la exministra no tiene la razón. Una parte tenía que aportarla el Gobierno nacional y otra la ciudad de Barranquilla”.