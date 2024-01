Actriz de “Pasión de gavilanes” anticipó “un cambio radical de vida” en 2024

Natasha Klauss dejó abierta la posibilidad de abandonar el país en 2024 - crédito @natashaklauss27/Instagram

A sus 48 años, Natasha Klauss se ha mantenido como una de las actrices más reconocidas por los colombianos. Especialmente recordada por su papel de Sara Elizondo en Pasión de gavilanes que estrenará su tercera parte en 2024, la caleña criada en Barranquilla continúa robándose las miradas de sus seguidores gracias a su belleza y carisma. En sus redes sociales, con 1,9 millones de seguidores, suele publicar sus actividades cotidianas, decide dar consejos a su público de distintos temas, o publica sus experiencias siguiendo los partidos de la selección Colombia en el estadio Metropolitano.

Te puede interesar: Mike Bahía tendrá puesto en “La Voz Kids” junto a Greeicy Rendón

Natasha no es ajena a las costumbres de las celebridades de hablar sobre sus propósitos de Año Nuevo, pero curiosamente se le preguntó sobre uno de sus propósitos sin cumplir y sorprendió con una revelación sobre sus planes en 2024.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Miguel Bosé de “Yo me llamo” confirmó tragedia familiar: sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo

La actriz fue abordada por La red, que decidió preguntarles a varias celebridades sobre cuál propósito de Año Nuevo que no habían cumplido en 2023 esperaban cumplir en 2024. De todas las respuestas, la más reveladora fue la de Natasha que inicialmente respondió entre risas que su objetivo era “viajar, pero no puedo decir adonde”.

Posteriormente profundizó en la respuesta y apuntó que su meta era conseguir “un cambio radical de vida”, dejando como fecha tentativa para dicho viaje “después de mediados de año”. Cuando la reportera le preguntó si eso significaba que se iría de Colombia, Natasha respondió “Posiblemente”.

Te puede interesar: Caterin Escobar y su sensualidad recibieron un “10 de 10″ en redes sociales

Luego, la actriz manifestó que el motivo por el que no pudo cumplir ese propósito se debió a sus compromisos laborales. “No podía por trabajo, y de hecho ahora no me voy a principio de año tampoco por lo mismo”, haciendo referencia a su participación en las grabaciones de la tercera temporada de Pasión de gavilanes. Cuando la reportera quiso indagar por el país al que iría, Natasha dejó la respuesta en el aire. “No puedo decir porque se caen las cosas”, replicó la actriz entre risas.

Natasha Klauss señaló que, aunque tenía planes de viajar en 2023, por motivos de trabajo no pudo hacerlo. Durante ese año estuvo grabando la tercera parte de Pasión de gavilanes - crédito Telemundo

Natasha Klauss habló de los momentos de tensión durante las grabaciones de Pasión de gavilanes

Durante años, a raíz del éxito de Pasión de gavilanes en sus retransmisiones que llevaron a grabar una segunda y tercera parte en Telemundo, comenzaron a circular revelaciones relacionadas con los conflictos entre los seis protagonistas de la historia original, grabada en conjunto por Telemundo y Caracol Televisión. De hecho, durante una charla entre Danna García y Lorena Meritano en 2020, la colombiana habló de la sensación de soledad que la acompañó durante las grabaciones, señalando que hubo recelo entre los actores protagonistas por el protagonismo que alcanzaron ella y Mario Cimarro conforme fueron avanzando las grabaciones.

En La red, en diciembre de 2023, se le preguntó sobre el tema a Natasha Klauss, que ya en el pasado contradijo el punto de vista de Danna y aseguró que había buena relación entre todos. Tres años después, dio una nueva versión de los hechos.

En esta oportunidad, Klauss indicó que estas situaciones fueron alimentadas principalmente por cuenta de terceros. “Ese ‘voz a voz’ normalmente es como alguien que está al lado tuyo que sabe que estás pasando por una situación incómoda en ese momento y te puede picar la boca. Eso me pasó a mí en ese momento”, recordó la actriz.

Natasha explicó que durante las grabaciones hubo situaciones en las que permitieron que los rumores a las espaldas sobre lo que decía una persona de la otra hicieron mella en las relaciones interpersonales. En su caso particular, se sumó a su fuerte carácter como una fuente de conflictos en el set, y le atribuyó esos momentos de incomodidad y roces a la incapacidad de comunicarse con claridad entre ellas siendo más jóvenes. “Desde mi lado, muchas de las cosas que me pasaron las entendí como un momento de inmadurez de todas, de no saber comunicarnos, de creer en esa cizaña y de no enfrentarlo”, apuntó Natasha.